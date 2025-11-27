Пермяка с ДЦП не пустили на рок-концерт в ресторане

Инвалида не пустили на концерт рок-группы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми инвалида с ДЦП Сергея Вагина не пустили на концерт группы LaScala в ресторане. Это произошло якобы из-за промокшей одежды и волос. Инцидент произошел 31 октября. Подробности Сергей Вагин рассказал в видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«По мнению охраны, я был сырой, и на концерт они меня не пустят. Я этого не ожидал. Я хочу сказать, что скоро зима, я буду на любой концерт приходить сырой, потому что я плохо хожу и постоянно падаю. Никогда не думал, что в родном городе Перми меня не пустят на концерт», — поделился Сергей.

За мужчину вступилось сообщество байкеров «Мото 59», участником которого является Сергей. Байкер Алексей, ставший свидетелем ситуации, пытался помочь: предложил сдать мокрую куртку в гардероб и заверил охранников, что поможет поднять Сергея по лестнице. Однако это не изменило решения охраны. «Мне сказали, что его не пустят, потому что у него неопрятный внешний вид, а к ним приходят с детьми», — рассказал Алексей.

