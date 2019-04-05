Отборные слухи о лучших людях России

Кандидаты Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов на Украине Коллаж: соцсети

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что ГИБДД готовится стать министерством. — Рогозин может вернуться в «Родину». — Губернаторам-долгожителям пришлют «десант». — Скабеева покинет «Россию». — Кто будет главным в свердловской власти, когда все уедут? — Штаб Антона Шипулина ищет контакты с олигархом-спонсором СР. — Перед пресс-конференцией Текслер собрал замов. — У вице-спикера тюменской облдумы могут отобрать зарплату. — Комарова готовится снова покинуть Россию. — В ХМАО обиделись на Собянина. — На юбилей Сургута могут пригласить Сергея Шнурова. — Медведев приезжал в Пермь на смотрины мнистра. — У Шумкова большие планы в Москве. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

В министерствах появятся «антикоррупционеры»

Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, в большинстве федеральных ведомств и министерств появятся специальные антикоррупционные отделы. Поговаривают, что нововведение спровоцировал глава МЧС Евгений Зиничев, который первый пошел таким путем. Новые подразделения будут заниматься выявлением незаконной деятельности служащих изнутри и передавать информацию руководителям. Те в свою очередь начнут работать в плотной связке с силовыми органами. Таким образом, прогнозируют слухмейкеры, новых арестов и посадок, судя по всему, станет еще больше.

Чиновников пересадят на «уазики»

Российские чиновники в ближайшее время могут в массовом порядке пересесть на отечественные автомобили. Слухачи утверждают, что для министров и руководителей госкорпораций приготовили автомобили из семейства Aurus. К слову, на днях на лимузине представительского класса отечественной разработки появился на публике президент Владимир Путин. Однако чиновникам рангом ниже, как говорят, предстоит перемещаться на машинах попроще — скорее всего, некоторые из них пересядут на новинку, которую уже анонсировали представители Ульяновского автозавода и которую успели окрестить «русский Prado» по аналогии в легендарным японским внедорожником.

Силовики устроили гонку за погоны

Вадим Ахметов © URA.RU

Злые языки утверждают: участившиеся задержания и аресты высокопоставленных персон связаны с внутренней борьбой силовиков. Слухачи уверены, что все аресты, которые сейчас происходят, являются отнюдь не отголосками борьбы элит, а желанием правоохранителей вешать звездочки за раскрытые резонансные дела. Именно поэтому, говорят, уголовных дел в отношении министров и губернаторов может быть много. В органах безопасности началась гонка за генеральскими погонами.

ГИБДД готовится стать министерством

По слухам, Госавтоинспекция, которой в последнее время многие прочили закрытие, пытается всячески усилиться. Поговаривают, что ее руководство активно лоббирует вариант превращения из инспекции в отдельное министерство. В качестве ключевых аргументов приводят, конечно же, необходимость куда больших ресурсов для борьбы за безопасность дорожного движения. Статус министерства предполагает совсем иной штат и развернутые полномочия. В результате потерянные в последние годы ГИБДД функции вполне могут вернуться обратно.

Рогозин может вернуться в «Родину»

Официальный сайт Президента РФ

Слухмейкеры говорят, что руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, регулярно подвергающийся информационным атакам, в случае отставки может вернуться в партию «Родина», которой долгое время руководил. Очевидно, что в таком случае у партии, которая в последнее время не блистала результатами, откроется второе дыхание. Знающие люди утверждают, что в «Родине» готовятся к такому сценарию — на фоне угасающей «Справедливой России» и переживающей внутренние пертурбации ЛДПР партия может «выстрелить», показав достойные результаты.

Губернаторам-долгожителям пришлют «десант»

Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам, в регионах с губернаторами-долгожителями, занимающими свой пост более десяти лет, могут провести детальный аудит. Поговаривают, что федеральная власть настороженно относится к таким территориям, которые внешне выглядят вполне благополучно. С этой целью туда может высадиться «десант» из аналитиков и политтехнологов, которые на месте проанализируют ситуацию и почувствуют, какие настроения там действительно царят. Проведение такой проверки связывают с желанием Москвы обеспечить стабильность и не допустить застоя в тех местах, куда еще не добрались молодые технократы.

Скабеева покинет «Россию»

Телеведущая «России-1» Ольга Скабеева, по слухам, может покинуть канал. Каким окажется ее следующее место работы — неизвестно. Слухачи утверждают, что Скабеева якобы не прочь попробовать себя на первой кнопке, однако там вряд ли смогут ей предложить столь большие гонорары. Впрочем, поговаривают, что телеведущая таким образом пытается «выторговать» у руководства себе еще лучшие условия. Впрочем, злые языки утверждают, что зрители начали уставать от Скабеевой и ее чересчур агрессивной риторики.

Слухи Свердловской области

Чемезов присоединится к тюменскому клану или создаст свой?

Анна Майорова © URA.RU

Апеллируя к опыту и недюжинным политическим амбициям нового замгубернатора Олега Чемезова, интриганы правительства породили интересную теорию заговора. Они уверены, что новый заместитель является не слишком зависящей от своего нового босса фигурой и делегирован к губернатору Евгению Куйвашеву покровителями. В этой связи, продолжают рассуждение слухмейкеры, Чемезов в ближайшее время может выделиться из тюменской общности, к которой его приписывают, и создать собственный «клан» в областной администрации. Кто войдет в него — увидим в самое ближайшее время.

Половина правительства разъедется из области. Кто будет главным?

Анна Майорова © URA.RU

На будущей неделе, говорят, свердловское правительство на время останется не только без губернатора Евгения Куйвашева — тот уедет в Лозанну — но и без доброй половины членов кабинета министров. В командировки, в том числе и заграничные, разъедутся первый зам Алексей Орлов, новый зам Олег Чемезов, вице-губернатор Азат Салихов, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и глава цифрового департамента Юрий Гущин, а возможно и министр строительства Михаил Волков и даже министр транспорта Василий Старков. Как будет функционировать исполнительная власть в крайне усеченном составе — пока неизвестно, но заседание правительства на всякий случай перенесли на пятницу.

Чемезов проведет масштабный аудит в порученных ему сферах

Анна Майорова © URA.RU

В правительстве, говорят, готовится очередная редакция важнейшего документа — постановления о распределении обязанностей между заместителями губернатора. С приходом Олега Чемезова, как утверждают ознакомившиеся с новым нормативным актом, многое может измениться. В частности, ожидается, что новый зам будет отвечать не только за территориальное развитие и за цифровизацию, но также за тарифную политику, а может быть и за реализацию национальных проектов. Есть уже и первая возможная жертва перераспределения полномочий — директор департамента информатизации и связи Свердловской области Олег Гущин. Говорят, в его ведомстве уже начат негласный аудит, а сам руководитель в последнее время сильно нервничает.

Смирнов рискует рассердить Кулаченко — опросом из Instagram

Анна Майорова © URA.RU

Говорят, свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов уже пожалел, что глубоко залез в соцсети. На днях чиновник выложил stories на своей странице в Instagram, где поинтересовался, хотят ли свердловчане раздельного сбора мусора: пластика, стекла и бумаги. Результатами опроса Смирнов поделился в узком кругу — почти 90% проголосовавших оказались за раздельный сбор мусора. Это, по логике слухачей, грозит необходимостью новых бюджетных трат, ведь придется закупать новые контейнеры с разделителями, что явно придется не по душе замгубернатора и министру финансов Галине Кулаченко. Будет ли министр и дальше устраивать опросы, учитывая, к каким невыгодным результатам они приводят — неизвестно. До сих пор даже пионер Instagram — губернатор Евгений Куйвашев на такое в своих stories не решался.

