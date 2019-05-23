Владимир Путин: «Все мы — одна большая непобедимая команда»

Президент России Владимир Путин в четверг вручил государственные награды россиянам и иностранцам. Торжественная церемония — первая подобная в 2019 году — состоялась в Кремле. В списке лауреатов в этот раз оказались ученые, деятели культуры и моды, сразу три космонавта, множество администраторов — от спорта, науки, религии, власти, медиа, а также один журналист, рабочий и доярка.

Вручение государственных наград — всегда тема для обсуждения. От какого значения слова «государство» она создана? Государство как аппарат или государство как союз всех жителей страны? Емко и понятно на такой вопрос мог бы ответить, наверно, сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, но он в Кремле не появился. «По состоянию здоровья вынужден соблюдать домашний постельный режим», — объявили нам.

Всего награды от Владимира Путина получили 37 известных россиян и иностранцев Фото: Kremlin.ru

Поэтому суть обсуждали с артистом театра Вахтангова Сергеем Маковецким, получившим сегодня орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. «У нас ведь нет звания „достояние страны“, как это есть в Японии, — на этих словах актер улыбнулся так многозначительно, что все тут же поняли, что именно на эту награду он и претендовал. — Поэтому очень многие героически говорят: „Ну при чем тут звание, при чем тут награды“. Да, Фаина Георгиевна [Раневская] называла их „похоронными принадлежностями“, но тем не менее, когда-то, что ты делаешь, не думая об этих наградах, находит отклик у публики, а это самое главное, а потом находит отклик в какой-то награде за этот труд — то это, черт возьми, невероятно приятно».

Владимир Путин, очевидно, считает госнаграды именно народными. Во вступительном слове он объяснил причины награждения нескольких лауреатов: «Мудрость и опыт, системное видение государственных задач, умение обеспечить их решение, предельная ответственность — всё это в сильном и ярком характере Валентины Ивановны Матвиенко.

Валентина Матвиенко призналась, что многому научилась у Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Масштабная и благородная работа ведётся в Национальном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии. Когда его руководитель Александр Григорьевич Румянцев говорит: «Нет проблем!» — я это неоднократно слышал от него, это означает: «Будем действовать, работать!» Такое стремление добиваться успеха в лечении тяжёлых детских болезней, побеждать недуг стало девизом для всего коллектива.

Никогда не изменял своему призванию — служить музыке, её народным традициям — блестящий дирижёр, руководитель Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Иванович Федосеев».

«Своими прорывными идеями и блестящими свершениями вы вносите огромный вклад в ее [страны] развитие, в наше общее прогрессивное движение вперед, примером своей жизни вдохновляете добиваться большего миллионы людей, работать ради благополучия Отечества», — приветствовал собравшихся президент.

Маковецкий во время церемонии рассказал о гастролях в Китае Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Получая одну из высших наград России — орден святого апостола Андрея Первозванного — Валентина Матвиенко откровенничала: «Уважаемый Владимир Владимирович, скажу честно, работать с вами непросто. Вы очень строгий и очень требовательный руководитель и всегда нацелены на результат. Я очень многому у вас научилась». А еще поблагодарила главу государства за «сохранение России, которой грозила судьба СССР» и за «возвращение веры, достоинства и уважения к России в мире».

Маковецкий однозначно воспринял орден как оценку своей работы на страну: «Недавно мы вернулись с гастролей из Китая, давали нашего „Онегина“. Это восторг, это внимание, это радость. С каким почтением они к нам подходили, как описывали это в своих аккаунтах, говоря о том, что лучше узнали Россию и русскую душу. И знаете, черт возьми, взяла какая-то невероятная гордость за театр, и понимание, что не только в области балета мы впереди планеты всей».

Виктор Садовничий пообещал «делать все, чтобы страна становилась сильнее» Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Ректор МГУ Ломоносова Виктор Садовничий сначала посвятил президента в тайны числа «Пи», сегодня напечатанного на его галстуке, а затем заметил: «Мы по фундаментальности и глубине образования занимаем первое место в мире». После получения ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени академик РАН поблагодарил президента, пообещав «делать все, чтобы страна становилась сильнее».

Облаченный в щегольскую серую двойку Gucci ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что «всей своей жизнью служит своей Родине и любимому искусству». «Спасибо, что у нас есть мирное небо над головой и возможность наслаждаться искусством!» — сказал он Путину.

Певице Ларисе Долиной орден Дружбы вручали под мелодию песни «Погода в доме», что ее заметно порадовало. До церемонии она предположила, что награду получает за «совокупность поездок в Сирию, помощь ополченцам в Донбассе, длительную общественная деятельность», а на вручении пообещала президенту: «Я всегда буду делать все, чтобы развивать культуру в стране и служить своей стране верой и правдой».

Виктор Рашников был удостоен ордена Александра Невского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Летчик-испытатель «Московского вертолетного завода» Владимир Кутанин (орден Мужества) поделился личной мечтой: «Чтобы вертолет МИ-38 стал бортом №1».

Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников в ответ на врученный орден Александра Невского пообещал «и впредь укреплять позиции комбината в России, и дальше достойно представлять страну на внешнем металлургическом рынке».

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в РФ Ли Хуэй, получив орден Дружбы, выступил с неожиданно задорной речью на русском: «Ваша награда будет стимулировать меня и моих товарищей делать больше и лучше для укрепления дружбы между нашими странами. Как пионер буду всегда готов к развитию российско-китайских отношений. Спасибо вам!» — сказал дипломат и, кажется, заставил президента умилиться.

После церемонии Владимир Путин провел встречу с Джованни Инфантино Фото: kremlin.ru

Впрочем, из иностранных гостей наибольший интерес у журналистов еще перед церемонией вызвал президент Международной федерации футбола Джованни Инфантино, которому вручали орден Дружбы. «Это невероятная честь и эмоция для меня быть сегодня с вами и получать эту престижную награду. Хочу поблагодарить вас, президент, и весь народ России и поздравить всех с проведением чемпионата, который стал лучшим за всю историю […] Большое спасибо, слава России!» — последние четыре слова своего выступления Инфантино произнес на русском, хотя до этого изъяснялся на английском. Да и самому Путину визит Инфантино оказался важен — сразу после церемонии вручения у президентов состоялась двусторонняя встреча.

Последним выступал первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, получивший звание «Заслуженного работника физкультуры РФ». В своей речи он поддержал высказывание Инфантино с небольшим историческим добавлением: «Чемпионат — пока лучший в истории чемпионата мира и в выступлении нашей сборной. И в 58 году мы попали в восьмерку, но нам-то руководство [страны] устроило обструкцию», — сказал «отдавший 74 года служения его величеству — футболу» деятель.

«Все мы — одна большая непобедимая команда. А с иностранными участниками, которые украшают нашу команду, она становится ещё и такой привлекательной, как выглядит сегодня», — подвел итог торжественного мероприятия президент.