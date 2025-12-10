«Не все выдерживают»: мэр Екатеринбурга раскрыл, что будет с его командой после переизбрания

У Орлова есть вопросы к отдельным подразделениям Фото: Размик Закарян © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов после переизбрания намерен сохранить свою действующую команду, так как считает, что она достаточно эффективно работает. При этом градоначальник не исключил, что в процессе работы кадровые решения могут измениться, передает корреспондент URA.RU.

«Подразделения меняются, то есть это же под задачи, под нагрузку. Не все выдерживают такой темп. Я не думаю, что какие-то кардинальные изменения в команде возможны, потому что команда достаточно эффективно работает. И замы, и главы района», — сказал Орлов, добавив, что есть вопросы к отдельным подразделениям, однако и там кардинальных изменений не прогнозирует.

По его словам, виднее будет в процессе работы, если ему доверят ее продолжать следующие пять лет. «Однако сейчас изменения, я считаю, ни к чему», — подчеркнул глава города.