В 2019 году из дум выгонят сотни свердловских депутатов

Есть версия, что количество свердловских депутатов, допустивших серьезные ошибки при составлении деклараций о доходах за 2018 год, превысит все разумные пределы. Якобы очень многие думцы тянули в этот раз до последнего, раздумывая, как спрятать имущество и банковские счета. В результате депутаты Заксобрания, дум Екатеринбурга и многих других городов не успели проверить заполненные ими документы. Слухмейкеры уверены, что нарушения будут найдены у нескольких сотен парламентариев. За них эти депутаты могут быть лишены мандатов по суду.

Штаб Антона Шипулина ищет контакты со справедливороссом Малофеевым

Алексей Колчин © URA.RU

По слухам, руководители штаба будущего кандидата в депутаты Госдумы по Серовскому округу от «Единой России» Антона Шипулина начали сепаратные переговоры с представителями своего потенциального конкурента — бизнесмена Константина Малофеева. Якобы единороссы обеспокоены наличием у последнего огромного финансового ресурса и не понимают, что можно этому ресурсу противопоставить. Не исключено, что единороссы попытаются договориться с будущими конкурентами об общих правилах ведения кампании, а также о компенсациях, которые получит проигравший кандидат.

Анатолий Гагарин станет главным идеологом свердловских единороссов

По слухам, новым первым заместителем руководителя исполкома свердловского отделения «Единой России» станет политолог Анатолий Гагарин. Якобы это место было обещано ему в качестве компенсации за недавнее увольнение с поста вице-мэра Екатеринбурга. Слухмейкеры считают, что новая должность подойдет Гагарину в гораздо большей степени — он всю жизнь занимался организацией избирательных кампаний и накопил в этой сфере огромный опыт.

Высокинский отказался вводить пост, на котором настаивали депутаты гордумы

Владимир Жабриков © URA.RU

По думе Екатеринбурга ходят слухи, что мэр Александр Высокинский окончательно закрыл вопрос о необходимости введения поста руководителя аппарата администрации города. Якобы Высокинский признал этот шаг нецелесообразным. Эта новость могла серьезно расстроить группу депутатов думы Екатеринбурга, настаивавших на создании упомянутой должности и намеревавшихся пролоббировать на нее своего человека. Чем ответят мэру эти депутаты, предсказать сложно.

Новый глава восьмого района Екатеринбурга уже определился

Владимир Жабриков © URA.RU

Будущего главу нового, восьмого района Екатеринбурга — Академического — определить очень просто, заверяют слухмейкеры. Попробуете угадать с нами? Опознать этого депутата думы Екатеринбурга можно по активности, которую он развил в достаточно сжатые сроки. В последнее время его все чаще видят участником различных мини-конфликтов, которые инициируют сами жители на территории района. Кроме того, будущий чиновник активно наращивает лоббистский ресурс и налаживает коммуникацию с мэрией, из-за чего его все чаще видят то с главой Ленинского района Дмитрием Ноженко, то с замглавы Екатеринбурга Алексеем Бирюлиным. Последней каплей, после которой можно смело предполагать, что депутат скоро поменяет место работы, стало возвращение в политическую работу начальника штаба, прошлым летом помогавшего народному избраннику попасть в гордуму.

Ярошевская напоминает о себе Мединскому

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Начальник управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская удивила всех своим появлением на стройплощадке будущего центра «Эрмитаж-Урал», когда этот объект показали министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Это была повестка областных властей: в этот же день состоялась встреча Мединского с губернатором Куйвашевым, который попросил у министра финансовую поддержку для продолжения строительства, релиз о встрече и об экскурсии на объект тоже рассылал Департамент информполитики региона.

От лица города на «экскурсию» был согласован лишь мэр Высокинский, поэтому областные чиновники очень удивились, увидев Ярошевскую, которая прибыла туда по своей инициативе (а потом еще и рассказала об этом на сайте управления, преподнеся все так, как будто это она проводила Мединскому экскурсию). Но хорошо знающие ее товарищи уверяют, что она и не могла поступить иначе: Татьяна Львова считает проект «Эрмитаж-Урал» своим. Так что, когда Ярошевская приехала еще и в Театр музкомедии, где Мединский передавал Екатеринбургу символ Всероссийского театрального марафона, уже никто не удивлялся.

Екатеринбург не успевает тратить бюджетные деньги

Екатеринбургские слухмейкеры с нетерпением ждут внесения в городскую думу отчета об исполнении бюджета муниципалитета за первый квартал 2019 года. Считается, что его содержание продемонстрирует эффективность работы новой управленческой команды во главе с мэром Александров Высокинским. Не исключено, что отчет вызовет удивление у ряда депутатов. В частности, ожидается, что в нем будет зафиксирован низкий процент освоения бюджетных средств. Администрация не успевает тратить выделяемые ей деньги. Одна из причин этого — саботаж со стороны чиновников, сохраняющих лояльность бывшему вице-мэру Владимиру Тунгусову.

Свердловский совет мэров «по-новому» возмутил подкованных глав

Анна Майорова © URA.RU

Руководители отдельных свердловских муниципалитетов оказались возмущены прошедшим в МВЦ «Екатеринбург Экспо» советом глав. Мероприятие из традиционного заслушивания докладов за расставленными прямоугольником столами превратилось в корпоративный тренинг, где ведущим оказался глава работавшей с Росатомом и сбербанком компании Everyco Владимир Соловьев. Мэры оскорблены тем, насколько бессодержательным, на их взгляд, был тренинг. «Стоило бы поучить отдельных коллег, как правильно бюджет формировать и у Москвы деньги „выбивать“, а не под „улюлюканье“ капать на монетку из пипеток и рисовать картинки. Нам за бюджет небольшого муниципалитета продали то, что было актуально лет 5-7 назад? Зачем мы старательно оставляем себя на уровне мышления деревни?» — возмутился глава, ранее участвовавший в тренингах самых разных уровней.

На борьбу с Пинаевым отправили армию блогеров

Ходят слухи, что центр Нижнего Тагила заполонили блогеры разной величины, которые по заказу противников мэра Владислава Пинаева ежедневно критикуют градоначальника в прямом эфире. Источник «URA.RU» рассказал, что такие включения могут длиться часами. Наблюдатели говорят, что за кампанией может стоять руководитель аппарата города Андрей Ленда: «Он оказался в опале у Пинаева, потерял все полномочия. Выживает как может».

Силовики устроили облаву на взяточников в автошколах

В Екатеринбурге, по слухам, идет облава на автошколы. По данным источников «URA.RU», все началось с того, что один из городских инструкторов предложил своему ученику заплатить деньги за водительское удостоверение. Ученик оказался сотрудником ФСБ, и вот уже несколько недель силовики вылавливают коррупционеров по всей уральской столице. «Правда, информация быстро дошла до автошкол, поэтому страдают сейчас обычные курсанты, проплатившие экзамены. Деньги-то они отдали, но неожиданно узнают, что сдавать все равно придется по общим правилам», — говорят инсайдеры агентства.

Ельцин Центру достанется, но непублично — наверху сделали «поблажку»

Наталья Чернохатова © URA.RU

Говорят, перенос заседания попечительского совета Ельцин Центра, которое планировалось первоначально провести в Екатеринбурге, имеет серьезную политическую подоплеку. Якобы на это повлияло желание руководителя попечительского совета — главы администрации президента РФ Антона Вайно — устроить серьезную взбучку директорату Центра. Поскольку федеральный чиновник не является сторонником радикального либерализма, он решил поставить на место отдельных деятелей ЕЦ в тиши московских кабинетов, не привлекая широкого общественного внимания.

