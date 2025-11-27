Пермяка с ДЦП не пустили на рок-концерт в ресторане
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Перми инвалида с ДЦП Сергея Вагина не пустили на концерт группы LaScala в ресторане. Это произошло якобы из-за промокшей одежды и волос. Инцидент произошел 31 октября. Подробности Сергей Вагин рассказал в видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».
«По мнению охраны, я был сырой, и на концерт они меня не пустят. Я этого не ожидал. Я хочу сказать, что скоро зима, я буду на любой концерт приходить сырой, потому что я плохо хожу и постоянно падаю. Никогда не думал, что в родном городе Перми меня не пустят на концерт», — поделился Сергей.
За мужчину вступилось сообщество байкеров «Мото 59», участником которого является Сергей. Байкер Алексей, ставший свидетелем ситуации, пытался помочь: предложил сдать мокрую куртку в гардероб и заверил охранников, что поможет поднять Сергея по лестнице. Однако это не изменило решения охраны. «Мне сказали, что его не пустят, потому что у него неопрятный внешний вид, а к ним приходят с детьми», — рассказал Алексей.
Участница коллектива Аня Грин отреагировала на ситуацию. По ее словам, перед концертом охрана сообщила группе, что не может впустить одного из слушателей из-за его неадекватного поведения и внешнего вида. «Женя, наш басист, спустился и увидел Сергея на костылях. Он объяснил, что если проблема в том, что парень маломобилен, мы (музыканты) лично поможем ему подняться на второй этаж. Но охрана ответила, что проблема не в инвалидности, а в его поведении и внешнем виде», — написала Грин на странице группы LaScala в соцсети «ВКонтакте». Аня Грин подчеркнула, что группа всегда рада всем поклонникам и никогда не отказывала людям с инвалидностью в проходе на концерт. Она призвала судить о коллективе не по этому инциденту, а по их реальным поступкам.
