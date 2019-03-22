Отборные слухи о лучших людях России

«Ну как вы, нурсултанчане?» Коллаж: соцсети

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что В России сократят губернаторские сроки. — КПРФ теряет спонсоров из-за Грудинина. — США начали переговоры с Тимошенко и Зеленским. — Паслер зальет Оренбуржье нефтяными доходами. — Куйвашев недоволен дружбой Высокинского с застройщиками. — На выборах в Челябинске всплывет Багаряков. — Универсиада в Екатеринбурге под угрозой — правительство может разъехаться. — Губернатор Текслер засекретился. — Минстрой РФ трудоустроит еще одного тюменца? — Силовикам ХМАО приказали найти всех анонимных авторов Telegram-каналов региона. — В курганском правительстве идут разборки из-за отпусков. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

В России сократят губернаторские сроки

Владимир Андреев © URA.RU

Слухмейкеры уверяют, что губернаторский срок в России могут сократить с пяти до четырех лет. Москва надеется таким образом зачистить губернаторов-долгожителей. В Кремле полагают, что главы регионов, которые долго занимают свой пост, зачастую обрастают коррупционными связями, становятся фигурантами громких скандалов, а также теряют свою популярность среди электората. Кроме того, сокращение срока позволит чаще менять без лишних скандалов и неэффективных губернаторов-новичков.

КПРФ теряет спонсоров

По слухам, КПРФ была шокирована отказом ЦИК передать Павлу Грудинину депутатский мандат. Ранее компартии удалось согласовать прохождение бизнесмена в Госдуму. Однако в последний момент во власти взяли верх сторонники более жесткого решения по Грудинину. В партии случившееся оценивают как чудовищный удар по престижу: от КПРФ могут отвернуться потенциальные спонсоры, обнаружив, что партия не способна лоббировать интересы людей даже из ближайшего окружения Зюганова.

США начали переговоры с Тимошенко и Зеленским

depositphotos.com © URA.RU

По слухам, в США не верят в победу президента Украины Петра Порошенко на грядущих выборах. На неделе представители американского посольства вели переговоры с двумя фаворитами президентской гонки — Владимиром Зеленским и Юлией Тимошенко. Американцы уверили их, что не будут прикрывать Порошенко в том случае, если он решится на фальсификации. В США рассчитывают, что лояльность со стороны фаворитов президентской гонки поможет им сохранить влияние на Киев и после президентских выборов.

В регионах начнут сокращать общественные советы

По слухам, в ближайшее время в регионах начнут сокращать провластные общественные структуры. Соответствующая установка пришла в периферию из Москвы. В федеральном центре якобы придерживаются мнения, что в регионах перестарались с имитацией гражданской активности. Слухмейкеры говорят, что все это в конечном итоге привело к тому, что россияне разуверились в таких механизмах. Между тем на их содержание суммарно расходуются нешуточные бюджетные деньги, притом их эффективность близка к нулю. Первый удар сокращений придется на общественные советы при муниципалитетах.

Паслер зальет Оренбуржье нефтяными доходами

Владимир Жабриков © URA.RU

Сплетники упрекают пессимистов, говоривших на уходящей неделе о бесполезности и бесперспективности поста губернатора Оренбургской области, который временно занял Денис Паслер. Слухмейкеры напоминают, что Оренбургская область живет не только сельскохозяйственными доходами. Она также входит в пятерку российских регионов, обладающих крупнейшими запасами нефти. По версии сплетников, перед Денисом Паслером поставлена задача развивать в первоочередном порядке именно сферу нефтедобычи и нефтепереработки.

Слухи Свердловской области

Куйвашев недоволен дружбой Высокинского с девелоперами

Владимир Жабриков © URA.RU

Во взаимоотношениях свердловского губернатора Евгения Куйвашева и главы Екатеринбурга Александра Высокинского первая заметная точка напряжения. Мэр, говорят, дал полный карт-бланш на застройку, в том числе за счет бюджетных средств, главе «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву. Бизнесмен этого не скрывает и охотно делится радостью за ужинами в элитных заведениях города. Эта информация уже долетела до губернатора, который давно недолюбливает девелоперов из «АСК» за отдельные случаи проявления нечистоплотности по отношению к партнерам. В итоге Высокинскому могут напрямую указать на неправильное поведение и запретить сотрудничать с компанией.

Место свердловского министра строительства готовят под нового человека

Владимир Жабриков © URA.RU

В мае в свердловском правительстве может случиться очередная кадровая перемена. Говорят, министра строительства Михаила Волкова все-таки уберут с его поста, заменив более лояльным чиновником. Причем лояльность будет требоваться не только в отношении губернатора Евгения Куйвашева, но в отношении вице-губернатора Сергея Бидонько. Утверждается, что тот уже почти нашел хорошего, на его взгляд, кандидата на пост министра строительства — им может снова стать гендиректор компании «РСГ-Академическое», в прошлом уже занимавший пост министра, Виктор Киселев. Последний, утверждают слухачи, уже объезжает область, изучает действительность и внимательно присматривается к большим объектам, на которые идут в том числе и бюджетные деньги.

Смирнов вздохнул свободнее после перевода Чибиса в Мурманскую область

Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском министерстве энергетики и ЖКХ, говорят, радуются назначению бывшего замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса врио губернатора Мурманской области. Якобы федеральный чиновник по неизвестным причинам недолюбливал свердловского коллегу — Николая Смирнова. Длительное время Чибис нападал на него, поскольку, по слухам, был уверен, что Смирнов — основной претендент на его пост в случае высвобождения должности. Сейчас черная полоса в жизни регионального министра, говорят, закончилась и тот выглядит еще более жизнерадостным, чем раньше. Кто знает, может быть, действительно помышляет и об освободившемся федеральном посте.

Осенью пройдет очередная реформа правительства

По слухам, ожидавшийся этой весной переход мэра Березовского Евгения Писцова на работу в правительство области откладывается на осень. Сплетники считают, что только к этому времени в кабинете министров будут проведены очередные структурные преобразования, благодаря которым будет учрежден заинтересующий Писцова пост.

Универсиада в Екатеринбурге под угрозой — правительство может разъехаться

Екатерина Сычкова © URA.RU

В свердловском правительстве не на шутку обеспокоены. Совокупность действий высших чиновников может привести к неприятным последствиям. На планы первого замгубернатора Алексея Орлова уехать в ХМАО (и забрать с собой министра природы Алексея Кузнецова) может наложиться приглашение нового вице-губернатора Сергея Бидонько в Оренбургскую область и команду нового губернатора Дениса Паслера. Если к этому добавится уход на пенсию замгубернатора Сергея Зырянова и уход Сергея Швиндта обратно в бизнес — подготовка к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге, рассуждают слухачи, может быть крайне затруднительной.

Решение о создании должности Бидонько опротестуют в суде

Пошли слухи, что какие-то депутаты свердловского Заксобрания рассматривают возможность опротестования закона, которым в структуру областной власти была введена должность вице-губернатора. Ее уже занял Сергей Бидонько. Якобы будущие жалобщики нашли федеральный правовой акт, в котором устанавливается закрытый перечень названий должностей, которые могут употребляться в региональных правительствах. Должность вице-губернатора в этом списке отсутствует. Слухмейкеры почти уверены, что у заявителей есть все шансы достичь поставленной цели.

