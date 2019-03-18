Пока Крым отмечал 5-летие в составе России, Путин поборол блэкауты

5-летие присоединения к России — для Крыма важнейший праздник Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

статья из сюжета Крым вернулся в состав России

Пятилетие возвращения Крыма в состав России — «Крымскую весну» — президент России Владимир Путин отметил личным визитом на полуостров. В понедельник, 18 марта, глава государства прибыл сюда, чтобы оценить развитие полуострова, торжественно запустить три энергомощности, пообщаться с местными жителями.

Праздновать «Крымскую весну» в Севастополе — а президент первым делом прибыл именно сюда — официально начали с 10 утра. В этот день все шесть объектов Музея героической обороны и освобождения Севастополя стали бесплатными, на вечер запланирован концерт с участием Александра Маршала, Стаса Пьехи, Юлии Савичевой, Ольги Кормухиной, а также групп «Градусы» и «Город 312». Завершатся все торжества салютом.

Владимир Путин отметил «Крымскую весну» в заботах о полуострове. Чтобы узнать о проблемах, он встретился не только с властью, но и с общественностью Фото: kremlin.ru

Горожане празднику и выходному были рады и с самого утра активно стягивались на площадь Нахимова, на которой установили военную технику и сцену с надписью «Мы — Россия». Даже водители, несмотря на расставленные на каждом углу посты ГИБДД, не ворчали. «Останавливают движение только на время проезда кортежа, — объяснил спокойствие таксист Валерий по дороге на Балаклавскую ТЭС. — Помню [экс-президент Украины Виктор] Янукович приезжал — так весь город вставал [в пробки], народ просто проклинал его. А сейчас все лучше стало, даже чисто психологически. И деньги огромные сюда вкладываются. Конечно, медленно все, всегда хочется чтобы быстрее все строилось».

Президента в этот день ждали на жизненно важных для полуострова объектах — Балаклавской и Таврической теплоэлектростанциях (ТЭС), а также на подстанции «Порт» (на 220 КВт). ТЭС-близнецы (отличные лишь цветом — одна бежевая, вторая сине-зеленая), вырабатывающие по 470 МВт каждая, были введены в эксплуатацию еще в январе (сроки несколько раз переносились с марта 2018 из-за споров с компанией Siemens) и должны спасти территорию от блэкаутов, покрыв 90% потребностей всего полуострова (потребность полуострова в целом — 1100-1300 МВт). Уже сейчас профицит станций составляет 700 МВт, которые передают на Кубань.

Именную каску президент проигнорировал. Да и особенно нечему было падать на новой ТЭС Фото: URA.RU

«Если Родина скажет, мы можем сверх норматива на каждой станции запустить до 500 МВт», — рассказал директор Балаклавской ТЭС Петр Екименко. Ударившись в историю, управленец вспомнил, что в СССР затягивание сроков строительства энергообъектов угрожало расстрелами, «но и сейчас ответственность колоссальная». Сам он пережил блэкаут 2014 года, «когда в каждом магазине тарахтел переносной дизель-генератор».

Директору Балаклавской ТЭС сегодня повезло больше всех — к нему российский президент приехал лично. Зато Таврическая ТЭС и подстанция «Порт» позволили продемонстрировать развитие ныне модной «цифровизации» — с ними было организован телемост.

Владимир Путин прошел в диспетчерский центр через длинный коридор (окна здесь заблаговременно заклеили бумагой в целях безопасности), мимо стола с именными касками, которые ни президент, ни сопровождавшие его вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак и глава Ростеха Сергей Чемезов почему-то не надели (хочется думать, что из солидарности с журналистами, которым касок не выдали вовсе).

Зайдя в зал, где гудели турбины, Владимир Путин подошел к стенду с краткой информацией по трем энергообъектам. Затем задал вопрос Новаку, какой — журналистам никак невозможно было расслышать. Получив ответ, Путин мимикой выразил скепсис и пошел дальше — благодарить работников ТЭС, которых в зале оказалось чуть больше десятка.

К приезду президента в Севастополе подготовились повсеместно Фото: URA.RU

«В 2014 году собственная генерация на Крымском полуострове составляла всего 160 МВт. Этого даже с учетом поставок с Украины явно было недостаточно для устойчивой работы и подачи электроэнергии в жилые дома, больницы, школы и тем более для развития полуострова и для подключения к сетям новых потребителей, для развития промышленности бизнеса, туризма. Был проложен энергомост, связывающий Крым с единой национальной энергосистемой России, построены современные электростанции, модернизирован и расширен, что очень важно, электросетевой комплекс. Еще раз хочу сказать спасибо специалистам: вы успешно решили задачу — без всякого преувеличения — общенациональной значимости», — сказал президент.

— Разрешите приступить к подтверждению готовности объектов к вводу в эксплуатацию, — попросил Александр Новак.

Энергосистема Крыма вырабатывает столько, что хватает еще и Кубани Фото: kremlin.ru

— Начинайте, — разрешил президент, после чего обе ТЭС и подстанция в одинаковых выражениях сообщили, что готовы к вводу в эксплуатацию.

— Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с поступившими докладами оборудование Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций и подстанции «Порт» готово к запуску в эксплуатацию. Разрешите начать процедуру запуска, — видимо, для верности повторил министр энергетики.

— Начинайте, — так же мягко, как и в первый раз, с улыбкой сказал глава государства. Новак скомандовал дежурным бригадам станции, и по экрану вверх поползли три зеленых столбика.

В графике главы государства в этот день значилось посещение реконструированного памятника воинской славы — Малахова кургана. Разговор Владимира Путина с французами из ассоциации «Франко-российский диалог», посещающими в эти дни Крым, прошел без участия прессы. А встречу президента с общественностью в библиотеке имени И. Я. Франко, как и последующий концерт в Симферополе, все желающие могли посмотреть по каналу «Россия».