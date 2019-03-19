Что показал молебен за храм в Екатеринбурге

Молебен прошел на следующий день после концерта противников строительства в Ельцин Центре Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм

Прошедший 17 марта в Екатеринбурге молебен на месте будущего строительства собора Святой Екатерины показал численное превосходство сторонников его появления над противниками. Консолидированное мнение и сторонников, и противников — на набережной городского пруда собралось около 8 тыс. человек. Самая масштабная акция противников собирала около 1,5 тыс. человек, а последняя — 2 марта — на той же площадке набрала 500 участников. Концерт «За сквер» в Ельцин Центре в минувшую субботу посетили около двух тысяч человек. Инициатором этих акций выступала организация «Парки и скверы Екатеринбурга».

Концерт в Ельцин Центре посетили около двух тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

На таком фоне восемь тысяч участников молебна выглядят более внушительно, считает политолог Александр Белоусов. «Надо понимать, что это — только начальная стадия. В следующий раз, если понадобится, людей выйдет еще больше», — считает он.

По его словам, мобилизующим фактором для многих пришедших на молебен стали «оскорбления и клевета» в их сторону. «Большая заслуга в этом принадлежит протестным лидерам, которые явно занимаются передергиванием, созданием фейков. Были слухи о подкупе участников митинга в поддержку за 300 рублей, но даже в городском паблике, где все это было вброшено, большинство горожан в это уже не поверили», — заявил «URA.RU» Белоусов.

По его словам, база протеста снижается. «А власть совершенно спокойно, адекватно реагирует на связанные с этим акции», — заметил политолог.

До молебна сторонники храма не проводили никаких акций, и в публичной сфере существовало мнение, что протест — это мейнстрим, а поддержка строительства — это что-то неактуальное.

Источник агентства в бизнес-сообществе Екатеринбурга утверждает, что при очередном обсуждении споров вокруг строительства, кто-то в сердцах воскликнул: «Давайте покажем сколько нас на самом деле». «Эту идею поддержали и власти всех уровней, — говорит собеседник агентства. — От мэра до полпреда все выступали за строительство, но не имели доказательств широкой народной поддержки, и были за то, чтобы такая акция прошла».

Молебен прошел 17 марта у Театра драмы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В воскресенье на мобелен пришли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместители полпреда президента в УрФО Борис Кириллов и Виктор Дубенецкий. Источник агентства в одном из центров власти Урала говорит, что все присутствующие признали эффективность акции и считают ее доказательством согласия большинства горожан на строительство.

Примечательно, что среди присутствовавших на молебне, кроме московских звезд кино, представителей власти и бизнеса был замечен лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, «икона» для многих пассионарных екатеринбуржцев. Он выступал против строительства храма и на площади Труда, и в акватории городского пруда, но поддержал проект на набережной, повлияв и на многих горожан.

На молебен пришли губернатор Евгений Куйвашев и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Преимущество на стороне сторонников храма заметил директор исследовательского центра «Аналитик» Андрей Мозолин. Однако он считает, что в противостоянии между ними и активистами рано ставить точку. «Это скорее такое интересное многоточие, потому что версий того, что будет происходить дальше, тоже достаточно много. Например, противники строительства храма могут попытаться вывести еще больше людей», — отметил эксперт.

По мнению главы фонда «Социум» Александра Долганова, точку в споре о храме в любом случае будет ставить власть. Он отметил, что у строительства собора достаточно и сторонников, и противников, «но еще больше равнодушных». «Количество противников при этом увеличивается, так как актуальность этого строительства приближается, а народ у нас раскачивается медленно. Но я сомневаюсь, что протест будет эффективен», — заявил Долганов «URA.RU».