Полянин проигнорировал грандиозное событие своих учредителей

Главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин продолжает испытывать терпение своих руководителей. Он в очередной раз уверился в своей незаменимости, а потому не стал посылать на губернаторский совет глав, прошедший в МВЦ «Екатеринбург Экспо», своего корреспондента, ограничившись использованием пресс-релизов департамента информполитики. Это тем более странно, ведь именно в этот раз совещание проходило в новом формате и требовало широкого освещения, чтобы власть могла продемонстрировать гибкость в подходах и инновационность мышления. На удивленные вопросы о причинах такого поведения Полянин якобы ответил, что не ожидает никаких последствий со стороны руководства.

Областные чиновники оплошали с режиссером Федорченко, ищут виноватого

Владимир Жабриков © URA.RU

Нерасторопность отдельных служб аппарата правительства едва не спровоцировала грандиозный скандал. Так вышло, что никто из руководства области не поздравил уральского кинорежиссера Алексея Федорченко с получением премии «Ника» в номинации «Лучший фильм» за картину «Война Анны». Деятель культуры не преминул рассказать об этом в эфире оппозиционного телеканала ЕТВ, что лишь усилило позорный для областных чиновников эффект. Как получилось, что замгубернатора Павел Креков, курирующий социальных блок, допустил такую оплошность, говорят, уже серьезно разбираются.

Ректору президентского вуза на Урале нашли замену

Владимир Жабриков © URA.RU

Вновь поползли разговоры о том, кто бы мог занять место ректора уральского института управления РАНХиГС. Нынешний ректор Дмитрий Репин, говорят, рвется на прежнее место работы — в Санкт-Петербург. Недавно его к этому шагу даже подтолкнули, начав публичное обсуждение его странной диссертации. В том, что пост главы вуза имеет все шансы освободиться в ближайшее время, слухачи не сомневаются. И попутно вспоминают кандидатов на здешнее место ректора — всего полгода назад на это место рассматривался замполпреда Борис Кириллов, который как раз уже вовсю готовится выйти на «вольные хлеба» с поста заместителя уральского полпреда.

Сотрудников АТН вот-вот рассчитают, а судьба канала решится в переговорах

Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники телекомпании АТН, говорят, получили официальные уведомления об увольнении. Как утверждается, дальнейшая судьба канала и его персонала может быть решена на переговорах между гендиректором УГМК Андреем Козицыным и вице-губернатором по информполитике Сергеем Бидонько. При этом якобы рассматривается либо покупка канала за символическую сумму, либо простая передача его в собственность, либо же полное закрытие, как совершенно ненужной единицы.

Связи главы «Атомстройкомплекса» проверят по поручению губернатора

Руководитель департамента по борьбе с коррупцией Ильхам Ширалиев получил важное и секретное поручение: выяснить, кто из высоких областных руководителей лоббирует деятельность «Атомстройкомплекса». Все дело в том, что губернатору явно не понравилась информация о вовлеченности руководителя компании Валерия Ананьева в финансирование оппозиционных публичных мероприятий, в том числе связанных со строительством храма Святой Екатерины. Результаты требуется предоставить главе региона в ближайшее время.

Пищеблок в госпитале ветеранов выставляют на торги

В Свердловском госпитале ветеранов очень активно ходит слух о том, что столовую госпиталя выставят на торги, после чего ее возьмет в аренду сторонняя организация. Говорят, что это инициатива нового руководителя госпиталя нарколога Олега Забродина, который старается выжать максимальную коммерческую пользу из всего, что можно. Много лет проработавшие сотрудники говорят ему о недопустимости такого шага, указывая на Положение о госпиталях, по которому все госпитали ветеранов страны являются мобилизационным резервом и должны быть во всем автономны, однако Забродин на это лишь махает рукой. Напротив: он и его сподвижники обсуждают даже вариант, при котором сданный в аренду пищеблок будет обслуживать сразу два госпиталя — ветеранов и соседний, онкологический.

Из онкодиспансера бегут сотрудники

Тем временем непростые для врачей времена наступили и в соседнем для госпиталя ветеранов учреждении — Свердловской областном онкодиспансере. Рассказывают, что там уволились почти все специалисты, которые могут проводить обследование сосудов (оно обязательно перед любой операцией). Но оба эти учреждения сейчас возглавляют люди министра здравоохранения Андрея Цветкова (главврачом онкогоспиталя год назад был назначен, напомним, бывший главный онколог Тюменской области Владимир Елишев). Забродин с Елишевым находятся в хорошем контакте, и они уже придумали выход из ситуации: исследование сосудистых пациентов из онкогоспиталя теперь будут проводить в госпитале ветеранов.

Слухи Челябинской области

Перед пресс-конференцией Текслер собрал замов…

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что врио губернатора Алексей Текслер накануне пресс-конференции собрал вечером заместителей. Каждый отчитался по своим сферам, указав «узкие места», по которым могут быть каверзные вопросы. Болтают, что Текслер по сути уже знал ситуацию в целом и совещание превратилось в «повторение пройденного». Причем сначала планировалось, что вызывать замов будут по одному, но Текслер в очередной раз поменял повестку. К таким резким сменам уже стали привыкать, но при этом все остаются в постоянной боевой готовности. Кстати, на совещание перед пресс-конференцией почему-то опоздал Руслан Гаттаров.

… и специально воздержался по теме ВСМ

Вадим Ахметов © URA.RU

В экономическом блоке челябинского правительства говорят, что врио губернатора Алексей Текслер на пресс-конференции специально нейтрально прокомментировал строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Якобы скоро какое-то решение по этому проекту должен озвучить кто-то из высокопоставленных федеральных чиновников. Поэтому Алексей Текслер, соблюдая субординацию, не стал говорить о ВСМ.

Гаттаров стал строже одеваться

Вадим Ахметов © URA.RU

Все заметили, что замглавы региона Руслан Гаттаров стал строже одеваться. По слухам, раньше он себе позволял себе некие вольности. Мог появиться в резиденции в джинсах, объясняя это тем, что, мол, прямо с самолета и ему нужно как можно быстрее представить доклад начальству. Теперь, по словам сплетников, Гаттаров постоянно в строгих костюмах. Потому что не знает, как к этому отнесется новый руководитель Алексей Текслер.

Конгресс-холл уйдет под землю…

Говорят, что стоимость общественно-делового центра на искусственном полуострове реки Миасс, под саммиты ШОС и БРИКС, выросла в два раза с 9 млрд рублей до 18 млрд рублей из того, что возникли сложности с самим островом. Выяснилось, что так называемый «большой конгресс-холл», если его построят, будет постепенно уходить под землю. То есть остров такой махины не выдержит. А на всякие укрепления понадобится столько средств, сколько стоит сам объект. Болтают, что именно это и прописано в окончательной госэкспертизе. После чего чиновники и впали в состояние шока, не зная, как быть с этим красивым, но астрономически дорогим проектом. Об этом после смены власти в регион доложили врио губернатора, теперь уже и Алексей Текслер задумался. Мол, и без того есть куда тратить миллиарды рублей. Например, на экологию.

…и строить его не будут?

