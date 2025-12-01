Курганские хоккеисты «Зауралья» уступили победу «Дизелю» по буллитам

Хоккеисты из Кургана проиграли матч в Пензе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В гостевом матче курганская команда «Зауралье» проиграла клубу «Дизель» из Пензы с минимальным счетом по буллитам. Об этом рассказали представители клуба из Кургана.

«Уступили „Дизелю“ со счетом 1:0 по буллитам. Набираем только один балл в турнирную таблицу», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».

Основное время матча соперники играли на равных и голов не забили. Буллит реализовал Владислав Лукин.

Продолжение после рекламы