Спикер Заксобрания Бабушкина нашла себе «тихую» работу

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина хочет стать председателем Уставного суда области, говорят источники «URA.RU». В окружении парламентария ходят слухи, что она устала постоянно решать проблемы коллег-депутатов и уже готовится проинформировать губернатора Евгения Куйвашева о своем желании поменять работу. «Уставный суд для Людмилы Валентиновны — отличный выбор. Там потише и поспокойнее, а статус достаточно высокий», — отмечают наблюдатели.

Майзель вступил в коалицию против парламентария

Активная борьба коммунистов с мусорной реформой на востоке Свердловской области может быть связана с договоренностями между асбестовским депутатом от КПРФ Натальей Крыловой и бизнесменом, «молочным королем» Сергеем Майзелем. По данным инсайдеров, нестабильная ситуация помогает предпринимателю решать политические вопросы. «Она поддержит его своей сеткой по Богдановичскому округу, который находится под влиянием Людмилы Бабушкиной, а он даст Крыловой деньги на кампанию в Госдуму», — сообщил источник агентства.

Воронова переедет в Оренбург

Анна Майорова © URA.RU

Советник спикера Заксобрания Елена Воронова все-таки улетит в Оренбургскую область. Инсайдеры рассказывают, что предложение о работе ей поступило через несколько часов после назначения Дениса Паслера и. о. губернатора Оренбургской области. Слухачи уверены, что Воронову позвали не простым пресс-секретарем. «На такую простую должность она бы не согласилась и даже сочла бы ее недооцененностью», — уверен знакомый с советницей политик. В этой связи можно предполагать, что Воронова станет главой департамента по информационной политике Оренбуржья, а то и вице-губернатором по тому же направлению.

Тыщенко заставят отказаться от поста в «Опоре России»

Есть версия, что будущий новый руководитель свердловского регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Илья Тыщенко будет вынужден покинуть свой другой пост — руководителя областной ячейки «Опоры России». Якобы такое условие поставили перед ним представители губернаторской команды. Последние не желают чрезмерного аппаратно-политического усиления Тыщенко. Они вспоминают, что ранее эти же две должности совмещал экс-депутат Заксобрания Евгений Артюх, создававший региональной власти немало серьезных проблем.

Депутат-коммунист Ладыгин готов выйти из КПРФ

Владимир Жабриков © URA.RU

Слухмейкеры предполагают, что депутат Заксобрания Свердловской области от КПРФ Александр Ладыгин начал сепаратные переговоры с руководителями областного парламента, в ходе которых высказал готовность выйти из Компартии и начать отстаивать интересы «Единой России». Не исключено, что в случае заключения политической сделки Ладыгин попросит включить его в число парламентариев, работающих на оплачиваемой основе. Приятным бонусом для Ладыгина может стать восстановление его в должности в УрФУ, где он некоторое время назад читал лекции. Есть версия, что в случае отказа от предложенных Ладыгиным условий депутат пообещал начать критику первых лиц Заксобрания.

Высокинский много нового узнал о подчиненном и теперь готов его убрать

После закрытой встречи депутатов думы Екатеринбурга и главы города Александра Высокинского может быть окончательно решен вопрос о судьбе главы администрации Октябрьского района Романа Рудометова. Из разговора с депутатами, говорят, мэр узнал много нового о своем подчиненном. И если в самом начале разговора градоначальник старался развеивать адресованные Рудометову претензии, то в конце признался, что о части даже не подозревал и теперь намерен со всей строгостью разобраться в них, пусть даже они приведут к радикальным выводам. Источники в самой мэрии, впрочем, утверждают, что удивленность претензиями депутатов была игрой главы — тот уже давно помышляет избавиться от Рудометова, но теперь получил возможность сделать это «руками депутатов».

Мэрия впервые проигнорировала Тестова

Владимир Жабриков © URA.RU

В предстоящие выходные глава Екатеринбурга Александр Высокинский и почти все его заместители улетают в Гаджиево, где базируется атомная подводная лодка (АПЛ) «Екатеринбург». Шефскую помощь лодке всегди оказывала екатеринбургская мэрия и бизнесмены — они же ежегодно посещали подлодку с дружескими визитами, опять-таки за счет коммерсантов. В этом году состав делегации впервые радикально изменится, и вице-спикера Виктора Тестова, а также экс-депутатов Сергея Мелехина и Александра Мяконьких (всегда ранее присутствовавших в составе делегации) мэрия с собой уже не берет. Как чиновники объяснят это далеким от екатеринбургских интриг морякам — станет известно уже в понедельник.

Противники Высокинского нашли его самую слабую точку и срывают совещания

Марина Молдавская © URA.RU

По слухам, политические оппоненты главы Екатеринбурга Александра Высокинского изобрели новый способ борьбы с мэром. Якобы он был опробован на совместном заседании, посвященном подготовке к празднованию 300-летия уральской столицы. Его участники ждали, что на мероприятии пойдет серьезный разговор, будут обсуждаться программы и делиться миллиарды. Однако буквально через 10 минут после начала некоторые участники совещания начали засыпать мэра мелкими вопросами.

В частности, депутат Константин Киселев требовал выделить несколько тысяч рублей на какую-то печку. Известный щепетильным отношением к таким мелочам Высокинский был вынужден забыть о главной теме встречи. В результате, отмечают сплетники, разговор об юбилее не состоялся. Когда будет предпринята следующая попытка его провести, пока неизвестно.

Караваев готовится к повышению

Анна Майорова © URA.RU

Есть версия, что недавнее назначение депутата-справедливоросса думы Екатеринбурга Александра Караваева заместителем директора МУП «Водоканал» — лишь начало его карьеры. Якобы ведутся переговоры о том, чтобы в среднесрочной перспективе Караваев познакомился с хозяйством предприятия и занял пост его директора.

Казаки подумывают сделать Третьякова своим генералом

После того, как директору департамента внутренней политики Антону Третьякову удалось выбить из бюджета несколько миллионов рублей на казачество, атаманы решили отблагодарить благодетеля. Чиновнику, говорят, решено присвоить высокое по казачьим меркам звание. Сомнения внутри сообщества возникли только по одному вопросу — насколько высоким оно должно быть: делать ли Третьякова сразу казачьим генералом или же пока одарить только полковничьим званием, а уже потом повысить, если добьется для казачества еще больших бонусов и привилегий.

Глава Союза журналистов начал искать замену руководителю «Облгазеты»

Противостояние в свердловской власти вокруг «Областной газеты» получило продолжение. Ходят слухи, что председатель регионального союза журналистов, глава свердловской общественной палаты Александр Левин обзванивает известных в Екатеринбурге журналистов и от имени губернатора предлагает должность главного редактора в периодическом издании вместо Дмитрия Полянина, которого якобы вот-вот уволят. «Однако есть ли у Левина реально такое задание или он изучает рынок, пока неизвестно», — шепчутся наблюдатели.

Экс-замгубернатора ХМАО напугала свердловских чиновников новыми порядками

Фото: Антон Степыгин © URA.RU

Бывший замгубернатора ХМАО Ольга Белоножкина устанавливает свои правила на новом рабочем месте. После того, как чиновница возглавила свердловский департамент по обеспечению деятельности мировых судей, его сотрудники всерьез боятся реорганизации. «Она чересчур государственный человек. Зверствует, когда разговоры не по существу, планирует перейти на централизованное транспортное обслуживание, отказавшись от автопарка, вчера провела семь совещаний и ушла с работы в 22:30, — рассказывают источники. — После рассмотрения представления областной прокуратуры даже страшно представить, что будет с некоторыми сотрудниками».

