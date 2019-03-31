Как устроены подпольные пластические «клиники» в России?

В медицинском бизнесе в России цены высокие, а ответственность стремится к нулю Фото: Pixabay

Новость о том, что в Краснодаре пластический хирург с Украины проводила операции у себя дома и изуродовала больше десяти пациенток, подняла проблему подпольной пластической хирургии в России. Опрошенные «URA.RU» эксперты разделились на два лагеря: пластические хирурги заявляют, что «серой» медицины вовсе не существует, а правозащитники утверждают, что в их практике достаточно таких случаев.

Уроженка Украины Алена Верди работала по поддельным документам и проводила операции у себя дома в антисанитарных условиях, хотя была официально трудоустроена в клинике. Об этом рассказали пострадавшие от рук лжехирурга. Одна из клиенток хирурга умерла во время операции. Другой нужна была операция по устранению дефектов живота. Однако после медицинского вмешательства все стало только хуже: кожа торчала по бокам, а гениталии из-за сильного натяжения кожи начали подниматься наверх. Еще одна пациентка заявила, что врач лишила ее переносицы. Пострадавшие собираются привлечь лжехирурга к ответственности, сейчас следователи проверяют информацию.

Пластические хирурги «впервые слышат» о подпольной пластической хирургии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член Общества пластических, эстетических и реконструктивных хирургов России Сергей Свиридов заявил «URA.RU», что впервые слышит о подпольной пластике: «Я главный врач клиники [пластической хирургии], и обычно такого не происходит». А пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что провести операцию без команды и аппаратуры невозможно. «Если это [подпольная пластическая операция] произошло, на самом деле, здесь вина не только врача, но и пациентов, которые соглашаются на это», — высказался пластический хирург.

Адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян не в первые сталкивается с подпольной пластической хирургией — к нему за защитой обращаются пострадавшие от нее пациенты. «Серый рынок медицинских услуг существует, но его сложно индентифицировать и проверить», — объяснил эксперт. Адвокат рассказал, что в его практике была история, когда молодой человек пошел на подпольную пластику. Так называемая операционная находилась на втором этаже подсобного помещения. В результате хирургического вмешательства у пациента случился анафилактический шок.

Молодой человек скончался, так как приехавшая на вызов «скорая помощь» не могла пройти в маленькую «операционную» с носилками и необходимым оборудованием.

Правозащитник отметил, что чаще всего в подпольную пластическую хирургию подаются специалисты, занимающиеся частной практикой. «Им ничего не стоит купить кушетку, обвесить все соответствующими атрибутами и назвать это приемным кабинетом», — рассказал Айвазян. Также он отметил, что люди соглашаются на подпольную пластику из-за того, что она дешевле.

Чаще всего люди просто не подозревают, что обратились в клинику без лицензии Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Помимо подпольных пластических операций на дому существует и другая сфера «серой» медицины. Некоторые медицинские учреждения не оформляют договор об оказании услуг, не выдают квитанции об оплате, не обладают лицензиями и сертификатами, не имеют разрешений на проведение определенных процедур. По словам Дмитрия Айвазяна, в медицинском бизнесе в России цены высокие, ответственность стремится к нулю, а квалификация врачей и качество услуг не соответствуют заявленным требованиям.

По словам адвоката, доцента кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Андрея Некрасова, чаще всего люди просто не подозревают, что обратились в клинику без лицензии, или учреждение не имеет разрешения на проведение определенных вмешательств.

При этом правозащитник заявил, что пластическая хирургия со стороны государства регулируется недостаточно хорошо — Минздравом и Росздравнадзором. «Сами проверки часто формальные и документальные, поэтому основное значение имеют жалобы потребителей. <…> И если это не что-то серьезное, типа инвалидности или летального исхода, то, как правило, реакция слабая», — объяснил Андрей Некрасов. По его словам, привлечь виновных к уголовной ответственности в делах, связанных с медициной, не так уж просто.

Медиков редко лишают свободы, а административная ответственность предполагает взыскание штрафа, исчисляемого десятками, даже не сотнями тысяч рублей.

Самым эффективным наказанием, по мнению правозащитника, является дисквалификация — лишение права заниматься медицинской деятельностью и занимать определенную должность. Однако и такую меру применяют редко. К тому же поймать подпольного пластического хирурга сложно. Преступники часто не называют свое настоящее имя пациенту и имеют при себе поддельные документы.