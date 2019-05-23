В конфликте вокруг храма в Екатеринбурге рождается христианская партия

Крестные ходы стали привычным для Екатеринбурга событием. Но привести в сквер огромное количество сторонников храма РПЦ не удалось Фото: Анна Майорова © URA.RU

Противостояние по вопросу о строительстве в Екатеринбурге храма Святой Екатерины приведет к изменению политического ландшафта России. На нем может появиться Христианская партия социальной направленности, которая будет выражать позицию православной общественности. Екатеринбуржцы считают, что проект уже начала реализовывать православная активистка Оксана Иванова — одна из горожан, которая в ходе конфликта стала лидером общественного мнения.

С наиболее ярким прогнозом по этому поводу выступил известный бизнесмен Илья Борзенков. «Иванова Оксана взяла на себя организацию и управление православным сопротивлением. Многое выглядит пока по-дилетантски — лексика резковата, предложения наивны… Поэтому [мэр Екатеринбурга Александр] Высокинский и пр. пока Оксану в упор не видят. А зря. Не забывайте, что ключевые партии той же Германии — [христианские] ХДС и ХСС. На мой взгляд, именно сегодня соединение идей христианства и социальной справедливости создаст просто гремучую смесь. Это будет нифига не Зюганов со свечкой, уж поверьте», — написал он в «Фейсбуке».

Оксана Иванова за короткий срок объединила вокруг себя православных екатеринбуржцев Фото: Facebook Оксаны Ивановой

Иванова уже сделала первые политические заявления. В частности, призвала православных единомышленников поднять вопрос об отставке губернатора Евгения Куйвашева. «URA.RU» взяло интервью у активистки, с первого дня протестов выступавшей за продолжение строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади в Екатеринбурге.

— В ходе противостояния по вопросу строительства храма Святой Екатерины в сквере Драмтеатра появилось несколько лидеров общественного мнения. Одним из них стали вы. Ваши посты читают, цитируют. За вами следуют в первую очередь православные. А в последнее время к вам начали прислушиваться и оппоненты проекта. Чувствуете ответственность за тех, чье мнение выражаете?

— Я активно общаюсь с верующими православными христианами и, конечно, знаю их настроения. Я описываю их в личном аккаунте в соцсетях. Не все верующие могут выразить свои чувства публично. В какой-то степени я помогаю им это сделать. Моя задача сделать так, чтобы голос этих людей был представлен и услышан обществом.

Православные екатеринбуржцы хотят, чтобы их услышала власть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Вас довольно часто упрекают в излишне радикальных высказываниях. Прямота и категоричность — ваш стиль мышления или форма подачи?

— Думаю, что мои критики во многом правы. Действительно мне присуща некоторая категоричность. Это отмечают и в моей семье, и мои знакомые. Бывает, что мне хочется ярко донести некоторые мысли и настроения. Может быть, иногда это получается излишне эмоционально.

— Вы готовы на компромисс в вопросе строительства храма или будете до конца настаивать на своем?

— Я очень хочу, чтобы в нашем городе установился мир и согласие. Но наши оппоненты высказывают не просто категоричные мнения. С их стороны доходит до оскорблений и угроз. Это происходит открыто — в соцсетях. У меня есть с собой двадцатистраничные распечатки самых «теплых» выражений в наш адрес. Давайте, я вам сейчас прочту…

«Интересно, как они стадо будут завозить на молитву», «Ох, уж эти вшивые батюшки. Взашей их гнать всех». Был еще сказочный комментарий про то, что «надо вешать всех попов». Дальше уже непечатные выражения идут…

Иванова считает высказывание Владимира Соловьева глупым Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как мы достигнем гражданского мира и согласия, если в наш адрес будут угрозы «попов вешать» и «храмы сносить»? Как на это можно спокойно смотреть и никак не реагировать?

— Недавно телеведущий Владимир Соловьев назвал несогласных со строительством жителей Екатеринбурга бесами. Может быть, это действительно бесы вам пишут? Как относитесь к высказыванию Соловьева?

— Это очень обидное для многих высказывание. Я против такой оценки. Вокруг сложившейся ситуации очень много эмоций, очень много информационного шума, вбросов, фейков, мифов. Людям в этом информационном хаосе трудно разобраться.

— Представители Екатеринбургской епархии ранее сообщали, что будут пытаться переманивать противников строительства храма на Октябрьской площади на свою сторону. Вы пытаетесь убедить оппонентов в своей правоте?

Многие противники строительства храма перешли на сторону православных горожан Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

— В заявлении епархии говорится «наладить масштабное информирование» и «продолжить конструктивный диалог на разных площадках». И я никого никуда не переманиваю. Уверена, что все люди принимают решения самостоятельно. А если человек поменял свою позицию в свободном диалоге — значит, удалось его убедить. Я не хочу общаться со сторонниками, оппонентами или представителями власти с позиции школьного учителя. Считаю, что у всех людей есть право на личное мнение, которое они для себя обосновывают.

