Банк завалил екатеринбурженку звонками и получил огромный штраф

Банк оштрафован на 200 тысяч рублей за незаконные звонки с требованиями вернуть кредит екатеринбурженке, которая не являлась его клиенткой. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Штраф кредитная организация уже перечислила в бюджет в полном объеме.

«По результатам проверки банк привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, предусматривающей штраф за нарушение установленного законом порядка возврата просроченной задолженности физических лиц. Представителю кредитной организации разъяснили, что, согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, штраф нужно оплатить в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу, иначе сумма может быть увеличена вдвое», — заявили в ведомстве. В региональном управлении ФССП уточнили, что банк исполнил требования документа и перечислил 200 тысяч рублей в установленный срок.

Поводом для проверки стало обращение жительницы Екатеринбурга, на мобильный телефон которой регулярно поступали требования погасить чужой долг. «С заявлением обратилась екатеринбурженка, согласно объяснению, кредитных договоров она не заключала, также неоднократно в телефонном разговоре сообщала сотрудникам банка, что она не является заемщиком, и сам должник, который указал ее номер, ей неизвестен», — сообщили в ведомстве. По данным службы, заявительница также указывала, что не давала согласия на взаимодействие по вопросам взыскания просроченной задолженности.

