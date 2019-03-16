Почему в шоу-бизнесе так много алкоголя и наркотиков

Артисты разозлили фанатов и некоторых коллег по сцене Фото: Филипп Киркоров, Instagram

Странное поведение певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова в аэропорту Узбекистана обсуждают коллеги артистов по шоу-бизнесу и подписчики. Покидая самолет артисты, кривляясь и, растягивая слова, кричали: «Салам алейкум, Ташкент!» и требовали подать им узбекский лимузин.

Поклонники были удивлены выходкой кумиров и сочли, что певцы пьяны. В комментариях к видео они назвали артистов «синяками», «животными», «позорниками», а некоторые даже отписались от них в Instagram. Тем временем в музыкальной тусовке проблему алкоголя и наркотиков называют актуальной.

Телеведущая и светская львица Дана Борисова, прошедшая курс реабилитации от наркомании, в беседе с «URA.RU» вспомнила, что в клинике лежала вместе с певцами Крисом Кельми и Евгением Осиным, которые позже умерли от алкоголизма. «Крис и Женя искренне считали, что пить — это нормально. Они говорили, что их никто не понимает. Они были уверены, что спиртное давало им уверенность в себе, раскрепощенность, чувство юмора, избавляло от комплексов», — рассказала она. «Вообще среди творческих людей больше пьющих и употребляющих наркотики. У них есть финансовые возможности, любовь поклонников, ощущение избранности» — заметила телеведущая.

Слова Борислвлй подтвердил и главврач «Клиники психологической адаптации» Алексей Магалиф. Психиатр-нарколог отнес артистов к группе риска. «У людей творческих профессий подвижная психика. Они формируют группу риска, потому что эмоциональные перегрузки способствуют частой смене настроения, а это формирует депрессивное состояние», — пояснил специалист в разговоре с «URA.RU».

Певец и композитор Юрий Лоза попросил не называть его с Киркоровым и Басковым коллегами. «Какие мы коллеги? Они исполнители, а я еще и композитор. Мы по-разному выплескиваем энергию. Им нечем больше заняться, они так себя веселят, наполняют жизнь таким смыслом. А я могу привлечь к себе внимание, создавая произведения», — пояснил музыкант. Лоза призвал терпимее относиться к слабостям артистов. «К сожалению, к ним надо быть более снисходительными», — заметил он.

Дмитрий Маликов признался, что пьяным не подходит к роялю Фото: Дмитрий Маликов, Instagram

Певец, пианист и композитор Дмитрий Маликов и вовсе заявил, что музыканты не пьют. «У нас такой напряженный график, у всех артистов, которые гастролируют. Если я, например, выпью, то не смогу к роялю подойти, потому что руки меня не будут слушаться. В таком состоянии голос не слушается и слова забываются. Профессионалы не могут себе такие вещи позволить. Это просто недопустимо», — отметил собеседник «URA.RU». Он уточнил, что многие не злоупотребляют спиртным еще и «по состоянию здоровья». В выходку Баскова с Киркоровым музыкант не поверил. «Я думаю это шутка, потому что они, по-моему, алкоголь не употребляют», — заявил Маликов.

Версии розыгрыша придерживается и известный музыкальный критик Артур Гаспарян. Журналист рассказал нашему агентству, что с Филиппом Бедросовичем он знаком давно и «никогда не видел Киркорова, употребляющего спиртное». «Он очень кока-колу любит», — заметил эксперт. Алкоголизм в шоу-бизнесе, по словам журналиста, распространен не больше, чем в других сферах. «Артист — профессия, а не диагноз. Среди них есть пьющие, есть непьющие», — пояснил журналист. При этом он уточнил, что артисты «априори комедианты и лицедеи, работа которых создавать образы и играть роли». Критик больше удивился гневной реакции поклонников звезд, назвав ее «весенним обострением» и «истероидным восприятием».