— А по своей воле кто-то из ваших оппонентов примкнул к вам в последнее время? Есть такие?

— Есть. Не скажу, что их много. Они публикуют посты в мою поддержку, пишут в «личку».

— В «Фейсбуке» активно обсуждается идея о ваших личных политических перспективах. Ее сторонники напоминают, что в Германии уже на протяжении многих десятилетий серьезные позиции занимает партия Христианских социалистов. Они прогнозируют, что конфликт вокруг храма Святой Екатерины станет поводом для организации аналогичной политической силы в России. И считают, что именно вы стали проводником этой идеи. Согласны с этими словами?

— Идеи христианского социализма я изучала много лет назад в университете, моя дипломная работа построена на анализе социально-экономических воззрений русских религиозных мыслителей ХХ века, таких как Сергий Булгаков и Николай Бердяев. Было время золотое, когда книги Бердяева в университете на каждом лестничном пролете продавались. Считаю, что идеи этих авторов и их осмысление могут вдохновить на создание современного христианского политического союза. И сегодня это очень назрело.

— Есть желание поучаствовать лично в этой работе?

Православные екатеринбуржцы не считают вопрос о строительстве храма на Октябрьской площади закрытым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Да, наверное, уже есть. Сегодня все политические силы должны приложить все возможное, чтобы никто не чувствовал себя обиженным.

А сейчас ситуация зашла в тупик. Предположим, пойдет власть на встречу «забороломателям» и пообещает дать возможность построить храм когда-нибудь потом в каком-нибудь другом месте — в заброшенной деревне или на Марсе. Мы в этом городе давно живем. Мы понимаем, что эти слова означают одно — храма не будет.

— Если все-таки дело до создания партии дойдет, то должна ли будет эту инициативу благословить епархия? Или у православных прихожан есть право принимать такие решения самостоятельно?

— Я думаю, что православные миряне имеют право, как граждане, на создание чего-то, что смогло бы объединить их, что доносило бы их голос до общественности, до власти, позволяло бы нам самим друг друга лучше слышать. Сказать, что именно это должно быть — партия или что-то другое, сейчас не возьмусь. Я не политолог.

Но, безусловно, православные миряне связаны с церковной иерархией. Мы — одно целое, одна Церковь. И в таком важном деле благословение Церкви имеет большое значение. Для нас задача созидания Церкви — это главное.

— В соцсетях активно обсуждают ваш недавний пост, в котором вы призвали поднять вопрос об отставке губернатора Евгения Куйвашева, пообещавшего вычеркнуть Октябрьскую площадь из перечня потенциальных участков для размещения храма Святой Екатерины. Это была эмоциональная реакция с вашей стороны или продуманная и подготовленная инициатива?

Оксана Иванова призвала к отставке губернатора Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Во многом это эмоции, реакция на сделанное им заявление. Никакой подготовки не было. Постановка вопроса об отставке губернатора согласно Устава Свердловской области — это прерогатива Заксобрания.

— А как вы относитесь к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и к администрации Екатеринбурга в целом?

— К сожалению, причин для доверия мэрии Екатеринбурга у верующих очень немного. Это связано с поддержкой городскими властями в 2010 году протестов против восстановления храма на его историческом месте. У нас очень много жилых районов, где храмы нужны, о чем справедливо говорят жители города. Но на протяжении десятилетий мэрия не выделяла участков для строительства храмов. Или предлагала, но изначально непригодные для строительства участки. В отношении Александра Высокинского буду ориентироваться на евангельский совет: «По делам их узнаете их».

— Все больше горожан считают вас чуть ли не официальным голосом Екатеринбургской епархии. Так ли это?

— Официальным голосом епархии является ее пресс-служба. У меня нет полномочий выражать мнение епархии. Все, что я говорю- это мои инициативы, мои слова, за которые я сама готова отвечать. Я собираюсь встретиться с владыкой Кириллом и обсудить вопрос о желании православных мирян иметь гражданское представительство в нашем городе. Он очень умный и мудрый человек, выдающийся архиерей. Считаю нашего митрополита лучшим епископом на екатеринбургской кафедре. Его мнение мне очень важно.

Оксана Иванова намерена встретиться с владыкой Кириллом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Если владыка не благословит ваших устремлений, остановите свою деятельность или продолжите?

— Для этого я и собираюсь встретиться с владыкой и изложить свое видение и услышать его мнение. Я, конечно, как верное чадо Русской православной церкви никогда ничего не сделаю такого, что нанесло бы ей ущерб.

— У вас сохраняется вера в то, что храм Святой Екатерины все-таки будет построен на Октябрьской площади?

— В ролике Навального (с критикой в адрес застройщиков храма Святой Екатерины, — прим. авт.) есть кадры с видами этого места, снятые с высоты птичьего полета. И, как некое прозрение, я увидела храм, стоящим именно здесь. Это не рациональное суждение, это мистическое переживание. Может быть отсюда пафос моих публикаций.