Болтают, что уже рассматривают варианты замены проекта большого конгресс-холла. Кто-то говорит, что стройку выставят на торги, с условием быстрой смены проектной документации. Чтобы была небольшая этажность, с обязательным благоустройством территории. Со всеми прогулочными зонами. А еще говорят о проекте экопарка, об этническом музее под открытым небом. Короче говоря, все сходятся на том, что биться за старый проект и вкладывать в него два десятка миллиардов рублей не станут. По слухам, врио губернатора Алексей Текслер уже ждет предложений на тему, как стройплощадку превратить в зону общественного пространства.

В корпорации сменят директора

Вадим Ахметов © URA.RU

После отставки и. о. первого замминистра строительства региона Владимира Ушакова все ждут смены руководства в Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) Натальи Салеевой. Ранее Салеева, как и Ушаков в свое время, руководила группой компаний «Синай», собственником которой когда-то был экс-губернатор Борис Дубровский, а теперь владельцем является его сын Александр Дубровский. И дело не только в том, что Салеева «человек Дубровского». ЮУ КЖСИ отвечает за строительство президентской деревни к саммитам ШОС и БРИКС на Белом хуторе. Процесс выбился из всех графиков, что сильно рассердило врио губернатора Алексея Текслера. Уже из-за этого в корпорации будут менять руководителя. Говорят, что это произойдет в самое ближайшее время.

…инициирует Шаль…

Небольшая сложность состоит в том, что сменить гендиректора ЮУ КЖСИ должен наблюдательный совет корпорации. А собрать совет быстро не так-то просто. Кто-то в командировке, кто-то в отпуске. Инициировать созыв совета должен и. о. вице-губернатора по строительству Сергей Шаль. Говорят, что Шаль старается ускорить процесс. Ни для кого не секрет, что у него с Натальей Салеевой очень сложные отношения, порой переходившие в конфликты. Надо сказать, что у Салеевой со всеми такие отношения, особенно с представителями строительного бизнеса. Именно поэтому так трудно было найти хороших застройщиков для президентской деревни. Мало кто хотел иметь с ней общие дела.

… больше всех радуется радуется Передерий

Вадим Ахметов © URA.RU

По-настоящему радуется будущему уходу Натальи Салеевой директор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий. Говорят, что было время, когда Передерий не мог даже пачку бумаг выписать для офиса, пока гендиректор ЮУ КЖСИ Салеева не подпишет соответствующее прошение. Потом, по слухам, «вожжи» чуть ослабли, иначе бы до сих пор на месте строительства был просто котлован. Но даже если строительство общественно-делового центра на реке Миасс остановят и запустят новый проект, подешевле, по созданию зоны общественного пространства, Передерий без дела, по слухам, не останется. А отмена масштабного проекта его радует также, как уход Салеевой. «Там миллиарды заложены, что-то не так пойдет, на меня повесят!» — говорит он, не скрывая облегчения.

Катанэ объявил войну Павловой

Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Общественной наблюдательной комиссии (структура следит за соблюдением прав осужденных в колониях) Василий Катанэ, говорят, начал писать жалобы на уполномоченного по правам человека в области Маргариту Павлову. Якобы обращения он шлет на имя врио губернатора Алексея Текслера, обвиняя омбудсмена в пассивности, в том, что она больше занимается своими делами. В среде общественников недоумевают, Катанэ сам хочет занять должность Маргариты Павловой или «расчищает» для кого-то дорогу к этой должности?

Дубровского отправляют в госкорпорацию…

В окружении бывшего челябинского губернатора Бориса Дубровского говорят, что их шефу не грозит уголовное дело за участие в картельном сговоре на дорожных аукционах. Якобы силовики не найдут состава преступления. А если и возбудят дело, то на чиновников министерства дорожного строительства и подрядчиков. Сам же Борис Дубровский не имеет к этому отношения. И свидетельством этому служит его приглашение в одну из госкорпораций. Название структуры не называется. Но бывшие члены команды Дубровского дают понять, что не удивятся его назначению в Ростех.

… и в Совет федерации

Вадим Ахметов © URA.RU

Другие чиновники из близкого круга экс-губернатора Бориса Дубровского утверждают, что должность в госкорпорации — не единственное предложение, которое он получил после отставки. Они уверяют, что у бывшего шефа прекрасные отношения с врио главы региона Алексеем Текслером. Да настолько хорошие, что новый губернатор готов взять Дубровского в свою «сенаторскую тройку». На осенних выборах, напомним, каждый кандидат в главы региона должен будет баллотироваться с тремя членами своей команды, одного из которых впоследствии делегирует в Совет Федерации.

Минсоцотношений забыло избавиться от экс-губернатора

Участники коллегии Минсоцотношений региона очень удивились, когда на презентации отчетов о работе за прошлый год на многих слайдах был изображен экс-губернатор Борис Дубровский. Еще больше изумились, когда во время выступления главы ведомства Татьяны Никитиной и председателя областного совета ветеранов Анатолия Суркова несколько раз звучали слова благодарности бывшему главе региона. Возможно, люди говорили искренне, доклады и презентации готовились заранее. Однако многие восприняли это негативно. Скорее всего, будут попытки доложить об этом врио губернатора Алексею Текслеру и его окружению, чтобы дискредитировать Татьяну Никитину и ее куратора — первого вице-губернатора Евгения Редина, у которого и так не самые прочные позиции в правительстве области.

Генерал рассказал, когда уйдет в отставку

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев заявил в узком кругу, чтобы раз и навсегда прекратили обсуждать его ближайшую отставку. По слухам, генерал сообщил, что совершенно точно останется в Челябинске до лета будущего года. Если быть точнее, то до саммитов ШОС и БРИКС. «Моя задача обеспечить вопросы безопасности. А дальше как прикажет руководство, — сказал Сергеев, после чего пригрозил. — А того, кто меня „увольнять“ будет, того самого уволю!»

На поручение Текслера денег нет

Челябинские муниципальные чиновники говорят, что их задела «двойка» за провал работы по благоустройству города от врио губернатора Алексея Текслера. Они говорят, что с удовольствием бы чистили скверы и обеспечивали освещение дворов. Однако во время «мусорного коллапса» пришлось срочно искать где-то деньги на вывоз отходов. Пришлось перекидывать их со статьи расходов «Благоустройство». И теперь нужно что-то придумывать, чтобы найти деньги на выполнение поручений главы региона.

МГЕР ищет волка для губернатора…

На пресс-конференции Алексей Текслер обмолвился, что не хочет гулять в парке Гагарина с дочкой, потому что там «снег и волк ходит». Волк в парке действительно есть, с ним гуляет местный житель, что уже не раз вызывало недовольство горожан. Болтают, что представители «Молодой гвардии „Единой России“» теперь буквально «землю роют», чтобы найти этого волка. «Чтобы убить и принести шкуру волка к ногам Текслера!» — хохочут в кулуарах. На деле же «молодогвардейцы» ищут выходы на хозяина зверя, хотят уговорить его сдать волка в зоопарк. А потом отчитаться, что парк Гагарина избавили от опасного зверя. Особенно усердствует в поисках лидер движения «Время Ч» Феликс Панов.

… и подружилась с Даллакяном

Вадим Ахметов © URA.RU

Не факт, что в зоопарк волка, если его найдут, примут. Там все животные подотчетные, и прием новых влечет за собой массу хлопот. Проще всего устроить волка в какой-нибудь звериный приют. К примеру, к ветеринару, депутату Калининского района Карену Даллакяну. Пикантности добавляет тот факт, что раньше МГЕР всячески «прессовала» Даллакяна, когда делили влияние в сфере борьбы за права животных. Но потом решили с Даллакяном дружить.

