ЦСКА переманил звезду уральского футбола

Максим Воронов играет на позиции нападающего

Нападающий екатеринбургского «Урала» Максим Воронов в ближайшие дни подпишет долгосрочный контракт с московским ЦСКА до 2030 года. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем telegram-канале. По его данным, стороны согласовали основные условия соглашения, а переход 18-летнего форварда находится на финальной стадии оформления и зависит от результатов медосмотрa в расположении армейского клуба в Москве.

Журналист уточнил, что ЦСКА оформляет именно полноценный трансфер, а не аренду игрока. «В ближайшие дни Воронов пройдет медицинское обследование для заключения контракта с ЦСКА, его зарплата в московском клубе составит 350 тысяч евро за сезон», — говорится в сообщении telegram-канала Карпова. По его информации, это базовые условия соглашения, которые стороны уже согласовали.

После подписания контракта ЦСКА рассматривает вариант оставить Воронова в «Урале» до конца текущего сезона на правах аренды. Это должно обеспечить нападающему стабильную игровую практику и возможность доиграть чемпионат в привычной команде. При этом не исключается, что зимой футболист поедет на сборы с армейским клубом и будет конкурировать за место в атаке с нападающим Адилсоном Мусаевым. Карпов отмечает, что параллельно ЦСКА продолжает поиск уже готового форварда основного состава.

