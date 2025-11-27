На севере Пермского края продлили льготы для семей бойцов СВО
Дети бойцов смогут бесплатно посещать дошкольные учреждения
В Березниках (Пермский край) продлили меры поддержки для семей участников специальной военной операции. Дети военнослужащих смогут бесплатно посещать дошкольные учреждения.
«В Березниках до конца 2026 года продлили льготы для семей участников СВО. Решение приняли депутаты Думы Березниковского округа. Речь — об освобождении от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах и школах», — передает telegram-канал «На местах». Мера поддержки действует с 2024 года. На данный момент в округе ей пользуются родители 335 детей.
Ранее в Березниковском округе власти продлили меры поддержки для бойцов СВО. До конца 2025 года они смогут обратиться за выплатой в размере 150 тысяч рублей для покупки жилья в новостройках Березников. Кроме того, члены их семей имеют право на ежемесячную компенсацию расходов на аренду жилья — до 15 тысяч рублей, которая будет предоставляться до конца 2026 года.