Малофеева надо оставить для нейтралитета…

В кулуарах судачат, что челябинским единороссам не стоит менять руководство регионального исполкома «ЕР» (РИК). Сейчас, когда исполкомом говорит представитель «команды магнитогорцев» Алексей Малофеев, только ленивый не пытается «оттоптаться» на нем, пользуясь тем, что у Малофеева нет защиты в лице Дубровского. Но если продавят увольнение, то неизвестно, чем все это обернется. За пост руководителя исполкома будет идти жесткая борьба между МГЕР и так называемой «старой гвардией». МГЕР будет двигать нынешнего замруководителя РИКа Дамира Утарбекова, а «старая гвардия», во главе с депутатом ЗСО Александром Мотовиловым, тащить на освободившееся кресло бывшего замруководителя исполкома Дениса Моисеева. В ход пойдут компромат, шумные разборки в соцсетях и прочая «чернуха». И это точно никому не нужно перед выборами губернатора и депутатов райсоветов. Поэтому говорят, что пусть останется нейтральный, старательный и уже всем понятный Алексей Малофеев.

…а за него договорился Цепкин

Вадим Ахметов © URA.RU

В «Единой России» уже начинают говорить, что атаки Алексея Малофеева скоро должны прекратиться. Пусть он и считался человеком Дубровского, но ясно дал понять, что готов работать и в новой команде. Говорят, что последние сомнения снял сенатор Олег Цепкин. Якобы на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером рассказал, как тюменский депутат Госдумы Иван Квитка прошлой осенью после назначения куратором челябинских выборов стал вести себя хозяином области. Дескать, депутат говорил, что скоро сменит Дубровского, начинал обещать должности своим людям. Такое поведение недопустимо ни в среде чиновников, ни у парламентариев. Поэтому лучше довериться проверенному функционеру Алексею Малофееву, чем слушать Ивана Квитку.

Будущему ректору ЧелГУ припомнят диссертацию

Декану физического факультета Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), выигравшему выборы ректора вуза, рано расслабляться. Против него будет запущена «тяжелая артиллерия». Говорят, что хотят инициировать разбор его докторской диссертации и запустить проверку на плагиат. А другие уверяют, что речь пойдет не о плагиате, а о какой-то разработке, которую он включил в диссертацию. Сама же разработка оказалась «фейком». Это может спровоцировать скандал в преддверии приказа о назначении Таскаева ректором.

Костенко собирает компромат на следствие

Вадим Ахметов © URA.RU

Команда арестованного за взятку мэра Чебаркуля Сергея Ковригина не оставляет попыток дискредитировать следствие по делу. В городе говорят, что ответственным за это неформально назначен управляющего делами администрации Артем Костенко. Бывший прокурор Чебаркуля и Миасса имеет большой опыт подобной работы. И якобы теперь собирает компромат на руководителя следственного отдела по Чебаркулю Виталия Александрова.

Брединский глава «заморозил» финансы

Болтают, что глава Брединского района Сергей Воробьев отчего-то так разгневался на бухгалтерию администрации, что всю ее уволил. Вся администрация в шоке. Говорят, что одни сотрудники уже не выходят на работу, другие дорабатывают последние дни. Настанет день, и в бухгалтерии не будет никого, так как собрать новых специалистов сложно. Это означает полный паралич всей работы с финансами.

Кладбищенские войны могут продолжиться

В ритуальных фирмах ходит слух, что конфликт одного из главных участников похоронного рынка Радика Ибалуттина с конкурентами, закончившийся стрельбой и смертью двух его людей Артема Прудника и Геннадия Плиева, далеко не исчерпан. Якобы теперь бизнесмен ищет выходы на осетин из числа сотрудников Росгвардии, чтобы спровоцировать их на месть за земляка Плиева. Начальство силовой структуры в своих подопечных уверено, но на всякий случай предпринимает меры, чтобы не допустить кровопролития.

Слухи Тюменской области

У вице-спикера тюменской облдумы могут отобрать зарплату

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Поговаривают, что депутат тюменской облдумы Владимир Ульянов очень возмутился поведением зампредседателя парламента Владимира Пискайкина, который на последнем заседании открыто отказался декларировать свои доходы. Якобы Ульянов начал задавать вопросы — а почему Пискайкин, который две трети времени проводит в Германии (у него там бизнес и семья), получает зарплату, как будто ходит в думу пять дней в неделю. «Оправдывает свою фамилию», — посмеиваются над Ульяновым слухачи.

Пискайкин отказался финансировать выборы своих товарищей по партии…

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В курилках облдумы шепчутся, что Владимир Пискайкин, возглавляющий тюменское отделение «Справедливой России», отказался финансировать довыборы в облдуму, которые пройдут 8 сентября. Якобы в борьбу за место, ставшее вакантным после перехода экс-депутата Олега Чемезова в свердловское правительство, может включиться лишь тот эсер, который самостоятельно сможет профинансировать избирательную кампанию. «Надоело быть спонсором», — усмехаются слухмейкеры.

…, а единороссы со своим кандидатом определились

По слухам, от «Единой России» на те же довыборы пойдет экс-директор комитета по делам национальностей Тюменской области Евгений Воробьев. Якобы единороссы очень ценят его опыт. «Понятно, что все эту процедуру проведут через праймериз, но уж очень руководство партии не хочет, чтобы Воробьев уходил из политики. Так что победитель известен», — шепчутся слухсмейкеры.

В «Единой России» тоскуют по браконьеру

Вадим Ахметов © URA.RU

В «Единой России» затосковали по бывшему члену партии Виталию Красноштанову, которого задержали в Курганской области с убитыми косулями в багажнике. Браконьер оказался одним из самых щедрых членов партии, замечают слухмейкеры. Якобы, при поднятии вопроса о взносах, Красноштанова интересовало одно: наличными отдать деньги или перевести на счет. При этом денег на партийные дела он не жалел. «Богатые люли в партии остались, но вот так же легко делиться деньгами они не хотят», — отмечают слухачи.

Инсайдеры напоминают, что в былые времена Красноштанов являлся председателем комитета Торгово-промышленной палаты Тюменской области по рекламе, членом Общественной палаты Тюменской области, президентом Тюменской региональной общественной организации «Мир добрых дел» и директором рекламного агентства «Лайф+».

Тюменский ОНФ превратился в «клуб сбитых летчиков»…

Николай Бастриков © URA.RU

По слухам, Роман Чуйко был выдвинут на пост главы исполкома тюменского отделения ОНФ по личной просьбе депутата гордумы Тюмени Степана Киричука. Дело в том, что на последних выборах Чуйко фактически уступил свой мандат мастодонту местной политики. «Вот и получил благодарность. Да и Луиза Носкова, при всем уважении, стала сопредседателем ОНФ по той же схеме — ее на выборах убрали из списка ради Евгения Заболотного. Теперь они „сбитые летчики“», — уверят сплетники в политических кругах.

…, а его бывший сопредседатель так и не дождался повышения

Говорят, что Евгений Семеняко без особых сожалений покинул пост сопредседателя тюменского штаба ОНФ. Якобы он стал «фронтовиком», чтобы получить заветный депутатский мандат. Но и на выборах 2016 года в облдуму, и на выборах в 2018 году в гордуму, его «прокатили» на выборах. «Так что его присутствие в рядах ОНФ потеряло всякий смысл», — шепчутся слухачи.

