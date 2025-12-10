УФАС наказало Почта Банк за рекламу кредитов свердловчанам

Почта Банк заплатит 300 тысяч рублей за рекламу кредитов (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения Свердловского УФАС России, оштрафовавшего АО «Почта Банк» на 300 тысяч рублей за незаконную рекламу кредита с использованием автообзвона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления. Нарушение выявили в отношении жителей Свердловской области, которым звонили с предложением финансовых услуг без их согласия. Дополнительно к ответственности привлечено ООО ПКО «АКБ», которому вынесено предупреждение.

«По мнению Комиссии Свердловского УФАС России, причинно-следственная связь между заявкой и звонком отсутствует, из содержания звонка не прослеживается, поэтому реклама направлена против воли абонента — без его предварительного согласия», — сообщило ведомство. Антимонопольщики указали, что такая схема нарушает требования частей 1 и 2 статьи 18 Федерального закона «О рекламе», прямо запрещающих распространение рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

В УФАС уточнили, что банк объяснил автообзвон тем, что абонент якобы ранее обращался в магазин электроники и оставлял заявку на кредит. Однако управление установило: спорный звонок поступил спустя два года после оформления заявки. Комиссия посчитала, что столь значительный промежуток времени исключает связь между первоначальным обращением клиента и последующей рекламной рассылкой, а также не подтверждает наличие действующего согласия на получение рекламы.

Решение антимонопольного органа стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ. В результате АО «Почта Банк» назначен штраф в размере 300 тыс. рублей, а ООО ПКО «АКБ» вынесено предупреждение как участнику распространения спорной рекламы.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами УФАС. В постановлении отмечено, что информация, озвученная в ходе автообзвона, была направлена на формирование и поддержание интереса к «Почта Банку» и его финансовым услугам и представляла интерес для неопределенного круга лиц, а значит, относится к рекламе и подлежит регулированию законом. Доводы банка о наличии согласия абонента суд признал недоказанными.