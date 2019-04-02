К свердловским чиновникам привели бизнес-коуча. Смешнее не придумать!

Эксперимент для бюрократии — провал или хорошее начало для Бидонько? Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Реформа свердловского правительства

Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько пережил главное аппаратное испытание с момента своего назначения в декабре 2018 года. Во вторник, 2 апреля, состоялся инициированный им в принципиально новом формате совет глав свердловских муниципалитетов. Корреспондент «URA.RU» понаблюдал за тем, как почти сотня мэров пережила совещание в том ключе, который уже давно предпочитают Росатом, Сбербанк и Газпром.

Рассадка за круглыми столами напоминала «Екатерининскую ассамблею», только люди здесь распоряжались не своими деньгами, а государственными Фото: Анна Майорова © URA.RU

До сих пор советы глав в Свердловской области проводились в том же МВЦ «Екатеринбург Экспо», но в формате гигантского прямоугольного стола. Начиналось и завершалось все докладами, во время которых очень хотелось уснуть, а разбавлялось — вручением почетных грамот и благодарностей. Уже с самого начала сегодня все было не так: новый формат предполагал круглые столы на пять-шесть человек и два гигантских экрана для презентаций.

За одним столом с губернатором Евгением Куйвашевым оказались спикер Заксобрания Людмила Бабушкина и сенатор Эдуард Россель. Читая распечатанную повестку парламентарии выглядели так, будто выбирали блюда в меню. Тут же сидели и два теперь уже равноправных заместителя — Алексей Орлов и Сергей Бидонько.

Оба, говорят, на закрытых совещаниях много спорили о том, какой формат более приемлем для совета глав. Победа политического вице-губернатора стала очевидной только сегодня.

Оценивая вступительную часть Олег Чемезов был краток: «Сойдет» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отдельные столы отдали под силовиков. А некоторые столы с мэрами разбавили неожиданные персоны: было немного странно видеть бывшего главу Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова — члена команды экс-замгубернатора Владимира Тунгусова, от которого еще недавно так громко и показательно избавилась мэрия Екатеринбурга. «Он как консультант минстроя здесь», — уточнил знакомый чиновник.

Для проведения тренинга в новом формате из Москвы был приглашен глава компании Everyco Владимир Соловьев — он модерировал мартовское заседание Госсовета в Татарстане. Ведущий объяснил, что сегодняшнее совещание не будет похожим на обычное. Таковое на его взгляд лучше всего отражала сцена из кинофильма «Операция „Ы“…», где герой Михаила Пуговкина распыляется про «космические корабли, бороздящие просторы вселенной» — ее показали на экране.

Говоря о стаже во власти Россель заткнул за пояс всех — 57 лет. Больше, чем прожил Высокинский, который у власти с начала 90-х Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ведущий начал сильно издалека, а потому поначалу было даже несколько неудобно из-за банальностей.

— Где люди лучше развиваются — в комфорте или стрессе? — интересовался Соловьев.

— В комфорте, — бурчали под нос чиновники, а на экране показывали обратное.

Видя понурые лица, Соловьев подбодрил участников совещания «игрушкой». Глав подключили к системе совместных презентаций — там можно было голосовать и задавать вопросы. Сначала выяснили, что почти в равной пропорции присутствующие владеют смартфонами на iOS и Android. Свои «энергию» и «настроение» собравшиеся оценили в среднем на 7,5 баллов. Энергию «на нуле» из 185 человек восемь выбрали, настроение «на нуле» — 13.

Спикер Бабушкина модернизировалась на ходу — активно интересовалась и вникала в процесс Фото: Анна Майорова © URA.RU

На вопрос о стаже работы «в органах власти Свердловской области» четверо ответили: «Менее шести месяцев». Эту группу представил самый «свежий» замгубернатора Олег Чемезов: «Не привлекался, не отбывал (сделал паузу) в Свердловской области (и соседи захихикали). Восьмой день работаю в правительстве Свердловской области».

«Более 20 лет» в регионе работает 38 из 182 собравшихся: здесь выступили Александр Высокинский (с 1992 года), глава Восточного управленческого округа Николай Клевец (с 1983). Но чемпионом — более 50 лет стажа во власти — оказался Эдуард Россель. «У меня первое место по стажу в Совфеде», — не упустил случая прихвастнуть сенатор.

Следующий вопрос «Что о Свердловской области важно знать каждому жителю России?» предполагал заполнение нескольких строк с ассоциациями и создание облака тегов.

Победило слово «Бажов». «А ведь аэропорт „Кольцово“ получил имя Демидова», — вспомнили присутствующие.

Далее — «опорный край державы», хотя в облаке идей оказались и «Куйвашев», размером опередившее «Россель», и «промышленност» (без мягкого знака), и «Уралмаш», и «царя убили», и даже «пыль» с «грязью».

Казаковой в таким тренингам не привыкать — она один из самых современных министров в регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Людям хочется уважения, а не только эффективного решения их проблем. Хорошо, если человек мыслит: моя власть решает проблемы, это делается быстро и эффективно, при этом мне улыбаются, я пришел в место, где мне рады — я эту власть и выберу», — рассказывал Соловьев в полной тишине. А подытожил цитатой американца Эдварда Деминга: «Совершенствоваться необязательно, выживание — дело добровольное».

Совершенствоваться участники пока и не собирались. Едва московский коуч завершил свое энергичное и свободное выступление, протокол «шикнул» на разбродившихся по залу журналистов: «У нас формат официального мероприятия, займите свое место» — и чиновники перешли к излюбленным бюрократическим докладам, изобиловавшим цифрами, данными и обещаниями выполнить все лучше, чем оно выполнялось до сих пор.

Десятиминутный доклад «консерватора» Алексея Орлова казался реваншем после победы Бидонько. Отвечая на анонимный вопрос из зала «Самый важный по вашему мнению проект?» — первый замгубернатора ответил: «На мой взгляд, это победа Свердловской области в заявке на право принять Универсиаду 2023 года». Ответил так уверенно, будто это автоматом означало и улучшение качества жизни свердловчан, их благосостояния и самочувствия.

Сегодня и завтра участники совета глав будут работать в формате мозговых штурмов. Результатом их работы должны стать конкретные дорожные карты по выполнению нацпроектов и указов президента РФ Владимира Путина.