Свердловский строительный рынок встанет из-за новой реформы

Свердловские строители опасаются, что после лета-2019 местный рынок встанет из-за дефицита кадров. В июле отрасль по всей стране переходит на BIM-технологии, которые позволяют создавать при проектировании более точные трехмерные модели зданий. Проблема в том, что на Урале бизнес до сих пор не использовал такой метод, здесь даже нет разработчиков программ для работы с BIM. «Если переход будет осуществлен, строители начнут охоту за квалифицированными программистами, но хватит ли их — вопрос», — говорят источники на рынке.

МЧС отказалось дать прокуратуре вертолет для полета на перевал Дятлова

МЧС отказалось предоставить свердловским прокурорам вертолет для полета на перевал Дятлова, где они проводили проверку по факту гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году. Об этом стало известно в ходе экспедиции Андрея Малахова на перевал. Решение принималось в Москве, руководство МЧС сочло, что такой полет — это нецелевое расходование средств. В результате прокурорам пришлось ехать на перевал Дятлова на снегоходах — одновременно с экспедицией телеканала «Россия» и газеты «Комсомольская правда».

Слухи Челябинской области

На выборах в Челябинске всплывет Багаряков

Владимир Жабриков © URA.RU

На выборах губернатора Челябинской области может всплыть бывший замглавы администрации свердловского губернатора Алексей Багаряков. Слухачи уверены, что рулить кампанией врио губернатора Алексея Текслера, которая уже стартовала, станет полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Сам Цуканов официально может выказывать поддержку новому главе региона и всячески поддерживать его заявления, а вот всю теневую информационную PR-работу возьмет на себя давний партнер полпреда — Алексей Багаряков. Того как раз лишили большого инвестпроекта, аналогичного «Корпорации развития», а потому все недюжинные таланты экс-чиновника пока «пылятся» без активного применения.

Челябинскому врио губернатора Текслеру посоветуют свердловские кадры

Владимир Жабриков © URA.RU

Промышленные группы, присутствующие как на Среднем, так и на Южном Урале, в ближайшее время поедут знакомиться с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Переговоры, как ожидают инсайдеры, затронут и будущие кадровые решения — они станут предметом сделок между властью и крупным бизнесом. В этой связи в будущем правительстве Челябинской области, уверены инсайдеры, вполне можно ожидать представителей свердловской политики. Например, в качестве возможного вице-губернатора по внутренней политике называют представителя ПНТЗ (группа ЧТПЗ) Александра Ханина. Правда пока неясно, как воспримет новый глава региона кандидатуру и что попросит с ФПГ за ее внедрение в правительство.

Текслер засекретился

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что врио губернатора Алексей Текслер поменял пятничную программу поздно вечером в четверг. О том, что он вместо того, чтобы осматривать соцобъекты Челябинска уедет в Коркино и сделает повестку экологической, знали единицы. Поэтому не предупредили даже чиновников мэрии, которые готовились встречать нового руководителя региона. Об отмене они узнали только тогда, когда кортеж от резиденции выдвинулся к выезду на Троицкий тракт, а мэр Владимир Елистратов позвонил подчиненным и сказал, что приедет один.

Сушкова назвали «любимчиком»

Вадим Ахметов © URA.RU

Факт, что и. о. вице-губернатора Сергея Сушков врио губернатора Алексей Текслер посадил в свою машину, дало повод посудачить. Сушкова шутя стали называть «новым любимчиком». Хотя экологическому блоку, который курирует Сушков, все же досталось в Полетаево на временном полигоне. Но поменять планы Текслер решил именно после вечернего разговора с Сушковым и выбрал экологическую тематику.

Елистратов останется до осени

Говорят, что Алексей Текслер еще не встречался отдельно с мэром Челябинска Владимир Елистратов. Градоначальник рассчитывал поговорить с врио губернатора во время объезда Челябинска, запланированного на пятницу. Когда Елистратову велели смотреть объекты в одиночку, мэр очень расстроился. Но, как уверяют сплетники, Владимира Елистратова оставят на посту главы города до выборов, запускать новую конкурсную процедуру не станут. Но это не избавит мэрию от постоянных замечаний, а Елистратова — от статуса «мальчика для битья».

Перестановки в челябинской власти поставят под вопрос ВСМ в Екатеринбург

Вадим Ахметов © URA.RU

Возможная отставка вице-губернатора Руслана Гаттарова, вопрос о которой поставлен назначением врио губернатора Алексея Текслера, ставит под вопрос значительный объем договоренностей. В частности, напоминают слухачи, большая проблема может возникнуть с реализацией проекта ВСМ «Екатеринбург-Челябинск». Дело в том, что в процесс были погружены сразу два чиновника с обеих сторон — сам Гаттаров и некогда свердловский вице-губернатор, ныне глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Последнему сейчас совсем не до ВСМ — он активно разбирается с настройкой системы власти в городе и хозяйственными вопросами. Уход Гаттарова же из проекта, полагают слухачи, на годы отсрочит его реализацию. Единственным спасением для проекта может стать сохранение Гаттарова и предвыборное заявление нового врио губернатора о готовности реализовывать проект с удвоенной силой.

Врио губернатора наращивает узнаваемость…

Вадим Ахметов © URA.RU

В то же время сам врио губернатора Алексей Текслер уже дал понять, что его работа будет максимально открытой для СМИ. Разумеется, все стали вспоминать стиль предшественников Текслера. Михаил Юревич был очень медийным, но этот стиль ему обеспечивала команда, успешно лепившая образ главы региона. Дубровский несмотря на уговоры команды, очень долго медийности чурался. Текслер пока формирует повестку сам. Сейчас всем интересно, насколько хватит у нового руководителя задора?

…и переполошил Челябинск

Болтают: когда в соцсетях появилось первое сообщение, что врио губернатора Алексей Текслер решил прогуляться по челябинской Кировке, челябинские активисты со всех ног рванул туда в надежде познакомиться с новым губернатором. Болтают, что быстрее всех помчался скандальный общественник, бывший член облизбиркома Алексей Лебедев. Говорят, чуть не споткнулся на скользком тротуаре, но застать Текслера не успел.

Впрочем, когда Текслера представляли элите, Лебедев ухитрился прорваться сквозь строй помощников и всунуть в руки врио губернатора свою визитку. Чем повеселил журналистов, знающих Лебедева как на редкость беспардонного товарища. А потом все наблюдали, как он навязывал себя начальнику ГУ МВД по региону Андрею Сергееву, просился на работу.

Всех интересует Тефтелев

Вадим Ахметов © URA.RU

Пока вице-губернаторы, продолжающие работать в статусе «и.о», выходят после встречи с Алексеем Текслером если не в хорошем настроении, то успокоенные: «Дана команда работать, а там посмотрим!» Но при этом в кулуарах интересуют итоги встречи с Текслером вице-губернатора, бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Во-первых, Тефтелев курирует минимущества и управление делами, а на такие сферы ставят только своих людей. Во-вторых Тефтелев в правительстве Дубровского, даже когда занимал пост мэра, был неким «серым кардиналом», главным переговорщиком, «правой рукой» экс-губернатора. И невероятным мастером интриг, что невероятно утомляло его коллег. Короче говоря, полезный Бориса Дубровскому, Тефтелев в статусе «серого кардинала» вряд ли будет нужен Текслеру. Уже начинают говорить, что бывший коллега Текслера Виктор Мамин может стать вице-губернатором, курирующий сферы, которые сейчас закреплены за Тефтелевым.

