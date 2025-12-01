Путин выслушал доклад о ликвидации группировки ВСУ в районе Красноармейска
Путин посетил один из командных пунктов, где заслушал доклады по обстановке в зоне СВО
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, о положении дел на фронте президенту отчитались командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук и командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев.
«Верховный главнокомандующий поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия. А также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступающий зимний период», — передал пресс-секретарь президента, слова приводит ТАСС.
Песков уточнил, что Солодчук доложил главе государства о ходе ликвидации окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейско-Димитровской агломерации. В докладе отдельно шла речь о переходе под полный контроль российских войск южной части города Димитров. Президенту также представили информацию об обстановке в Красноармейске после его освобождения и установления полного контроля со стороны ВС России.
Командующий войсками группировки «Восток» Иванаев, по словам Пескова, проинформировал Путина о выполнении задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных ему войск. Он доложил о выходе российской группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области.
Песков добавил, что в операции за Гуляйполе задействованы подразделения 5-й общевойсковой армии. В настоящее время эти подразделения ведут уличные бои в северо-восточной части города. По итогам докладов, по словам пресс-секретаря, президент определил приоритеты материально-технического обеспечения группировок «Центр» и «Восток» с учетом особенностей зимнего периода боевых действий.
