Путин выслушал доклад о ликвидации группировки ВСУ в районе Красноармейска

Путин посетил один из командных пунктов, где заслушал доклады по обстановке в зоне СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, о положении дел на фронте президенту отчитались командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук и командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев.

«Верховный главнокомандующий поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия. А также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступающий зимний период», — передал пресс-секретарь президента, слова приводит ТАСС.

Песков уточнил, что Солодчук доложил главе государства о ходе ликвидации окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейско-Димитровской агломерации. В докладе отдельно шла речь о переходе под полный контроль российских войск южной части города Димитров. Президенту также представили информацию об обстановке в Красноармейске после его освобождения и установления полного контроля со стороны ВС России.

Продолжение после рекламы

Командующий войсками группировки «Восток» Иванаев, по словам Пескова, проинформировал Путина о выполнении задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных ему войск. Он доложил о выходе российской группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области.