Полномочия перераспределят

Хотя, по слухам, в кулуарах обсуждают и другие варианты. Мол, если Евгений Тефтелев уйдет, его функционал временно перераспределят между другими замами Текслера. До выборов структуру менять не станут, врио губернатора не может принимать такие решения. А вот принять отдельное распоряжение, на период до выборов, можно. Виктору Мамину выделят какое-то другое направление работы. Уже начинают листать его биографию и гадать: «С кадрами работал, с экономикой, аудит, промышленность….» Но вычислить какое именно направление дадут Мамину, пока не могут.

Одер просится домой…

Вадим Ахметов © URA.RU

Зато и. о. министра спорта Челябинской области Леонид Одер, говорят, уже просился вернуться в Магнитогорск. Он якобы хочет возглавить крупный спортивный клуб у себя на родине. Однако учредители ММК отказали в такой просьбе. Формально они сослались на возраст 61-летнего министра. И рекомендовали дождаться пенсии на своем месте. Леонид Одер вроде как не уверен, что доработает до нее в должности министра.

…но все решат силовики

Впрочем, в кулуарах утверждают, что немаловажную роль в кадровой политике сыграют силовики. Мол, на каждого есть досье, все это представят, если уж не предоставили, в распоряжение врио губернатора. По крайней мере, уже исходя из тех сведений, что есть у людей в погонах, можно будет составить мнение, к кому есть серьезные вопросы, а к кому нет. А еще говорят, что в эти выходные в Челябинск приедут два очень крупных силовика, которые помогут составить Текслеру общую картину.

Шафигулин занял кресло Мошарова

Вадим Ахметов © URA.RU

Смешной случай произошел на представлении врио губернатора Алексей Текслера челябинским элитам. Большой зал правительства области не смог вместить всех приглашенных. Часть людей вынуждена была стоять вдоль стен. Предвидя это, на мероприятие чуть заранее пришли сотрудники аппарата гордумы и прикрепили к одному из кресел лист бумаги с фамилией спикера Станислава Мошарова. Время шло, народ прибывал. Депутаты гордумы занимали место рядом друг с другом. Когда осталось одно последнее кресло — с прикрепленным именем Мошарова — в зале появился руководитель фракции «Единой России» в гордуме 67-летний Рафаил Шафигулин. Он не обратил внимания на бумажку, здороваясь с коллегами, и занял место спикера. За несколько минут до начала церемонии в зал зашел Станислав Мошаров. Какого же было его удивление, когда он обнаружил, что мест нет. Сотрудники аппарата готовы были сквозь землю провалиться. А депутаты сделали вид, что не заметили прихода спикера — уступить место и встать у стенки с обычными чиновниками никто не захотел. Рафаил Шафигулин, кажется, даже не понял, что произошло.

Видгофа стали бояться

Вадим Ахметов © URA.RU

После назначения врио губернатора Алексея Текслера резко выросло влияние бывшего спикера гордумы Челябинска, а ныне бизнесмена и депутата Тракторозаводского райсовета Бориса Видгофа. В прошлый созыв думы он не попал из-за конфликта с осужденным после этого за коррупцию экс-замгубернатора Николаем Сандаковым. Однако к нынешним выборам готовится в альянсе с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым, и с большой вероятностью не только вернется в гордуму, но и попадет в президиум. Вопрос только, какой именно пост он займет.

Челябинские элиты рассказывают, что Видгоф является партнером главы компании «Конар» Валерия Бондаренко. На открытие совместного с ним предприятия на завод приезжали руководитель «Транснефти» Николай Токарев, символичную кнопку запуска нового производства там жал премьер-министр Дмитрий Медведев. На площадке «Конара» проводился российско-казахстанский форум с участием президентом Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

А теперь вспомнили, что на каждом из мероприятий среди почетных гостей был первый замминистра энергетики Алексей Текслер. У него, говорят, теплые отношения с Валерием Бондаренко. Следовательно, считают, сплетники, Борис Видгоф по итогам осенних выборов может рассчитывать или на кресло спикера гордумы, или на должность мэра Челябинска. Если мэра Владимира Елистратова будут менять после выборов.

Депутаты Челябинска растеряны: к каким выборам готовиться?

У депутатов гордумы и райсоветов Челябинска до сих пор нет полной ясности в том, сохранились ли прежние договоренности к будущим выборам. Город уже давно «распилили», но это, мол, было при Дубровском, да еще когда вопросом занимался бывший мэр Евгений Тефтелев. Теперь, когда позиции Тефтелева ослабли, никто не знает что будет дальше. Уже начинают говорить, что может стоит запустить процесс отмены реформы МСУ, с отменой семи райсоветов и прямыми выборами в гордуму. Мол, если что можно будет выборы отложить на год, если процедура затянется. Но такие идеи пресекают на корню. «Никто ничего менять не будет! А пока ждите!» — говорят депутатами из губернаторской резиденции.

Давыдов улетел в Эмираты

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов, вылетел из России сразу после решения суда, закрывшего его уголовное дело. Кто-то воспринял это как побег, поскольку прокуратура области подала апелляцию в областной суд. Однако в окружении Сергея Давыдова уверяют, что он просто решил отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах. А решение суда, убежден чиновник, устоит и в областной инстанции.

Фартыгин «сливает» коллег?

Некоторые члены правительства области удивились изменившейся информационной политикой некоторых telegram-каналов, считавшихся лояльными властям, после смены губернатора. В них запускается компромат на коллег, который знает довольно узкий круг. Складывается ощущение, что все это модерирует какой-то чиновник, который хотел бы занять «высокое» кресло. Считается, что один из крупнейших каналов контролирует замруководителя аппарата губернатора и правительства области Алексей Фартыгин. Но коллеги сомневаются, что он будет использовать публичные ресурсы и подставлять руководителей.

Циринг стимулирует выборщиков?

Вадим Ахметов © URA.RU

В закрытых группах челябинских ученых ходят списки сотрудников Челябинского госуниверситета которым выписаны крупные премии по итогам работы в прошлом месяце. Казалось бы, стоит порадоваться, что преподаватели университета получают достойные деньги. Однако так совпало, что практически все получатели этой финансовой помощи являются членами конференции, на которой пройдут выборы ректора. И действующий руководитель вуза Диана Циринг специально или так совпала, материально поддержала тех, кто сейчас решает, за кого голосовать.

Ремонтировать дороги будет некому

Вадим Ахметов © URA.RU

Очередной тендер на ремонт дорог в регионе выиграло ООО «Торгово-промышленная компания „ЯКК“» (Челябинск). Понижение от первоначальной цены составило 17%, «Южуралмост» опустил цену до 15% и на этом остановился. До 25 октября в Челябинске необходимо отремонтировать 18 улиц, с нанесением дорожной разметки. Но говорят, что в городе есть сомнения в том, что «ЯКК» с таким объемом справится. «Южуралмост», несмотря на всего его сложности, все-таки имеет технику, рабочих. А в ТПК «ЯКК» согласно официальным данным работает только 27 человек, да и судебных иском много.

Можина уговорили остаться

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что собрание депутатов Копейска уговорило мэра Владимира Можина остаться га посту главы города. Можин всерьез хотел уходить, на свою генеральскую пенсию, устав от муниципальной службы. И если бы не отставка с поста губернатора Бориса Дубровского, с которым Можин уже устно договорился о своем увольнении, 27 марта мэра Копейска бы торжественно проводили. Но смена власти спутала все планы. Депутаты убедили Можина не уходить. На самом же деле дело не столько в Можине. Местным элитам не хочется, что главой становился вице-мэр по ЖКХ Андрей Фалейчик. Чтобы зайти на Копейск ему пришлось уволиться с поста замминистра строительства региона. Волю Дубровского бы депутаты выполнили, а раз его нет, можно процесс затянуть. Тем более, что области сейчас не до Копейска. Остается только пожалеть Фалейчика, который в должности «коммунального» вице-мэра застрянет надолго.