В одном из районов тюменской области устроили «Кущевку»

В Ярковском районе, где пока не назначен глава муниципалитета, власть сдает свои позиции. Первый заместитель Иван Марьин ушел на очередной больничный, в адрес и. о. руководителя Поляковой сыпятся претензии местных жителей, а второй заместитель Владимир Федоров вовсе подвергся нападению. Слухачи судачат, что местные жители пугали Федорова с помощью трактора, спасаться чиновнику пришлось в собственном авто. Слухмейкер уверены — это дело рук предпринимателей, которые не хотят законно и честно работать в районе, при этом чувствуют — им в Ярково никто не указ. «Вот и захватывают власть, как могут», — смеются слухмейкеры.

Тюменский прокурор нашел «лохов». И научил их жить

Владимир Жабриков © URA.RU

Все в том же Ярковском районе прокурор Сергей Шевцов решил учить местных жителей жить. В один прекрасный день к нему пришла жительница района с просьбой прояснить ситуацию с бракоразводным процессом сына: как расстаться с женой, сколько платить алиментов. Слухачи рассказывают, Шевцова возмутило, что пенсионерка ходит по ведомствам и просит за взрослого сына. Прокурор не нашел ничего лучше, чем заявить женщине: «Вы лохи. Вас, лохов, учить жизни нужно». Правда, мужчина забыл объяснить, как именно стоит жить.

В одном из районов Тюменской области зреет народный бунт

Рассказывают, что в Упоровском районе Тюменской области скоро грянет буря. Якобы местное население очень недовольно тем, что местная власть выделила несколько гектаров леса под выработку песка. Но на самом деле, уверяют инсайдеры, никакого песка там добывать не будут — просто вырубят лес и продадут налево. «Какой песок? Доставлять его из Упорово невыгодно. А лес у жителей отберут», — возмущаются сплетники.

Слухи ХМАО

Комарова готовится снова покинуть Россию

Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, только на этой неделе вернувшаяся из Страсбурга губернатор Югры Наталья Комарова уже планирует новую заграничную командировку. Говорят, на этот раз глава ХМАО может отправиться в Азию. «О какой конкретно стране идет речь, пока можно только догадываться, но, говорят, в правительстве уже интересовались, кто знает китайский или японский. Возможно, поездка будет в одну из этих стран», — шепчутся сплетники.

Заместитель Чайки раскритиковал югорских чиновников

Говорят, что совещание по мусорной реформе с заместителем генерального прокурора РФ Юрием Гулягиным стало крайне непростым мероприятием для окружных чиновников. Его большая часть прошла в закрытом формате, где влиятельный гость не стеснялся в оценке хода мусорной реформы в регионе. Больше всех досталось руководителю регионального оператора Павлу Ващенко и заместителю губернатора Югры Алексею Забозлаеву, который курирует это направление. «Сейчас ответственные лица в спешном порядке будут стараться устранять все замечания. Повторения такой публичной порки они явно не захотят», — утверждают источники.

В ХМАО обиделись на Собянина

Владимир Жабриков © URA.RU

В Думе ХМАО затаили обиду на мэра Москвы Сергея Собянина, который проигнорировал приглашение от бывших коллег и не приехал на 25-летний юбилей регионального парламента. Особенно переживали по этому поводу депутаты-старожилы, которые лично знакомы с первым спикером окружной думы. «Все-таки мог найти время в своем графике и прилететь в родную Югру. Праздник, вообще, получился без главных действующих лиц. На юбилее не было ни экс-губернатора, ни нынешнего», — шептались в кулуарах.

Окружной депутат задумался над банкротством

Александр Кулаковский © URA.RU

Слухмейкеры утверждают, что у депутата окружной думы и строителя Рината Айсина появились большие проблемы в бизнесе. С одной стороны его атакуют жители, недовольные качеством построенного им жилья, с другой стороны претензии предъявляют дольщики, которые пока так и не дождались обещанных квартир в жилом комплексе «Новые ключи». «В итоге, сам Айсин подумывает о том, чтобы обанкротить свою компанию и таким образом откреститься от существующих проблем», — поделился возможным вариантом развития событий осведомленный источник.

В ХМАО идет тотальная проверка дипломов чиновников

Говорят, якобы после скандала с отставкой Али Джабраилова с поста вице-мэра Пыть-Яха из-за липового диплома все муниципалитеты Югры получили указание в срочном порядке проверить подобные документы и служащих. По слухам, бывший глава депсорта ХМАО Игорь Губкин именно по этой причине был вынужден уволиться из администрации Березовского района, куда он пришел после работы в окружном правительстве. «Может, диплом и не липовый, но что-то там явно было не так. Слишком быстро он покинул администрацию после начала проверки», — шепчутся слухачи.

Артамонов не справился с работой в ХМАО

Алексей Андронов © URA.RU

В кулуарах обсуждают возможную скорую отставку главы департамента спорта Югры Сергея Артамонова. По слухам, чиновник (приехал в Югру осенью из Удмуртии) никак не наладит контакт с местными спортивными функционерами, а еще не смог за полгода разобраться в тонкостях местных политических интриг. «Артамонов честно пытался наладить работу, но сначала с ним серьезно поговорили представители одной группировки политиков, курирующей спорт в Югре, потом другой. В конце концов, оставил все на подчиненных, а сам катается по региону, открывает новые спортзалы, соревнования», — делятся слухачи свежими сплетнями.

В Югре Росгвардия увлеклась бизнесом

Говорят, якобы к Росгвардии ХМАО возникли вопросы у окружных и муниципальных властей. По слухам, вневедомственная охрана ведомства не хочет участвовать в тендерах на защиту социальных учреждений, а старается в первую очередь взять под охрану бизнес-объекты. А из-за этого стратегические организации охраняют мутные ЧОПы, выигравшие тендеры. «Говорят, некоторые учреждения чуть ли не бомжи охраняют, которых набрали на ближайшей свалке. А в ОВО Росгвардии ссылаются, что людей не хватает на все объекты. Оно и понятно, бизнес платит больше», — судачат сплетники.

В «Сургутнефтегазе» официально запретили блогеров

Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, якобы сотрудникам «Сургутнефтегаза» запретили снимать видеоблоги о работе в компании. По слухам, кто-то из топ-менеджмента случайно наткнулся на YouTube на один из роликов работника предприятия, после чего дал указание безопасникам проверить все подразделения. «Оказалось, что блогеры есть чуть ли не в каждом цеху. Просмотров у них немного, но в компании посчитали это нарушением коммерческой тайны. Теперь за видеоблог можно запросто потерять работу», — обсуждают слухмейкеры.

Лидер оппозиционной партии сорвал психиатрическую экспертизу

Любопытный слух обсуждают про руководителя окружкома «Коммунистов России» в Югре Вадима Абдуррахманова. По слухам, после столкновений с полицией ему назначили психиатрическую экспертизу, однако политик ее не прошел. «Устроил скандал, в итоге его просто выгнали. Теперь врачи не знают, что писать — диагноз или не связываться с ним и сказать, что здоров», — обсуждают слухачи.

На юбилей Сургута могут пригласить Сергея Шнурова

Анна Майорова © URA.RU

По слухам, звездой праздника в честь 425-летия Сургута может стать лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. По версии сплетников, его кандидатура обсуждается, но пока что местные власти сомневаются. Говорят, что поставлена задача отметить юбилей максимально громко, но возник вопрос с хедлайнером праздничного концерта. «Шнуров приезжал недавно в Сургут, и был аншлаг. Но репертуар у него неоднозначный, а на концерте и дети будут. Поэтому пока есть сомнения, ищут более подходящую звезду», — объясняют слухачи.

