Двум уральским губернаторам прочат переезд в Москву

Кремль особое внимание начал уделять пограничным регионам страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Два уральских врио губернатора — Алексей Текслер (Челябинская область) и Вадим Шумков (Курганская область) — имеют шансы пойти на повышение в Москву после своего первого срока. Такой прогноз содержится в свежем рейтинге влияния глав субъектов РФ за март 2019 года Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Врио главы Челябинской области Алексей Текслер занимает пост меньше месяца (он даже в рейтинге АПЭК еще не представлен), а ему уже обещают повышение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

АПЭК предрекает продолжение карьеры в Москве руководителям приграничных регионов (Челябинская и Курганская область находятся на границе с Казахстаном). В докладе подчеркивается, что в новой политике Кремля таким субъектам уделяется особое внимание. В них активно перемещают кадры из других регионов (четыре из пяти территорий, затронутых ротациями губернаторов в марте, являются пограничными). «Но уже в перспективе 2024—2026 годов это может способствовать увеличению числа выходцев из подобных приграничных регионов на управленческие позиции федерального уровня», — отмечается в рейтинге АПЭК.

Его составитель Дмитрий Орлов в беседе с «URA.RU» отметил: такой прогноз связан «со специфическими особенностями самих политиков». «Это связано с их биографией, политическим позиционированием, обстоятельствами назначения в регион», — отметил он.

В докладе говорится, что с большинством регионов, где были назначены врио, связаны крупные инфраструктурные и бизнес-проекты. В пример приводится проект высокоскоростной магистрали, которая должна связать Челябинск и Екатеринбург, а в перспективе будет проложена до Кургана и территории Казахстана.

Вадим Шумков поднялся сразу на четыре строчки в новом рейтинге губернаторов — самый заметный рост на Урале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подтверждая теорию АПЭК, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков показывает наибольший рост среди всех своих уральских соседей. Он поднялся с 55 на 51 место. «Шумков неплохо стартовал: он отличается динамичным стилем, его приняли элиты, хорошее восприятие и у населения. Он овладел политическим полем и содержательной повесткой дня. Кроме того, всегда есть „тренд врио“: если назначенный управленец нормально работает, выстраивает коммуникации и не делает принципиальных ошибок, в период до выборов он с той или иной интенсивностью растет в рейтинге», — поясняет Орлов.

Губернатор Пермского края Максим Решетникова совершил самое большое падение среди глав регионов Большого Урала с 28 на 33 место. АПЭК объясняет свою оценку возбуждением уголовного дела против главы аппарата губернатора Елены Лопаевой (на деле, официально пермские силовики это не подтвердили).

Максим Решетников продемонстрировал стремительное падение из-за «уголовного дела приближенной» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Остальные уральские губернаторы сохранили свои позиции с прошлого месяца. Глава Тюменской области Александр Моор находится на десятой строчке, губернатор Югры Наталья Комарова — на 15-й. На 18 месте закрепился руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев, на 23-м — губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Осталось неизменной в марте пятерка лидеров. Первое, второе и третье место занимают мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов соответственно. На четвертой строчке — по-прежнему глава Тульской области Алексей Дюмин, на пятой — исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.