Мамлеев сосхранится или вмешается прокуратура?

Также по причине отставки Дубровского отложен процесс лишения мандата депутата горсбрания Миасса Фатиха Мамлеева. Представление о лишении Мамлеева полномочий, из-за нарушений декларационной кампании, вносил Дубровский, как губернатора. Суды и прокуратура требование поддержало. Миасским депутатам, при всех антипатиях к Мамлееву, все же не хотелось лишать мандата. Теперь уже говорят, мол, Дубровский не у власти, значит, предписание можно не исполнять. Видимо опять придется вмешаться прокуратуре.

Слухи Тюменской области

Обыски в УМВД могут быть борьбой за власть

Николай Бастриков © URA.RU

Прошедшие обыски в структурах УМВД области слухачи связывают с усилением начальника регионального УФСБ Игоря Кочнева. Якобы конфликт заключается в противостоянии ФСБ и ОБЭП. «Служба безопасности не намерена больше делиться экономическими делами с другими подразделениями и хочет закрепить свое влияние», — говорят слухмейкеры.

У тюменских полицейских царит чемоданное настроение

После победы руководителя городской полиции Петра Вагина на конкурсе «Лидеры России» и его встречи с президентом Владимиром Путиным, успешному офицеру прочат резкий карьерный взлет и перевод в другой регион.

Некоторые из приближенных членов его команды уже настроены на скорый переезд по новому месту службы своего начальника. «Но учитывая „интерес“ ФСБ к руководителю областной полиции и обыски, прошедшие в региональном главке, повышение Вагина возможно и внутри тюменского областного управления, — делятся своей версией сплетники. — Но только если проштрафившиеся „старшие товарищи“ не потянут его на дно». Как обстоят дела на самом деле, остается только гадать.

Экс-супруг замгубернатора устроил себе «коронацию»

Дмитрий Ткачук © URA.RU

На этой неделе прошла встреча бизнесмена Владимира Шевчика с тюменским предпринимательским бомондом. «Бенефис» экс-супруга первого замгубернатора Натальи Шевчик прошел в одном из залов его собственного центра «Столыпин». Из-за большого количества гостей, припарковать машину невозможно было нигде в радиусе трех кварталов. Выступление Шевчика, между тем, говорят участники встречи, было отчетом за заслуги. «А руку он приложил ко всему», — шутят инсайдеры.

Как вспоминают слухачи, бизнес-омбудсмен Тюменской области Лариса Невидайло в отношении Шевчика использовала исключительно прилагательное «великий», а все остальные «зрители» смотрели на «героя» с придыханием. И все это происходило на фоне большого экрана, на котором крутили видео, где Шевчик скачет на тройке лошадей. Слухачи не успокаиваются: беседа была похожа на коронацию бизнесмена, но никак на заявленный обучающий семинар и мероприятие, где делятся опытом.

Скандальному бизнесмену нечего делать в Тюмени

Пока ряд СМИ обсуждает слух о выходе на свободу тюменского бизнесмена Федора Хорошилова, инсайдеры отмечают, что в Тюмени ему делать нечего: бизнеса у него не осталось, активы забраны и перепроданы, новые владельцы отеля Hilton прибылью делиться не будут, а принадлежащее семье здание «Президент-отеля» в центре Тюмени не принесет прибыли. «У предпринимателя осталась лишь громкая фамилия, а вот влияния — нет. Кроме того, доподлинно неизвестно, вышел ли он на свободу», — отмечают источники, знакомые с ситуацией.

Под главой Голышмановского городского округа закачалось кресло

Екатерина Сычкова © URA.RU

Рассказывают, что во властных и партийных кругах недовольны результатом «Единой России» на выборах в первую думу Голышмановского городского округа. Виноватым якобы решили сделать главу округа Александра Желтоухова. Дескать, он не обеспечил ни нормальную явку, ни результат единороссов. «Выборы по сути провалены. При этом Желтоухов всю кампанию делал вид, что контролирует ситуацию. Последствия могут быть самыми серьезными», — перешептываются сплетники.

Аппарат думы Тюмени оскандалился

Николай Бастриков © URA.RU

В аппарате Думы Тюмени живо обсуждают провал Ольги Векшиной на посту руководителя аппарата. Депутаты нарушили установленные сроки по подаче наказов избирателей, и именно она якобы предложила «замаскировать» под наказы информацию о реализации городских программ, уже принятых администрацией города.

«Векшина не учла специфики своего нового места службы: если на прежнем месте в горадминистрации подобные имитации проходили „без шума и пыли“, учитывая властную вертикаль и служебную дисциплину, то с народными избранниками такой номер не прошел, обман раскрылся и скандал вышел наружу», — высказывают свое мнение слухачи. Впрочем, инсайдеры поговаривают, что большими последствиями Векшиной это не грозит, ведь пенсионного возраста она уже достигла, а нынешнее место является для нее просто синекурой за прошлые «заслуги» перед властью.

Тюменский депутат может выступить с очередной странной инициативой

Как рассказывают слухмейкеры, инициатива депутата гордумы Юрия Баранчука, призванная регламентировать гуляние тюменцев на набережной и предусматривающая создание специальной структуры, которая должна будет поспособствовать более эффективному использованию горожанами общественных рекреационных мест, вызвала в народе различные пересуды. Горожане опасаются, что на Первомайской, 20 реанимируют проект платного входа на набережную.

Тюменцы боятся, что, войдя в управленческий раж, Баранчук согласует платный вход еще и в городские парки. «Уж себе-то депутаты обязательно предусмотрят льготный вход в эти места по удостоверению, — смеются в курилках. — А потом еще и поставят себе в заслугу введение льгот ряду категорий граждан на свободный проход в парки и на набережную».

Тюменского депутата освободят от должности

В Думе Тюмени сгущаются тучи над депутатом Муратом Тулебаевым, который развернул излишнюю оппозиционную деятельность, будучи руководителем городского МУП «Трасса». Слухачи утверждают, что у вышестоящего руководства есть желание освободить депутата от этой должности и развязать руки Тулебаеву для политической борьбы. «Он давно делает упор на политику, нежели на прямую работу в МУПе», — говорят слухмейкеры.

В UTair экономят даже на бортовом журнале

Александр Мамаев © URA.RU

Если верить слухам, первый выпуск нового бортового журнала UTair посвятили Тюменской области, поскольку в авиакомпании решили сэкономить на журналистах. «Раньше писали москвичи, а сейчас наняли местных — они дешевле. Поэтому и статьи такие большие про Тюмень да Тобольск, а все остальное маленькими заметками, переписанными из Сети», — высказывают свою версию сплетники.

Институту культуры прочат нового руководителя

Пост руководителя Тюменского государственного Института культуры может занять знакомый тюменцам чиновник. Слухачи прочат это место экс-председателю комитета по делам национальностей Евгению Воробьеву. «А что, в культуре он разбирается: сколько мероприятий разных диаспор посетил! Да и конфликты сглаживать умеет», — усмехаются слухмейкеры.

Слухи ХМАО

Силовикам ХМАО приказали найти всех анонимных авторов Telegram-каналов региона

Александр Кулаковский © URA.RU

Как шепчутся в Ханты-Мансийске, югорские силовики начали работу по поиску авторов анонимных telegram-каналов и пабликов в социальных сетях региона. «Дана четкая установка установить личности. Что с этой информацией делать дальше, команды еще не поступало», — судачат сплетники.