Оппозиция подставила мэра Урая

Говорят, якобы в окружном правительстве задумались над отставкой мэра Урая Анатолия Иванова. По слухам, власти ХМАО обратили внимание на градоначальника после череды скандалов в городе, направленных конкретно на главу. «Сначала коммунисты потребовали отставки Иванова, потом ЛДПР написала жалобу в прокуратуру. В других городах тоже есть митинги и пикеты, но нигде так активно не наезжают именно на мэра. А правительству нужно показательно уволить кого-нибудь, чтобы показать власть над провинциями», — судачат в кулуарах власти.

В Сургуте начинается новый передел коммунального рынка

Владимир Андреев © URA.RU

Слухачи рассказывают, что в Сургуте управляющая компания «Сервис-3» продолжает стремительную атаку на дома других УК. В качестве новой мишени выбран крупнейший игрок на коммунальном рынке города — «ДЕЗ восточного жилого района». Поговаривают, что с жителями нескольких многоэтажек уже начались переговоры и обсуждаются условия, при выполнении которых собственники готовы будут уйти под управление «Сервис-3». В кулуарах обсуждается, что это может быть ответкой сургутской администрации за действия руководителя ДЕЗа Вячеслава Чуракова. Он пытается любыми способами добиться того, чтобы учрежденный им «РКЦ ЖКУ» все-таки получал свой процент при оплате сургутян за коммунальные услуги. «Сервис-3 — подконтрольная городской администрации УК. В мэрии пообещали закрыть глаза на какие-то жалобы от жителей или ДЕЗа во время рейдерского захвата домов. Может быть, это заставит Чуракова пересмотреть свою позицию», — шепчутся слухачи.

Сургутский бизнесмен хочет издать книгу о себе

Поговаривают, что один из влиятельных в Сургуте бизнесменов, владеющий несколькими автосалонами, хочет написать собственные мемуары. Это должен быть монументальный труд в нескольких частях с описанием этапов жизненного пути, секретами успеха в бизнесе и личной жизни. Сейчас предприниматель определяется с соавтором будущего бестселлера, который должен будет обработать биографию заказчика в литературный текст. «Коммерсант вроде как хочет потом все это упаковать в документальный фильм со съемками в том числе и за границей. Так что те, кто согласится на эту работу, могут попутешествовать. Обещана даже поездка в Лас-Вегас», — закатывают глаза от восторга слухмейкеры.

Тролли Трубецкого перехвалили шефа на отчете перед губернатором

Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, главы муниципалитетов готовятся к докладу перед губернатором Югры с учетом его нового формата — прямой трансляции в аккаунте Натальи Комаровой в Instagram. Каждый из мэров готовит группу поддержки, которая будет оставлять доброжелательные комментарии во время эфира для создания положительного информационного фона. Пока самую многочисленную фабрику троллей в качестве пиар-ресурса использовал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Впрочем, по мнению инсайдеров, он вместе со своими подчиненными все-таки перегнул палку. «Во время отчета перед губернатором в комментариях каждые несколько секунд появлялись елейные комментарии, о том, как все хорошо в одном из крупнейших муниципалитетов Югры. Все бы ничего, только практически все эти записи сделаны либо из личных аккаунтов сотрудников мэрии, либо аккаунтов ее структурных подразделений. В итоге, смотрелось все крайне неестественно. Все-таки нужно знать меру», — смеются сплетники.

Слухи ЯНАО

Единороссы выбрали своего кандидата в Заксобрание

Вячеслав Егоров © URA.RU

Говорят, что ямальское отделение «Единой России» все-таки определилось со своим кандидатом, которого они смогут выдвинуть на сентябрьские выборы в Заксобрание региона. Последние сомнения у партийцев отпали после стартовавших на минувшей неделе дебатов, которые проходят в рамках внутрипартийного предварительного голосования. По слухам, на самые важные в регионе выборы этого года от партии пойдет Оксана Беседина, сотрудница регионального фонда поддержки предпринимателей. Она, по мнению слухачей, отвечает главным требованиям партии — имеет определенную узнаваемость в городе, не связана с действующими муниципальными властями. И даже то, что она является дочерью Людмилы Смарыгиной, экс-заместителя мэра Салехарда по соцполитике, трактуется как плюс в ее биографии.

К проверке в правительственном фонде подключились силовики

Прокурорская проверка в фонде поддержки предпринимателей ЯНАО все еще продолжается. Проверяющие изымают документы и внимательно изучают отчеты о выделенных бизнесменам грантам и субсидиям. Говорят, что на этой неделе к сотрудникам прокуратуры присоединились следователи из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. По версии слухачей, прокуратура нашла в документах следы коррупции и силовиков привлекли для более тщательной проверки. Пока официально эту информацию никто не подтвердил. Никаких уголовных дел пока не заведено. Но уход с поста управляющего фонда прямо в разгар проверок заставил некоторых сотрудников понервничать. Хотя официально у него просто закончился контракт.

Тазовский глава отстоял свою власть, но ненадолго

Владимир Жабриков © URA.RU

В правительстве Ямала думают, как совладать с непокорным главой поселка Тазовский Омпой Яптунаем. Он единственный на весь регион, кто воспротивился переменам и посмел отменить муниципальную реформу, задуманную губернатором. Напомним, что на Ямале идут процессы по ликвидации сельских администраций и передаче их полномочий в райцентры. И только в поселке Тазовский реформу встретили с открытым негативом. Против изменений встали и глава поселка, и местные депутаты. Но чтобы изменения произошли, сначала они должны их инициировать. Теперь в правительстве пытаются найти законный способ, чтобы инициировать реформу на региональном уровне и довести ее в поселок в приказном порядке.

Ноябрьские нефтяники поссорились с единороссами

В Ноябрьске сложилась интересная ситуация. В предварительных списках «Единой России» на выборы в гордуму не оказалось ни одного представителя от компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Удивительно это тем, что компания является градообразующей для Ноябрьска и одной из ведущих для всего Ямала. Как правило, в думе Ноябрьска минимум треть депутатов — это сотрудники этой компании, ее дочерних структур, трудовых профсоюзов. Слухачи утверждают, что такое решение приняли именно сотрудники компании, вопреки всем призывам ЕР. Собеседники предполагают, что нефтяники обязательно пойдут на выборы, но самовыдвиженцами. Почему в этот раз они отказались от поддержки партии — остается только гадать.

Коммунальные разборки дошли до региональной власти

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Небольшой скандал в одном из домов в Салехарде разросся настолько, что в него пришлось вмешаться региональным чиновникам. На неделе стало известно, что жители одного из домов пожаловались, что много лет оплачивают отопление госучреждений, находящихся на первом этаже их многоквартирного дома. Попытки решить проблемы на уровне дома не увенчались успехом. Слухачи говорят, что некоторые сотрудники местного ТСЖ оказались связаны с городскими властями. По их мнению, в ТСЖ о начислениях знали, но ничего не предпринимали. Потому что претензий не было, и люди оплачивали отопление лишних площадей, часть которых принадлежит городу. Только после того, как разбирательства дошли до уровня замгубернатора Сергея Карасева, процесс сдвинулся с места. Говорят, что на этой неделе нагоняй из администрации округа прилетел во все городские коммунальные службы. Под раздачу попали и рассчетно-кассовый центр, и ТСЖ, и даже городская администрация. Некоторые слухачи говорят, что поначалу делом даже заинтересовались в полиции, но, не усмотрев состава преступления, передали материалы для проверки в Госжилнадзор.

