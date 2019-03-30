Лжехирург из Украины изуродовала десять россиянок во время пластических операций

Одна из операций закончилась летальным исходом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Краснодаре пластический хирург с Украины изуродовала больше десяти пациенток. По словам пострадавших, врач работала по поддельным документам и проводила операции у себя дома в антисанитарных условиях, хотя была официально трудоустроена в клинике. Женщины хотят привлечь лжехирурга к ответственности, следователи сейчас проверяют информацию.

Одной из пациенток Анастасии Исмаиловой требовалась не самая сложная операция по устранению дефектов живота. Но после похода к доктору Алене Верди, женщине придется еще много времени провести с квалифицированными врачами, пишет «Рен-ТВ».

«Она отрезала мне сверху из-под груди кусок и выкинула его. Она меня сшила, натянула очень сильно, у меня пошло натяжение. У меня женские гениталии начали подниматься наверх. Она меня так сшила, что по бокам торчала кожа. Вылазила кожа как хвостик у рыбки», — рассказала пострадавшая телеканалу. Другая пациентка пожаловалась, что лишилась переносицы. А одна из клиенток хирурга вообще умерла во время операции.

По данным телеканала, дипломы Елены Верди оказались подделкой. Но сама она заявила журналистам, что все документы об образовании в порядке. Верди уверяет, что руководство клиники пытается переложить на нее ответственность за неудачный исход нескольких операций. А летальный исход одной из процедур якобы вызван некачественным наркозом.