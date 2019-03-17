Визит губернатора Куйвашева на молебен никем не анонсировался ФОТО: скрин с видео молебна в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал на молебен в поддержку собора Святой Екатерины, который проходит в Екатеринбурге. Визит губернатора нигде не анонсировался, его появление стало неожиданным для участников молебна, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Появившись на молебне, Куйвашев обнял депутата городской думы Екатеринбурга Тимофея Жукова и сопроводил его до сцены, которая был построена рядом с местом, где проходит молебен. Во время молебна Куйвашев встал рядом с главой «Русской медной компании» Игорем Алтушкиным.

Православный молебен в поддержку строительства нового храма проводит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Поучаствовать в молебне приехали многие известные в Екатеринбурге и по всей России люди — актеры Сергей Безруков, Михаил Пореченков и Егор Пазенко, КВН-щик и шоумен Михаил Галустян, резидент Comedy Club и пародист президента России Владимира Путина Дмитрий Грачев, екатеринбургские депутаты и бизнесмены.

Ранее Михаил Галустян объяснил, что считает, что храм в честь святой, именем которой назван Екатеринбург, украсит наш город. А заслуженный артист России, продюсер и телеведущий Михаил Пореченков назвал молебен «делом, реально доказывающим торжество нашей веры».

Православный молебен — это первая за восемь лет публичная акция сторонников строительства храма. Накануне состоялась акция противников стройки — тематический концерт в #Скверубыть в «Ельцин Центре».