Слухи Пермского края

Медведев приезжал в Пермь на смотрины министра

По слухам, премьер Медведев приезжал в Пермь не для того, чтобы объявить о присвоении нового статуса Нытве. Не для того, чтобы просто пообщаться с предпринимателями. И уж точно не для того, чтобы поздороваться с Промоботом. Говорят, главная цель визита — смотрины губернатора Максима Решетникова, который в перспективе ближайших лет якобы может занять кресло министра экономического развития страны. Именно этим слухмейкеры объясняют тот факт, что вместе с Медведевым в Пермь прилетел нынешний глава министерства Максим Орешкин.

У поручения Медведева после визита в Пермь очень забавная предыстория

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По слухам, поручение премьера Дмитрия Медведева об ускорении строительства инфекционной больницы в Перми не было запланировано. Говорят, оно было придумано на следующий день после визита главы федерального правительства. Источники сообщают, что проведенный мониторинг показал, что пермяки не поняли цель визита Дмитрия Медведева в город. Так и появилась информация о новом поручении, чтобы хоть как-то закрепиться в повестке.

Выборы в Гордуму Перми и в Госдуму разведут

Источники «URA.RU» сообщают, что в Перми начинается подготовка к досрочным выборам депутатов в городскую Думу Перми. Есть большой шанс того, что пермские народные избранники по настоятельной «просьбе» сверху прекратят свои полномочия раньше, в конце 2020 года. По плану выборы в представительный орган Перми должны пройти весной 2021 года (на полгода раньше выборов в Заксобрание края и в Госдуму). В политтусовке объясняют разведение выборов по разным датам усилением контроля за кампаниями со стороны краевых властей.

Из-за Агишевой меняют правила выборов в Перми

Фото: Личные страницы Андрея и Надежды Агишевых в Facebook

Слухачи утверждают, что выборы в Пермскую городскую Думу будут проходить только по одномандатным округам. Выдвижение кандидатов по спискам невыгодно пермским единороссам: высоки риски прохождения оппозиционера. Так, присутствие в нынешнем составе думы представителя партии «Яблоко» Надежды Агишевой (она прошла именно по спискам) очень сильно напрягает остальных депутатов. Пройти же по одномандатному округу с сильным конкурентом от партии власти в новый состав думы у госпожи Агишевой не получится, уверены авторы слуха.

Пермские коммунисты ищут партию-партнера

Коммунисты Пермского края ищут партнерские партии для объединения в избирательные блоки, сообщают слухмейкеры. Говорят, что это необходимо, поскольку КПРФ Прикамья имеет мало шансов закрыть своими кандидатами все территории и на крупных выборах, и даже на муниципальных, как того требует руководство партии.

Коллаборация КПРФ с другими партиями показала свою эффективность в Чайковском в 2018 году. Тогда депутаты Гордумы от КПРФ и ЛДПР объединились, чтобы осложнить утверждение главы Юрия Вострикова, и это удалось.

«22 кнопка» в Перми не нужна никому

Фото: Максим Егоров © URA.RU

Поговаривают, что профессионалы телевизонного рынка совсем не радужно восприняли новость о принятии законопроекта о так называемых «22 кнопках» — обязательных общедоступных муниципальных каналах. Получится, что кабельным операторам придется бесплатно «садить» на «22 кнопку» канал муниципалитета. В противном случае — штрафы.

Соответственно, выпадающие доходы придется перекладывать на абонентов, поднимая плату. Может случиться, что в Перми на «21 кнопке» будет сидеть «ВЕТТА», а на «22 кнопке» — «Рифей». При этом руководит этими каналами один и тот же человек — директор Анна Климова.

И ей, как ни странно, это тоже не выгодно. Ведь после повышения платы люди начнут отключаться от «кабеля» и принимать абсолютно бесплатно только 20 федеральных каналов. Что влечет отказ рекламодателей размещаться на каналах со всеми вытекающими.

У пермских налоговиков — новый метод кошмарить предпринимателей-новичков

Пермские налоговики с начала года стали рассылать вновь зарегистрировавшимся предпринимателям повестку о «вызове на допрос свидетеля». Если позвонить по телефону, указанному в повестке, то начинающему предпринимателю говорят, что на допрос нужно взять с собой только паспорт. В ходе допроса (даже протокол ведут) налоговики выясняют, чем собирается заниматься человек, знает ли он про уголовную ответственность, не хочет ли заняться отмыванием денежных средств и так далее. Говорят, так, подозревая всех подряд, пермские налоговики решили бороться с «обнальщиками».

Слухи Курганской области

У Шумкова большие планы в Москве

Екатерина Сычкова © URA.RU

На неделе врио губернатор Вадим Шумков временно приостановил программу визитов по Зауралью и уехал в Москву. «Серию поездок по области придется на время прервать, — отмечают сплетники. — Но, в целом, от визита в Москву большие ожидания — новых инвестиций и проектов для территории». Самые большие надежды, как говорят слухачи, возлагаются на встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Кроме того, сплетники анонсируют еще ряд непубличных встреч, которые уже назначены в правительстве РФ.

Выборы в Курганской области могут пройти без КПРФ

Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье судачат, что Яков Сидоров, кандидат в губернаторы, которого намерены выдвинуть от КПРФ, перестарался со стартом кампании. «Антиурановые» митинги, на которых Сидоров намерен сделать политическую карьеру, якобы были замечены в администрации президента, и партии выставили ультиматум: или КПРФ возвращается в традиционную повестку «социальной справедливости» и перестает атаковать проекты государственной важности, или партия останется без помощи при прохождении муниципального фильтра, необходимого для регистрации кандидата в губернаторы. Штаб Шумкова пока активности в достижении компромисса не проявляет, опасаясь того, что договоренности Сидоров может нарушить в любой момент, говорят слухмейкеры.

Бюрократы жалуются на начальство в прокуратуру

Чиновники из курганского правительства все еще пытаются отстоять свое право ходить в отпуск на целый месяц. Как рассказывают сплетники, жалобу на новый порядок они подали в прокуратуру. Вот только слухачи говорят, что прокуроры не стали конфликтовать с главой региона и решили передать дело в трудовую инспекцию. «Придется, видимо, чиновникам смириться», — говорят злые языки.

Курганские чиновники останутся без служебных машин

Екатерина Сычкова © URA.RU

Большинство сотрудников зауральского правительства, по слухам, могут лишится служебных машин. Личный водитель и автотранспорт останутся лишь у губернатора, его заместителей, руководителей департаментов и еще нескольких человек. Остальные чиновники, в том числе начальники правительственных отделов и управлений, якобы лишатся такой прерогативы. «Как им теперь ездить в срочные поездки по районам — не понятно», — удивляются слухачи. Для выездов теперь придется заказывать машину в гараже, которой может просто не оказаться в нужный момент.

Нового главного полицейского ждут с опасением…

В Кургане с большим опасением ждут нового главного полицейского Дмитрия Свинова. Дело даже не в том, что сплетники вспоминают его неоднозначную репутацию, слухи о которой докатились до Зауралья. «Бывший начальник Олег Ильиных был очень стабильный и справедливый, поэтому сравниться с ним будет очень сложно. Подчиненные не знают, чего ждать», — говорят сплетники.

… особенно боится Петров

Игорь Меркулов © URA.RU

Больше других перед сменой руководителя УМВД, по мнению сплетников, волнуется начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Александр Петров. «Недавно на него предприняли информационную атаку ямальские пиарщики, которые работают над кампанией врио губернатора. Теперь он гадает, было это случайно или есть какой-то реальный повод, и пора ему собирать чемодан», — объясняют слухачи.

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