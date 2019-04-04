Истории 27 русских солдат к 9 Мая мощнее, чем кино. Путин уже видел

Президент всегда подчеркивает важность народной памяти Фото: Kremlin.Ru

Президент России Владимир Путин в четверг в московском музее Победы на Поклонной горе дал старт всероссийской акции «Вахта памяти — 2019». Выступлением перед 250 поисковиками из 80 регионов глава государства запустил еще и празднование 74-летия Победы.

Монументальность и привычная тишина музея Победы на Поклонной горе с утра оказались разбавлены огромным количеством людей, желавших попасть внутрь. Гудящая толпа — журналисты, кадеты в песочного цвета форме, участники и организаторы «Вахты памяти».

В московском музее Победы на Поклонной горе сегодня не протолкнуться Фото: Kremlin.Ru

За несколько часов до приезда президента открылась новая экспозиция «Фронтовой портрет. Судьба солдата». В ней портреты 27 бойцов Красной армии, выполненные художниками-фронтовиками, и информация о каждом изображенном солдате, найденная в архивах. Из некоторых таких историй вполне можно собрать сценарии для небольших фильмов. «Николай Малоштанов воевал, но был ранен и пять дней лежал на нейтральной полосе. Когда ее заняла Красная Армия, солдата госпитализировали, а выписавшись, он отправился конвоировать поставки по лендлизу», — рассказал представитель поисковых отрядов.

Открытие экспозиции вел Артем Палаев, которого организаторы почему-то между собой называют «новым голосом Кремля», хотя на деле он — волонтер поискового движения. Он же объявил передачу на вечное хранение солдатского медальона красноармейца Ивана Ивановича Иванова, содержавшего записку, которая помимо справочной информации о бойце содержала просьбу: «Передайте эту записку моей жене Нюре Ивановой от Вани на вечную память. Иванов».

Владимиру Путину показали стенд о поиске подводных лодок, утонувших в годы войны в Финском заливе. За семь поисковых сезонов удалось обнаружить 14 лодок, еще несколько — ищут.

Главе государства предложили лично опуститься в батискафе под воду и принять участие в установке памятной таблички на одну из подлодок. «Постараюсь. Мне очень интересно», — сказал Путин.

Интерьер музея впечатляет Фото: Kremlin.Ru

Выступая перед собравшимися, он отдельно обратился к ветеранам: «Прежде всего хотел бы поблагодарить ветеранов, которых я здесь вижу, — почетных и самых главных гостей всех встреч российских поисковиков. Ваше героическое поколение защитило и восстановило страну, а священная преданность Родине вдохновляет участников поискового движения, да и всех нас, твердо стоять на страже правды о Великой Отечественной войне, о бессмертном подвиге нашего народа, напоминает о необходимости интересов российского народа», — сказал глава государства.

Путин особенно подчеркнул важность деятельности поисковиков: «Очень важно предметное обсуждение государственной программы патриотического воспитания. Действующая программа заканчивается в 2020 году, и, уверен, делегаты съезда [поисковиков] помогут определить приоритеты следующего издания этой программы. Участие поисковиков в разработке и реализации этого документа имеет серьезную, особую значимость. Вы, уважаемые друзья, открываете ранее неизвестные события и факты нашей ратной истории, возвращаете стране судьбы ее героев, те великие примеры подлинного патриотизма, на которых и должна воспитываться новая генерация наших граждан, новое поколение».