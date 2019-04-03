На открытие завода Mercedes в России Путин приехал на неожиданном авто

Новый завод будет производить 25 тысяч автомобилей в год Фото: Антон Ольшанников

Президент России Владимир Путин 3 апреля торжественно открыл в Подмосковье завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz (индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорском районе). Участие главы государства превратило производственное мероприятие в политическое: немецкий концерн увеличивает присутствие в стране, с 2014 года находящейся под множественными санкциями западных стран.

Особый статус мероприятия подтверждал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На регулярном брифинге он приводил Mercedes в качестве примера компании, развивающей свою экспансию в стране, тогда как ее конкуренты (читай, Ford) теряют рынок. То, что Владимир Путин всегда уделяет большое внимание инвестициям, даже повторять не нужно — это все давно уяснили.

Кремль придал особый статус открытию завода Mercedes в России Фото: Kremlin.Ru

Подмосковный завод начали строить в июне 2017 года — когда Россия уже третий год находилась в санкционном режиме — практически сразу после подписания специального инвестиционного контракта с концерном Daimler, а сама стройка началась 20 июня того же года. Проектная мощность завода — 25 тысяч автомобилей в год, инвестиция в его создание составила 19 млрд рублей, в бюджеты всех уровней в течение ближайших 10 лет предприятие принесет около 4 млрд рублей. СПИК (разновидность инвестконтракта) гарантирует неизменность налоговой нагрузки на весь период действия контракта.

Сейчас на новом заводе собирают седаны Е-класса, позже дополнят сборочное производство внедорожниками и кроссоверами GLE, GLC и GLS. Автобусы Mercedes пока собирать не планирует, а потому журналистов сюда доставил Hyundai c надписью «Россия» на борту.

Предваряя 15-минутный пресс-обход, сотрудники завода требуют от представителей СМИ немецкой аккуратности и примерного поведения: «За белую линию не заходите, не мешайте производственному процессу, не пытайтесь ничего узнать у рабочих — они не расскажут. Проявите уважение». Но мы же не в Германии, так что и за линии заступали, и от экскурсовода отставали.

Путин: «Мы и в будущем будем поддерживать проекты подобного рода» Фото: Kremlin.Ru

«Основополагающий принцип в работе — безопасность на производстве, — рассказывал по ходу движения гид. — Интересы „Мерседеса“ не ограничиваются только сборкой автомобилей — компания занимается социальными и благотворительными проектами». Полная загрузка завода создает до тысячи рабочих мест, но сейчас их порядка 500 — здесь и жители Подмосковья, отучившиеся по совместной с «Мерседесом» программе в Клину (Московская область), и иностранные специалисты.

Эффектно появляясь из-за багажника, записывал стендап-журналист телеканала «360», репортер «России» вел репортаж из салона недавно собранного и уже ездящего «Мерседеса».

Штамповку основных деталей на заводе не делают — они приходят уже в готовом виде. Завод начинается со сварочного цеха, и именно с него стартовала экскурсия для президента.

Важность мероприятия трудно переоценить: на завод прибыл министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер — на BMW, его сопровождение «десантировалось» из Volkswagen. На BMW прибыл и вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Впрочем, после них гости исправно подъезжали на Mercedes представительского класса.

— Интересно, [президент] на «Мерседесе» приедет или на «Аурусе» (президентмобиль российской сборки)? — поинтересовался смотревший в окно журналист.

— На вертолете, — категорично заметил его сосед.

— Не пешком же он пойдет от вертолета, — возражал настырный коллега.

Победил «Аурус».

Напоследок Путин расписался на капоте одной из машин Фото: Kremlin.Ru

В цехе агрегатов Владимиру Путину планировалось рассказать про «свадьбу» — так сотрудники называют процесс соединения подвески с кузовом. А закончил экскурсию президент тем, что расписался на автомобиле «Е-класса».

В своей речи на открытии завода глава государства уделил особое внимание готовности страны сотрудничать с зарубежными партнерами. «Мы и в будущем будем поддерживать проекты подобного рода. Мы исходим из того, что это ведет к повышению компетенций российского автопрома, к расширению возможностей и удовлетворению потребностей нашего потребителя. Российский рынок — один из крупнейших рынков в Европе, в прошлом году на 15% выросло производство легковых автомобилей, на 13% выросли продажи. Компания Mercedes-Benz, я уверен, не будет разочарована, как строится и идет работа и бизнес в России», — сказал Путин.

После чего президент напомнил, что и сам, и многие другие чиновники «пользовались и до сих пор пользуются автомобилями, которые себя зарекомендовали как автомобили высшего качества во всем мире».

Президенту показывали «свадьбу» — так называют процесс соединения подвески с кузовом Фото: Kremlin.Ru

«Мы знаем четко, мы можем положиться на нашего российского партнера, и мы можем поздравить нас с тем, что у нас есть „Мерседес“ российского производства. Доверие создает новые возможности! И я уверен, что в нашем партнерстве эти возможности будут использованы», — сказал в ответном слове по-немецки глава концерна Daimler AG Дитер Цетше и уже по-русски добавил «Большое спасибо».

Выходя с церемонии, неизвестно откуда взявшийся российский актер Данила Козловский (все это время он, как оказалось, просидел на втором ряду) воздел руки к потолку и воскликнул: «Свобода!» но так, что услышало только три человека вокруг. Радовался ли он свободе, с которой, несмотря на санкции, Россия ведет дела с иностранными партнерами, или же подразумевал какую-то иную свободу, осталось неизвестным.