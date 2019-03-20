В Перми срочно нашли замену ушедшему в отставку главе важного департамента

Роман Залесинский покидает городскую администрацию Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Замначальника департамента дорог и транспорта (ДДиТ) администрации Перми Елена Мамонова возглавит ведомство в статусе исполняющей обязанности. Накануне, 19 марта, предыдущий глава департамента Роман Залесинский написал заявление об уходе.

Залесинский завершит работу в должности сегодня, 20 марта. После этого полномочия чиновника перейдут к Мамоновой, сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным источников издания, Залесинский покинул администрацию по инициативе городских властей — позицию мэрии поддержала и краевая власть. Сам Залесинский ранее заявил, что увольняется в связи с переходом на другую работу. Основным претендентом на его место считается руководитель МКУ «Гортранс» Анатолий Путин.

Отметим, что Роман Залесинский возглавил ДДиТ в апреле 2018 года. В задачи чиновника входило масштабное реформирование отрасли, в том числе транспортная реформа, которая встретила сопротивление со стороны перевозчиков и части горожан. В пермской гордуме дважды хотели заслушать доклад Залесинского о перспективах развития транспорта в Перми, но выступление чиновника так и не состоялось.