Дубровин трудоустроил на «Водоканал» своих партнеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

31 мая практически остановилась работа крупнейшего стратегического муниципального предприятия Екатеринбурга «Водоканал». Как сообщил «URA.RU» представитель МУПа, утром, в ходе аппаратного совещания, группа заместителей гендиректора и начальников подразделений МУПа потребовала от своего руководителя Игоря Дубровина немедленно написать заявление об отставке. Заместители директора дали своим подчиненным указание игнорировать все распоряжения, напрямую поступающие им от гендиректора. И предупредили, что за исполнение таких распоряжений сотрудников ждет наказание вплоть до увольнения.

На «Водоканале» очередная смена власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Занимающие руководящие посты сторонники Дубровина лишены доступа к внутренним электронным ресурсам предприятия. Таким образом, оппоненты гендиректора решили пресечь потенциальные попытки подписания им новых приказов.

«По факту на предприятии началась итальянская забастовка. Дубровину давался срок до 31 мая, чтобы уйти по собственному желанию. Можно было даже договориться о повышении. Но Дубровин пошел на принцип и пытается сегодня предпринимать ответные действия. Он подписал задним числом распоряжения, за неисполнение которых пытается обвинить своих заместителей в нарушении трудовой дисциплины. Но его подчиненные видят эти бумаги в первый раз», — поясняет источник «URA.RU».

Партнеров Дубровина обвиняют в смерти десантников

Подчиненные обвиняют Дубровина в том, что он за прошедшие с момента своего назначения три месяца трудоустроил близких родственников и деловых партнеров. В частности, помощником гендиректора «Водоканала» стала Марина Русских. С ней Дубровин реализовывал коммерческие схемы до февраля 2017 года, возглавляя региональное управление заказчика капитального строительства (РУЗКС) Центрального военного округа. Русских сначала лично приобрела 35% акций ОАО «347 Военпроект», затем через ООО «Пирс» установила контроль над оставшимися ценными бумагами.

Игорь Дубровин занял свой пост всего три месяца назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ОАО «347 Военпроект» доставались выгодные контракты на инженерные изыскания, проектную и рабочую документацию на военных объектах. В частности, в 2013 году с ней был заключен контракт на сумму 37 миллионов 445 тысяч рублей на подготовку проекта ремонта Военного городка №35 в поселке Светлый Омской области. В июне 2015 года в помещениях городка обрушился потолок. В результате трагедии погибли 24 курсанта третьего учебного батальона 242 Учебного центра ВДВ.

Заместителем гендиректора «Водоканала» по АТП Дубровин назначил другого партнера — Алексея Скоморохова. Последний некоторое время являлся учредителем ООО «Омега-строй». Эта фирма, в частности, в 2013 году заключила договор на сумму 94,2 миллиона рублей на капитальный ремонт Военного городка №13 в Екатеринбурге.

Об особо доверительных отношениях Скоморохова с гендиректором «Водоканала» говорит то, что именно ему Дубровин выписал доверенность на продажу собственной квартиры в Екатеринбурге. Главным бухгалтером «Водоканала» стала Валентина Алексеева — родственница совладельца ЗАО «УРАЛ-Автойлайн», директором которого долгое время работал Скоморохов. В созданной гендиректором предприятия коммерческой схеме также задействованы его мать Зинаида Дубровина и его брат Константин Дубровин, пока не принятые на работу в «Водоканал».

Дума против Дубровина

Удерживать власть на предприятии Игорю Дубровину открыто помогают представители команды бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова, на протяжении ряда лет считавшегося главным политическим оппонентом свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Оппоненты Дубровина уверены, что за ним стоит Владимир Тунгусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На отставке генидректора «Водоканала» настаивают и депутаты думы Екатеринбурга. Парламентарии настояли на том, чтобы 18 июня Игорь Дубровин выступил с отчетом на заседании думской комиссии по городскому хозяйству.

Группа депутатов во главе с председателем комиссии Александром Колесниковым и Дмитрием Сергиным готовит ему неудобные вопросы. В частности, Сергин намерен спросить, почему купленное почти десять лет назад оборудование для цеха сушки на общую сумму порядка миллиарда рублей до сих пор не введено в эксплуатацию и выходит из строя. В результате поступающие на Южную аэрационную станцию канализационные стоки очищаются не в полной мере. И жители южных районов города вынуждены периодически ощущать запах фекалий.

Источник «URA.RU» в городских структурах власти подтверждает, что принципиальное понимание о необходимости отставки Дубровина есть и в администрации города. О кандидатуре его преемника пока никто не говорит. Новому гендиректору, в частности, придется участвовать в обсуждении вопроса о необходимости приватизации МУПа. До осени 2018 года такой сценарий активно обсуждался, однако после избрания мэром Александра Высокинского тема приватизации предприятия более не поднималась.

В пресс-службе МУП «Водоканал» заявили «URA.RU», что предприятие работает в штатном режиме, все ранее заявленные программы и проекты реализуются. В пресс-службе подтвердили, что «действительно решается вопрос о продолжении сотрудничества». Доклад для депутатов городской думы готовится, ответы на интересующие депутатов вопросы будут даны.