В ХМАО ищут влиятельного силовика на должность нового вице-губернатора

В югорском правительстве шепчутся о будущем руководителе аппарата губернатора Натальи Комаровой. По слухам, одним из фаворитов на это место является директор депсвязей Елена Шумакова, но конкуренцию ей может составить кто-то с опытом работы в правоохранительных органах. «Ищут человека с опытом работы в правоохранительных органах. Только такой сможет держать в ежовых рукавицах чиновников. Поговаривают, что на эту должность даже рассматривается экс-руководитель регионального МЧС Александр Тиртока», — судачат сплетники.

«Сургутнефтегазу» прочат переезд…

Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре появились новые слухи о возможном переезде головного офиса «Сургутнефтегаза» — главного налогоплательщика региона — в другой субъект. Говорят, якобы эту сплетню обсуждают не только простые рабочие, но и менеджмент среднего звена. Руководители нефтяной корпорации хранят молчание. «Интересно, что раньше называли Москву, а сейчас якобы „СНГ“ может переехать в другой регион», — шепчутся слухачи.

…, а возле офиса компании ждут акции протеста

Слухмейкеры уверяют, что бывшие подрядчики «Сургутнефтегаза» весной вновь могут выйти на митинг у офиса главного градообразующего предприятия крупнейшего города ХМАО. После прошлогоднего скандала, связанного с тем, что ряд компаний оказался за пределами реестра поставщиков СНГ, материалами дела заинтересовались правоохранительные органы. Однако время идет, а никаких подвижек пока нет.

«Так что можно ждать новых массовых акций протеста. На этот раз не только возле офиса „Сургутнефтегаза“, но и у здания, где находятся прокуратура и следственный комитет», — убеждены осведомленные источники.

ОНФ готовится к публичному рейду по югорским городам

Алексей Андронов © URA.RU

Как шепчутся в региональном отделении ОНФ, новое руководство организации планирует масштабный и публичный рейд по муниципалитетам ХМАО. «Под раздачу попадут сразу несколько градоначальников. Новым сопредседателям кровь из носа как надо себя проявить», — судачат сплетники.

«Угрожает оральным сексом». Подчиненные мэра хотят нажаловаться Комаровой

Говорят, подчиненные главы Сургутского района Андрея Трубецкого планируют пойти жаловаться губернатору Наталье Комаровой на своего начальника. По версии слухачей, Трубецкой начал забываться и переходить все дозволенные рамки. «Угрожать подчиненной оральным сексом в случае проваленного задания или послать на три буквы в грубой форме — для него в норме правил. Может довести до слез женщину своими оскорблениями и матом. Хочется как-то прекратить это издевательство. Возможно, придется просить помощи у Комаровой», — судачат сплетники. Как обстоят дела на самом деле, приходится только гадать.

Два враждующих лагеря в Нефтеюганске объединились против общего врага

Александр Елизаров © URA.RU

Как говорят в окружной думе ХМАО, в Нефтеюганске произошли неожиданные изменения в отношениях местных противоборствующих групп влияния. По мнению сплетников, все подконтрольные депутаты бизнесмену Степану Пыталеву, которые ранее выступали против мэра Сергея Дегтярева, резко стали поддерживать градоначальника в конфликте с его заместителем Сергеем Лагойдой. «Видимо, ребята на время забыли о старых разногласиях и решили вместе победить общего врага в лице бывшего зама. Думаю, как только вопрос с Лагойдой будет решен, Пыталев и Дегтярев вернуться к своей личной войне за контроль над Нефтеюганскими МУПами», — судачат сплетники.

В Югре оппозиция готовит провокацию против оппозиции…

По слухам, конфликт между ЛДПР и КПРФ в Югре может выйти на новый уровень. Говорят, якобы либерал-демократы, обеспокоенные резко возросшей активностью коммунистов, намерены дискредитировать оппозиционных конкурентов. По версии слухачей, «соколы Жириновского» получили задание устроить провокацию на западе ХМАО, чтобы выставить компартию в негативном свете. «Обе партии пытаются критиковать действующую власть, но жители стали больше поддерживать коммунистов. В ЛДПР уже публично критиковали компартию, а теперь хотят обвинить КПРФ в коррупции», — шепчутся слухмейкеры.

…а Савинцева пытаются настроить против «серого кардинала» компартии

Александр Кулаковский © URA.RU

Рассказывают, что первому секретарю компартии ХМАО Алексею Савинцеву пытаются доказать, что главный идеолог протестной повестки окружного отделения КПРФ Владимир Мирский якобы претендует на лидерство в региональном бюро. По слухам, Савинцев даже вызывал Мирского на серьезный разговор, но в итоге поверил «серому кардиналу» окружных коммунистов. «Мирский известен тем, что ему не нужна публичность. Он не хочет быть главным, ему нравится управлять, но делать это тайно», — обсуждают сплетники.

Вице-спикер Сургута пролоббировал ремонт дороги, названной в честь его деда

Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, ремонт проезда Мунарева, названного в честь Петра Мунарева, одного из первых руководителей горисполкома Сургута, пролоббирован, в том числе, и вице-спикером гордумы Артемом Кириленко. Рассказывают, якобы депутат-нефтяник пытался максимально дистанцироваться от этой истории, но все-таки принял участие в кулуарных переговорах. «Артем Михайлович очень гордится своим дедушкой и не мог пройти мимо такой истории, особенно, когда появилась информация, что ремонт могут не согласовать», — шепчутся сплетники.

В гордуме Сургута начинается раскол

Говорят также, что в самой думе Сургута, традиционно дружной и единогласно голосующей по ключевым вопросам, начинаются внутренние разногласия. По слухам, это может быть связано с позицией спикера Надежды Краснояровой и вице-спикера Артема Кириленко, которые выполняют установки топ-менеджеров «Сургутнефтегаза», пытающихся играть в политику силами подконтрольных нефтяных депутатов. Это якобы подметили другие народные избранники, и уже начали формировать коалицию для противодействия лобби корпорации. «Дума начинает вести себя, как при прежнем спикере Сергее Бондаренко. Тогда игры депутатов едва не закончились срывом принятия бюджета. Чем готовы сейчас рисковать нефтяники ради собственных амбиций?» — обсуждают в кулуарах.

Коммунальщики Ханты-Мансийска подставили Ряшина

Алексей Григорьев © URA.RU

Говорят, муниципальную управляющую компанию Ханты-Мансийска «ЖКУ» якобы ждут серьезные проблемы. На УК поступают десятки жалоб из-за снега, который не убирают коммунальщики. «Тарифы самые высокие, а работает хуже всего. Даже ни одного ответа на поступившие обращения — не получено», — возмущаются слухачи в региональном ОНФ. Говорят, якобы фронтовики, если проблема не решится, собираются переключить «народный гнев» на главу города Максима Ряшина.

Сургутяне в шоке от истории с уголовным преследованием бывшего мэра…

Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутская политическая элита оказалась крайне удивлена, что уголовное дело против экс-главы Сургута Дмитрия Попова все-таки дошло до суда. Следствие со скрипом шло почти 3 года, и предъявленные в конечном итоге эпизоды обвинения вызывают много вопросов. «Во время расследования по ним даже признаков состава преступления не усматривалось. А сейчас с такой доказательной базой, силовики хотят зайти в суд. Как бы дело не посыпалось теперь в ходе самого процесса», — шепчутся слухмейкеры

… и предлагают Попову помощь

Знакомые лично с Дмитрием Поповым политики, предприниматели и общественники близко к сердцу восприняли новость о готовящейся передаче уголовного дела в суд и теперь ищут способы, как помочь бывшему сургутскому мэру. «Выражают слова поддержки, советуют разных адвокатов», — рассказывают в политтусовке.

У сургутских депутатов комплекс вины из-за неотреставрированного «Дома пионеров»

Поговаривают, что в сургутской думе мучаются угрызениями совести из-за того, что в городе подвис проект реконструкции «Дома пионеров». После того, как местные власти во всеуслышание заявили о том, что здание будет отреставрировано прошло несколько лет, а никаких реальных действий совершено пока так и не было. «Народные избранники помнят об этой идее и пытаются, когда заходит речь о перераспределении бюджета, пролоббировать этот проект. Но всегда находятся более актуальные проблемы, которые решить нужно в первую очередь. Но депутаты считают, что очередь „Дома пионеров“ когда-нибудь настанет», — рассказывают инсайдеры.

Администрация Сургута нашла общий язык с силовиками

Политическая тусовка оказалась впечатлена, как сургутской администрации в последнее время удается выстроить диалог с силовыми структурами и судом. Особенно наблюдателей впечатлила тяжба чиновников с экс-заместителем главы города Натальей Алешковой. «Она — квалифицированный юрист. У нее были все шансы выиграть дело относительно ее увольнения. Однако в итоге суд принял такое решение, какое принял. Это аппаратная победа администрации», — считают в кулуарах.

Слухи ЯНАО

Заместителю Артюхова нашли преемника

Александр Мамаев © URA.RU

Слухи о мартовской ротации в стане заместителей губернатора набирают обороты. На этой неделе в коридорах правительства активно обсуждали возможную отставку замгубернатора по внешней политике Александра Мажарова. О том, что его контракт могут не продлить, ямальские чиновники болтают уже вторую неделю. Теперь слухачи рассказывают, что Мажарову даже уже нашли замену. По версии инсайдеров, на его должность собираются поставить Александра Рябченко, который в настоящее время возглавляет Управделами правительства, а до этого успел поработать главой «Ямалгосснаба» и долгое время руководил гостиничным комплексом «Ямальский».

Однако в такое развитие событий пока мало кто верит. «Рябченко — он же больше завхоз. Доверить ему внешние связи региона — довольно рискованный шаг. Впрочем, он довольно близкий к губернатору Артюхову человек. Они вместе ездили учиться в Сингапур», — напоминает знакомый чиновник.

В правительстве готовят замену для Гусевой

Возвращение на работу в правительство финансиста Руслана Юсупова породило среди чиновников волну новых сплетен. Юсупов, напомним, ранее работал в региональном депфине, а потом переехал в Муравленко, где последние годы был финансовым вице-мэром. На днях он вернулся в Салехард и занял пост первого зама директора департамента экономики. Среди местных финансистов и экономистов тут же начали шептаться, что главе департамента Светлане Гусевой готовят замену: «Да, департаменту передали часть полномочий от других ведомств, но не на столько, чтобы их курировал отдельный зам. Юсупов стал не простым, а первым замом», — судачат чиновники. То, что должность первого зама была введена в департаменте специально для Юсупова, лишь усилило эти разговоры. Однако никаких причин для ухода Гусевой нет. И это факт вводит слухачей в ступор.

Единороссы не могут найти достойного кандидата на место Зленко, а выборы все ближе

Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники недоумевают, почему единороссы до сих пор не начали кампанию по довыборам в Заксобрание. Место одного депутата, напомним, стало вакантно после того, как Елена Зленко ушла в Совет Федерации. «Обсуждалось, что кандидата найдут заранее, будут вести интересную избирательную кампанию. Но уже конец марта, а о кандидате ничего неизвестно. Неужели не могут найти достойного?» — болтают сплетники.

Главным налоговиком Ямала заинтересовались силовики

Говорят, что главой ямальской налоговой служб Яной Калюжиной, которая пришла на пост в январе, уже заинтересовались в местном ФСБ. Что конкретно силовики хотят от налоговика, пока неизвестно. Говорят, что на нее нажаловался кто-то из местных бизнесменов, потому что Калюжина пыталась построить работу на Ямале, как на «большой земле».

«Приехала она сюда и начала наводить тут свои порядки, „договариваться“ пыталась со всеми. Привыкла, что они там на „большой земле“ так работают, и никто ей, видимо, не объяснил, что на Ямале все на виду, и тут такие дела проворачивать нельзя», — судачат злые языки. Впрочем, пока никакой информации о каких-либо проверках в ФНС Ямала нет. Некоторые слухачи считают, что это просто реакция недоброжелателей на действия нового начальника, который оказался в чем-то даже жестче своего предшественника Павла Харченко. Одним из неофициальных поводов для отставки Харченко, напомним, инсайдеры называют слишком агрессивное давление на нефтегазовые предприятия.

Ликвидация власти Тазовского — только начало

Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновники в Тазовском районе на взводе. Слухачи рассказывают, что ликвидация администрации поселка Тазовский — это только начало процесса. Якобы в планах властей объединить мэрии Тазовского, Газ-Сале и Находки. Всех их хотят отдать под управление районной администрации. Инсайдеры рассказывают, что в реформе нет ничего нового, и подобные изменения когда-то уже прошли в Надымском районе и в Тарко-Сале. Однако именно в Тазовском эту реформу встретили в штыки.

По версии слухачей основная причина в том, что глава района Василий Паршаков так и не смог выстроить нормальные отношения с местными элитами и даже со своими наместниками. В районе его до сих пор воспринимают как варяга, который расставил на все руководящие должности таких-же приезжих людей и не считается с местными традициями.

Впрочем, сплетники говорят, что именно такие задачи перед Паршаковым и ставил губернатор — разобраться с тем, что творится в районе, взять под контроль денежные потоки и зачистить неугодных чиновников, оставшихся после руководства прошлого главы Александра Иванова, который сейчас находится под следствием.

На «ОГТРК-Ямал» ищут топ-менеджеров

Если верить сплетникам, на ОГТР «Ямал-Регион» кадровый голод. «Ищут сразу нескольких руководителей. Главного редактора и его зама», — рассказывают собеседники. Сейчас пост главреда занимает Татьяна Узунова, но к ней, если верить злым языкам, накопилось много вопросов. Ее замом был Павел Поперешниченко, но он переехал в Зауралье на работу к врио губернатора Вадиму Шумкову.

Ямальские аборигены недовольны переговорами депутата Яунгада и власти

Вячеслав Егоров © URA.RU

Ряды ямальских аборигенов бурлят из-за скандала вокруг реорганизации музея-квартиры известного ямальского писателя Леонида Лапцуя. Масло в огонь добавила встреча депутата Заксобрания Ямала Эдуарда Яунгада с главой окружного департамента культуры Евгением Колтуновым. По ее итогам было принято решение о проведении публичных слушаний. Но, если верить сплетникам, даже этот вариант не устроил КМНС. «Аборигены выступают против любых изменений, и обсуждать даже нечего», — высказывают свою версию сплетники.

Слухи Пермского края

Депутаты Заксобрания жалуются Чайке на Сухих

Алексей Глазырин © URA.RU

По слухам, спикер краевого парламента Валерий Сухих серьезно расстроил депутатов новым официальным распоряжением. Теперь служебными автомобилями для выездов к избирателям депутаты могут беспрепятственно пользоваться только раз в месяц. Дополнительные поездки могут осуществляться только с личного разрешения Сухих. По словам собеседников, идея не пришлась по душе даже единороссам, а один из оппозиционеров направил заявление в Генпрокуратуру РФ с требованием разобраться в ситуации — парламентарий считает, что решение неправомерно ограничивает деятельность депутатов и даже несет в себе «коррупционный оттенок».

Кокшаров появился на публике в компании старых друзей

Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-министра территориального развития Романа Кокшарова в прошлые выходные заметили на волейбольном турнире в поселке Октябрьский. По слухам, бывший «серый кардинал» сидел в компании главы Пермского района Александра Кузнецова и замминистра строительства Константина Захарова. Темы переговоров остались в тайне, но местные слухмейкеры считают, что собеседникам «было что обсудить». Особенно в контексте уголовного дела Кокшарова — в частности, «старые истории», касающиеся регулированиям строительного рынка Прикамья.

Нейтралитет Русанова возник из-за старого конфликта

Всю неделю пермские слухачи обсуждали ситуацию в Чайковском, где спикер местной думы Александр Русанов объявил об уходе из ЛДПР ради сохранения своего нейтралитета. По одной из версий, решение Русанов принял из-за конфликта с лидером регионального отделения Олегом Постниковым — якобы тот навязывал ему свою точку зрения и требовал создания фракции ЛДПР в гордуме (что не предусмотрено уставом).

По другой версии, конфликт с Постниковым у спикера действительно был, но связан он не с партийной деятельностью. После избрания спикером у Русанова вскрылись неоплаченные долги по судебным искам. Кроме того, руководству региональной ячейки жаловались на спикера местные жители — в рамках своей бизнес-деятельности он не выполнил обещаний. Осведомленные слухмейкейры утверждают, что в начале года Постников потребовал от Русанова закрыть задолженности, но спикер рекомендации однопартийца проигнорировал.

Маховиков увидел подтекст в словах Титова

Бизнес-омбудсмен Прикамья Анатолий Маховиков встревожился после сообщения, опубликованного главным защитников российских предпринимателей Борисом Титовым. В своем посте Титов намекнул, что власти Прикамья недостаточно убедительно защищают одну из местным компаний в бюрократическом споре с таможней. Собеседники агентства отмечают, что в большей степени слова Титова были обращены к главе краевого Минпромторга Алексею Чибисову, но публикация насторожила и Маховикова. Он посчитал, что претензия могла быть либо адресной — напрямую к промышленному блоку, либо не быть публичной. Теперь у недругов Маховикова появился повод посудачить об утрате поддержки со стороны Титова.

Анатолий Маховиков пришел на новую должность в феврале. По слухам, назначение чиновника было воспринято пермским сообществом неоднозначно — часть бизнесменов хотела, чтобы на этом месте остался Вячеслав Белов — благодаря его авторитету в среде налоговиков экс-омбудсмен имел возможность эффективно решать проблемы предпринимателей. В свою очередь, у Маховикова, отношения с ФНС не ладились со времен работы в администрации города.

Залесинский пал жертвой интриг между мэрией и гордумой

Анастасия Яковлева © URA.RU

Злые языки в коридорах пермской мэрии определились с основной версией ухода руководителя дорожного департамента Романа Залесинского. Как утверждают слухмейкеры, увольнения чиновника кулуарно добивалась часть депутатов гордумы, относящаяся к группе Владимира Плотникова. По слухам, взамен оппоненты мэрии пообещали снизить давление на главу города Дмитрия Самойлова и принять его отчет на майском заседании.

Напомним, что Залесинский стал главой департамента дорог и транспорта администрации Перми весной прошлого года. В задачи чиновника входило масштабное реформирование отрасли, в том числе транспортная реформа, которая натолкнулась на сопротивление со стороны перевозчиков и части горожан. Заслушивание доклада Залесинского о перспективах отрасли дважды срывалось в гордуме.

Силовики вновь заинтересовались манежем «Пермь Великая». Но повод другой

Долгожданный запуск футбольного манежа обрадовал всех кроме полиции. По словам собеседников в региональном главке, сейчас ведомству приходится с удвоенным вниманием готовиться к 30 марта — в этот день на арене пройдет первый официальный матч ФК «Звезда» против «Урал-2» из Екатеринбурга. По данным силовиков, с учетом многолетнего противостояния фанатских объединений, в день игры точно будут столкновения. Вопрос лишь в том — где и в каком масштабе. Больше всего силовики боятся, что драки начнутся рядом с ареной, что омрачит праздник. Слухачи утверждают, что пермские силовики пытаются скоординировать свои действия с коллегами из Екатеринбурга, но в столице Урала «не выпускать своих хулиганов в Пермь» отказываются — есть дела и поважнее.

Последнее громкое противостояние между фанатами произошло осенью прошлого года. Микроавтобус с пермяками был блокирован оппонентами на трассе после чего фанатов «Амкара» серьезно избили. После публикации видео СК РФ завел уголовное дело.

Слухи Курганской области

В курганском правительстве идут разборки из-за отпусков

По слухам, в правительстве Зауралья пытаются разобраться, кто явился автором скандального документа о пересмотре графиков отпусков чиновников. Якобы для повышения эффективности работы была заложена идея разбивать большие отпуска на части, одна из которых как раз и должна состоять из 14 календарных дней, при этом оставшиеся дни отпуска жестко дробить на двухнедельные куски никто не собирался. Однако в финальном документе формулировки оказались совсем другие. Сознательно ли это сделано исполнителем или это результат неверно понятого указания, почему документ подписан в таком виде, вот вопросы, которые активно обсуждают слухмейкеры правительства.

Согласование силовиков затягивается

Екатерина Сычкова © URA.RU

В Зауралье до сих пор не назначены руководители силовых ведомств — УМВД по Курганской области и регионального Следственного комитета. Слухачи говорят, что решение пока затягивается, и действующие врио руководителей — полицейский Андрей Шамин и Дмитрий Цымбаленко в СК — сохраняют шансы оставить за собой посты.

Зауральский УФСИН опять получит «неуд»

В УФСИН по Курганской области снова проходит проверка. Контрольная инспекция приехала из Москвы спустя год после того, как зауральскому ведомству поставили «неуд». Злопыхатели говорят, что новая проверка опять выявила кучу проблем, и УФСИН снова могут поставить двойку. «Официально итог скажут еще через месяц, но уже сейчас ясно, что все плохо», — судачат сплетники.

Перед приездом губернатора всплыл компромат на городских чиновников

Екатерина Сычкова © URA.RU

Перед приездом в Притобольный район врио губернатора Вадима Шумкова в соцсетях кто-то начал распространять компромат на местных чиновников. В сети появился ролик с камер видеонаблюдения, на которых якобы сотрудники администрации выходят, шатаясь, с работы. Еще одно видео, судя по подписи, запечатлело езду пьяного чиновника. «Скоро выборы, тут любые средства хороши», — трактуют в селе.

Архипов пошел по стопам предшественника

Глава Кетовского района Владимир Архипов, как рассказывают сплетники, издал книгу. «Пошел по стопам своего предшественника Сергея Кокорина, который обожает выпускать книги. После того, как взял Кокорина себе в администрацию, видимо, тоже заразился графоманством. Лучше бы делом занимались», — ворчат сплетники.

Тушенку Ильтяковых хотели очернить

В курганских пабликах в соцсетях появилось фото, на котором рядом с тушенкой предприятия «Велес» изображен предмет, похожий на ставший знаменитым кусок мяса «со щупальцами», найденный в супе юргамышскими школьниками. Однако слухачи уверены, что кто-то намерено хотел очернить семейное предприятие депутата Ильтякова. «Это фрагмент щеки коровы, а тушенка на фото — свиная», — приводят аргументы сплетники.

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