Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Курганские хоккеисты «Зауралья» уступили победу «Дизелю» по буллитам

02 декабря 2025 в 00:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Хоккеисты из Кургана проиграли матч в Пензе

Хоккеисты из Кургана проиграли матч в Пензе

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В гостевом матче курганская команда «Зауралье» проиграла клубу «Дизель» из Пензы с минимальным счетом по буллитам. Об этом рассказали представители клуба из Кургана.

«Уступили „Дизелю“ со счетом 1:0 по буллитам. Набираем только один балл в турнирную таблицу», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».

Основное время матча соперники играли на равных и голов не забили. Буллит реализовал Владислав Лукин.

Продолжение после рекламы

Ранее ХК «Зауралье» на выезде в овертайме обыграл «Челмет» со счетом 4:3, эта победа стала для курганской команды четвертой подряд. До этого клуб также выигрывал у «Южного Урала» (3:1) и «Торпедо-Горький», что позволило ему укрепить позиции в турнирной таблице перед матчем с «Дизелем».

Материал из сюжета:

Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал