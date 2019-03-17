Как российские звезды и уральские VIP молились за храм в Екатеринбурге

Молебен посетили около восьми тысяч человек. Некоторых из них мы видим обычно только на экране TV Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм

Восемь тысяч человек пришли на молебен в поддержку строительства собора Святой Екатерины в столице Урала, сообщили в екатеринбургской епархии. Среди молящихся были актеры Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Михаил Галустян, Алексей Чадов и двойник президента Дмитрий Грачев. На молебне присутствовали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и уральские бизнесмены Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Как это было — в репортаже «URA.RU».

Собираться возле сцены, установленной в сквере у театра драмы (где будет строиться главный собор Екатеринбурга), звезды начали задолго до начала молебна. Некоторые охотно поясняли, почему они поддерживают строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. «Это замечательная инициатива, и я приехал специально поддержать всех, кто хочет, чтобы этот храм был воздвигнут, — сказал актер Михаил Пореченков. — В этот светлый праздник торжества православия погода нас поддерживает. Дело это благое, и, как вы видите, небеса за нас».

Татьяна Алтушкина фотографируется с Пореченковым Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Вашему славному городу действительно нужен храм в честь покровительницы города — святой Великомученицы Екатерины», — уверенно заявил актер Егор Пазенко. Правда, были и те, кто отказался говорить на камеру, например, Михаил Галустян. Он скрывал свое лицо за большими темными очками, но народ все равно узнавал его: подростки постоянно подходили к нему и Пореченкову за автографами. Оживление в актерскую тусовку внес екатеринбургский музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, бросившийся обниматься с Пореченковым.

За несколько минут до начала молебна в сквере неожиданно появился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (его участие не анонсировалось). Поздоровавшись с актерами, губернатор приобнял Тимофея Жукова (молодого екатеринбургского депутата и первого вице-президента «Город без наркотиков»), после чего направился к сцене. После того, как прозвонили колокола, актеры еще несколько минут продолжали общаться друг с другом. Лишь спустя минут пять они пошли на молебен, который уже вовсю шел.

Звездным гостям приготовили место справа от сцены.

Во время службы почти никто из них не крестился — лишь резидент Comedy Club, изображающий обычно президента Путина, осенял себя крестным знамением.

В одну шеренгу с актерами стояли уральский бизнесмен, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и губернатор Куйвашев, пришедший на молебен с сыном Димой. Бизнесмен и губернатор постоянно переговаривались друг с другом, глава региона при этом показывал на стоящие вокруг высотки (вероятно, обсуждали детали будущей стройки).

На молебен неожиданно пришел губернатор Евгний Куйвашев (слева от него — глава РМК Игорь Алтушкин) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Действо, которое творилось в это время на сцене, тоже было необычным: не считая главы екатеринбургской епархии владыки Кирилла еще трое епископов стояли на сцене — епископ Тагильский и Невьянский Евгений (Кульберг), епископ серовский и краснотурьинский Алексей (Орлов) и молодой глава недавно образованной Алапаевской епархии, 34-епископ Леонид (Солдатов). После главной молитвы (символ Веры) митрополит Кирилл осенил собравшихся крестом, который подарил ему патриарх Кирилл, когда приезжал в Екатеринбург летом, на Царские дни, посвященные 100-летию гибели императора Николая II и его семьи.

Закончилась служба обращением Кирилла к народу: митрополит высказал надежду, что молитвы на этом месте теперь будут регулярными. Его речь стала маленькой проповедью — владыка вспомнил и о мученической кончине царской семьи, и том, какой была царская Россия, которую русский народ не уберег. «Сегодня очень хочется всем нам пожелать, чтобы мы ценили то, имеем сегодня: и мир в нашей стране, и хоть какое-то, но благополучие», — сказал владыка.

Впрочем, конец проповеди был позитивным: тем, кто помогает строительству Храма, митрополит пообещал место в раю. «Благодарим всех добрых людей, особенно тех, кто помог нам сегодня здесь собраться вместе — низкий им поклон и благодарность человеческая.

И надеемся, что в царствии небесном господь Бог даст свое место, как они сделали нам место в этом уголке нашего города.

И с Божьей помощью будем трудиться и жить во славу Божию», — заявил владыка Кирилл.

Молебен длился около 40 минут, по его окончанию звезды и VIP быстро разошлись. Губернатор Куйвашев ответил на вопрос «URA.RU», поддерживает ли он строительство собора Святой Екатерины, очень коротко: «Я же здесь!» А Игорь Алтушкин на вопрос, будет ли он теперь строить храм, ответил: «Как бог даст».

Владыка Кирилл поблагодарил всех, кто пришел на молебен Фото: Анна Майорова © URA.RU

При этом оба (и медный магнат, и губернатор) совершенно спокойно ушли с мероприятия: никто за ними не гнался — в отличие от митрополита Кирилла, которого по дорогу к машине сопровождало огромное количестве охранников, казаков и священников: все они сдерживали толпу людей, желавших дотронуться до владыки и получить его благословение. «Эвакуацией» митрополита руководил сотрудник ФСО, обычно работающий с губернатором.

В какой-то момент Кирилл приостановился, чтобы ответить на вопрос корреспондента федерального канала о том, как он относится к противникам строительства нового храма в центре города. «Вы же тоже были молодым когда-то? Что-то тоже все время было против родителей, против учителей. А потом подрастали, и все становилось на свои места. Думаю, что многие людей, когда подрастут, станут просто нормальными гражданами», — заявил митрополит. Перед тем, как сесть в автомобиль, владыка благословил тех, кто обеспечивал его безопасность — казаков, православных активистов и представителей организации «Сорок сороков» (замешанной в прошлогоднем скандале вокруг фильма «Матильда»).

Число людей, которые пришли на молебен в поддержку строительства собора Святой Екатерины, оценивалось по-разному: сперва звучали цифры три и 5,5 тысяч человек, ближе к окончанию мероприятия представители екатеринбургской епархии заявили, что молебен посетили восемь тысяч человек — такие данные удалось получить с помощью съемки с коптера. Это в разы больше, чем было накануне на концерте в Ельцин Центре в защиту сквера у драмтеатра.

По подсчетам епархии, молебен посетили 8 тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Среди молящихся были звезды российского кино и шоу-бизнеса, например, Сергей Безруков… Фото: Анна Майорова © URA.RU

Михаил Пореченков: «Небеса за нас» Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Многие хотели сфотографироваться со знаменитостями Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Михаил Галустян от выступления на камеру отказался. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Двойник президента Дмитрий Грачев Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Новый Ройзман» — первый вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков (слева) и глава ФГБН Дюша Кабанов (в центре) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Между руководителями фонда «Город без наркотиков» — бизнесмен и меценат Андрей Симановский Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Молитву читает протодиакон отец Игорь, который часто служит самые важные для епархии службы Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Во время молебна Игорь Алтушкин не только крестился, но и подпевал церковным песнопениям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владыка Кирилл готовится к речи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Священник осеняет народ крестом, который подарил патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Губернатор Куйвашев уходит с молебна вместе с сыном Дмитрием Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Владыка Кирилл объясняет, что он думает о противниках строительства храма… Фото: Андрей Гусельников, URA.RU