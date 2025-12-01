Курганские хоккеисты «Зауралья» уступили победу «Дизелю» по буллитам
Хоккеисты из Кургана проиграли матч в Пензе
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В гостевом матче курганская команда «Зауралье» проиграла клубу «Дизель» из Пензы с минимальным счетом по буллитам. Об этом рассказали представители клуба из Кургана.
«Уступили „Дизелю“ со счетом 1:0 по буллитам. Набираем только один балл в турнирную таблицу», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».
Основное время матча соперники играли на равных и голов не забили. Буллит реализовал Владислав Лукин.
Ранее ХК «Зауралье» на выезде в овертайме обыграл «Челмет» со счетом 4:3, эта победа стала для курганской команды четвертой подряд. До этого клуб также выигрывал у «Южного Урала» (3:1) и «Торпедо-Горький», что позволило ему укрепить позиции в турнирной таблице перед матчем с «Дизелем».
Материал из сюжета:Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!