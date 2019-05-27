Против независимости Югры от Тюмени готовится провокация

Общественники хотят попросить Александра Моора решить проблему, которая находится в сфере влияния Натальи Комаровой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Активисты движения «Сургут без детей» планируют провокацию против властей Югры и Тюменской области. В ближайшую неделю на одиночных пикетах они потребуют, чтобы местной югорской проблемой занялась не губернатор ХМАО Наталья Комарова, а губернатор юга «тюменской матрешки» Александр Моор. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Жилищный вопрос один из самых острых в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Недовольство активистов связывают с жилищными программами по получению бюджетных средств на покупку жилья для молодых семей и других категорий граждан. В крупнейших городах Югры проходили митинги против медленного продвижения участников этих программ в очереди. Кроме того, активистов не устраивает, что по достижению 35 лет участников программы вычеркивали из очереди. Губернатор Комарова лично проводила несколько совещаний и прямых линий посвященных этому вопросу. Но недовольство осталось.

«Активисты движения «Сургут для детей» уже проводили ряд подобных мероприятий в Тюмени, обращаясь к губернатору ХМАО возле представительства югорского правительства.

Теперь протестующие будут лично обращаться к губернатору Тюменской области Моору с требованием вмешаться в ситуацию, мотивируя свою просьбу тем, что голосовали за него на выборах», — резюмирует инсайдер.

Тюменская область, напомним, является сложносоставным субъектом. Его главу (на сегодня это Александр Моор) избирают жители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Несмотря на это и в Югре, и на Ямале имеются свои региональные руководители, правительства и парламенты.

Источник считает, что сама идея обращения жителей ХМАО к губернатору соседнего региона принадлежит оппозиционным силам, которые за счет активистов пытаются устроить масштабную провокацию. О каких именно политиках идет речь, собеседник не уточнил. «Подобные обращения поставят в тупик правительство Тюменской области. Моор не сможет не ответить на обращение жителей, которые за него голосовали. А попытка хоть как-то вмешаться в дела ХМАО вызовет ревность югорских властей. Учитывая, что „югорский суверенитет“ особенно щепетильная тема для Югры», — резюмирует инсайдер.

Получить комментарий лидеров движения «Сургут для детей» на момент публикации материала не удалось. Их телефоны недоступны для звонков агентства.

По мнению политолога Надежды Ушаковой, подобные провокационные обращения не только не помогут в решении вопроса, но и усугубят положение дел. «Решение проблемы лежит в области ответственности окружных властей, поэтому обращения в другие инстанции — попытка спровоцировать конфликт, причем конфликт политический. Такая провокация может обернуться не в пользу молодых семей», — считает эксперт.

С ней согласен и политолог Андрей Шуклин. «Есть пределы полномочий. Тогда вопрос должен стоять об укрупнении региона», — сказал он. Шуклин считает, что оппозиционеры играют на подобных социальных проблемах: «Таким образом они хотят заявить о себе, повысить рейтинг».

По мнению кандидата юридических наук Павла Манченко, подобное обращение может быть связано не с политической провокацией, а юридической безграмотностью. «Югра в соответствии с Конституцией РФ — самостоятельный субъект, обладающий всей полнотой полномочий и обязанностей. Внесение изменений в законодательство Югры, находится исключительно в компетенции органов власти автономного округа.

Таким образом, обращение к губернатору любого другого субъекта по этим вопросам никакой пользы не принесет — с таким же успехом можно обратиться с этим вопросом, например, к главе республики Бурятии или президенту Франции Макрону», — комментирует Манченко.

«Правительство Югры принимает исчерпывающие меры по реализации подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей. Данный вопрос находится под личным контролем губернатора Югры Натальи Комаровой. Так, одним из последних решений правительства Югры выделены дополнительные средства из регионального бюджета 1,7 млрд рублей — для многодетных молотых семей. Средняя выплата на одного — 1 млн 700 тысяч рублей. Выплаты уже начаты и до 31 мая меру поддержки получат 1 350 югорских семей», — прокомментировали ситуацию в департаменте общественных и внешних связей Югры. Получить комментарий пресс-службы правительства Тюменской области на момент публикации материала не удалось.