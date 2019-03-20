Вадим Шумков лично проверяет состояние больниц во всех районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском правительстве подвели итоги масштабной проверки районных больниц, которую инициировал врио губернатора Вадим Шумков. Инспекция показала — десятки миллионов рублей расходуются впустую из-за воровства и безалаберности руководства ЦРБ и чиновников.

Эта информация прозвучала 20 марта на совещании по итогам работы комиссии, которая проверяла расходование средств в центральных районных больницах. В жестком и откровенном разговоре Шумков заявил, что бюджет Зауралья теряет миллионы из-за неправильно построенной работы, сообщили «URA.RU» участники закрытого совещания.

Больницы в Зауралье бедствуют, врачи бегут в соседние регионы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Речь идет о десятках миллионах, понемногу они накапливаются: закупки медикаментов и оборудования, ремонты, штрафы, которые выписывают больницам контролирующие органы», — рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным. В качестве примера он привел случай, когда больница, вместо того чтобы купить автомобиль «скорой помощи», брала в аренду старый, выплачивая сумму, превышающую покупку новой «скорой». Отдельные нарекания главы региона, по словам собеседника агентства, вызвала ситуация с закупкой услуг санитарной авиации. По мнению Шумкова, на этой закупке можно было сэкономить до двух десятков миллионов рублей в год.

По данным инсайдера, три главврача райбольниц уже лишились своих мест — речь идет о Шадринской, Каргапольской и Звериноголовской ЦРБ.

Это подтвердили «URA.RU» работники медучреждений. В то же время сотрудники Звериноголовской больницы выразили недоумение по поводу того, что освобожденный от должности после обысков ФСБ главврач Александр Руснак занял пост заместителя руководителя той же больницы. «Удастся ли довести до суда возбужденные дела — еще вопрос, люди давно работают и умеют подстраховаться, а в условиях огромного дефицита кадров заменять их просто некем», — объяснил эксперт, знакомый ситуацией в сфере здравоохранения, не пожелавший афишировать свое имя.

Лариса Кокорина (справа) стойко встречает упреки и продолжает работать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также, по данным инсайдеров, нет определенности в вопросе о будущем главы проблемного департамента здравоохранения Ларисы Кокориной. «Во время сегодняшнего совещания прозвучало немало упреков в ее адрес, однако нет никаких уголовных дел, никаких конкретных обвинений. Вполне возможно, что решения в ее отношении Шумков еще не принял», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, в ближайшее время планируется создать новую комиссию, которая проверит работу городских и областных больниц в Кургане. «Тут все еще будет жестче. Думаю, и нарушений там больше, и масштаб их не такой, как в районах», — предположил собеседник агентства.