На севере Пермского края продлили льготы для семей бойцов СВО

«В Березниках до конца 2026 года продлили льготы для семей участников СВО. Решение приняли депутаты Думы Березниковского округа. Речь — об освобождении от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах и школах», — передает telegram-канал «На местах». Мера поддержки действует с 2024 года. На данный момент в округе ей пользуются родители 335 детей.

Ранее в Березниковском округе власти продлили меры поддержки для бойцов СВО. До конца 2025 года они смогут обратиться за выплатой в размере 150 тысяч рублей для покупки жилья в новостройках Березников. Кроме того, члены их семей имеют право на ежемесячную компенсацию расходов на аренду жилья — до 15 тысяч рублей, которая будет предоставляться до конца 2026 года.