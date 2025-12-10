ЦСКА переманил звезду уральского футбола
Максим Воронов играет на позиции нападающего
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Нападающий екатеринбургского «Урала» Максим Воронов в ближайшие дни подпишет долгосрочный контракт с московским ЦСКА до 2030 года. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем telegram-канале. По его данным, стороны согласовали основные условия соглашения, а переход 18-летнего форварда находится на финальной стадии оформления и зависит от результатов медосмотрa в расположении армейского клуба в Москве.
Журналист уточнил, что ЦСКА оформляет именно полноценный трансфер, а не аренду игрока. «В ближайшие дни Воронов пройдет медицинское обследование для заключения контракта с ЦСКА, его зарплата в московском клубе составит 350 тысяч евро за сезон», — говорится в сообщении telegram-канала Карпова. По его информации, это базовые условия соглашения, которые стороны уже согласовали.
После подписания контракта ЦСКА рассматривает вариант оставить Воронова в «Урале» до конца текущего сезона на правах аренды. Это должно обеспечить нападающему стабильную игровую практику и возможность доиграть чемпионат в привычной команде. При этом не исключается, что зимой футболист поедет на сборы с армейским клубом и будет конкурировать за место в атаке с нападающим Адилсоном Мусаевым. Карпов отмечает, что параллельно ЦСКА продолжает поиск уже готового форварда основного состава.
В нынешнем сезоне Максим Воронов провел за «Урал» 15 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча. Форвард регулярно выходит в стартовом составе и остается одним из ключевых игроков атакующей линии екатеринбургского клуба. С подросткового возраста нападающий выделялся результативностью: в первом сезоне за «Урал» в ЮФЛ он забил 27 голов в 15 матчах, во втором — 40 мячей в 27 встречах. До выступлений в большой команде Воронов играл в мини-футбол за «ВИЗ-Синару», где в 16 матчах отличился 30 раз. Форварда ценят за сильный удар с обеих ног, умение открываться за спину защитникам и участвовать в комбинационной игре.
