Стороны заключили ряд важных соглашений о сотрудничестве Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с министром нефти и окружающей среды Бахрейна Мохаммедом бен Мубараком бен Даина на Международной выставке-конференции ADIPEC 2025 в Абу-Даби. Темой переговоров стала промышленная кооперация Пермского края и Бахрейна, передает пресс-служба правительства региона.

«Темой встречи стала промкооперация Прикамья и Бахрейна и перспективы ее развития. Королевство также представляет для Пермского края интерес в плане логистики как точка выхода к странам Персидского залива», — указано на сайте ведомства. Переговоры между сторонами начались еще в апреле во время бизнес-миссии пермской делегации в Бахрейн.

Ряд предприятий Бахрейна готовятся к визиту в Пермский край, чтобы познакомиться с территорией и ее продукцией. Махонин пригласил партнеров на Пермский инженерно-промышленный форум, который пройдет в декабре этого года.

По сообщению властей, стенд Прикамья на ADIPEC 2025 посетил заместитель министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Осама Фадель. Он ознакомился с образовательными проектами пермского НОЦ «Рациональное недропользование». На выставке также представлены предприятия «ПСС Экспорт», «Полиэкс», «ЭЛКАМ», «Миракс», «ИНГК». Здесь гости могут увидеть средства электрозащиты, газоанализаторы, малотоннажную химию, турбогенераторы, электродвигатели и различное нефтегазовое оборудование. Делегация Пермского края 5 нобяря планирует встретиться с представителями Саудовской Аравии и других стран.