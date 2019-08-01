Для упрощенного получения шенгена закрывается последняя лазейка

Россияне, получив финские визы, отправлялись в другие страны Европы Фото: depositphotos.com

Россияне с 1 сентября лишатся последней лазейки для упрощенного оформления долговременной шенгенской визы. Это произошло после того, как власти Финляндии привели порядок получения документа к общим требованиям шенгенской зоны. Эксперты, опрошенные «URA.RU», уверены: в решении есть политическая подоплека, которая рискует одновременно усложнить жизнь и российским туристам, и самим европейцам.



О решении властей Финляндии стало известно в четверг, 1 августа. В посольстве скандинавской страны в Москве пояснили, что с сентября к заявке на визу будет необходимо прилагать целый ряд документов: подтверждающие место проживания во время поездки, билеты, письменное описание маршрута, справка с места работы с указанием о зарплате, выписка из банка (за три предыдущих месяца) или свидетельство о праве собственности на недвижимость в РФ.

Фото: pixabay/Pixabay License

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер пояснил « URA.RU », что по количеству выдаваемых россиянам виз Финляндия занимает лидирующие позиции. «Что важно, Финляндия выдает очень много долговременных виз, ведь для них российские туристы — это фактически золотая жила. Сейчас все кардинально меняется, и мне слабо верится, что произошедшее — добровольное решение финнов. Получается, что они готовы игнорировать коммерческую составляющую, терять деньги», — отметил Брутер. Он не исключил, что ужесточения были приняты под давлением Евросоюза: «Дело в том, что Финляндия в упрошенном режиме выдавала визы гражданам сопредельных государств. Россияне этим охотно пользовались. Например, жители Петербурга и Ленинградской области часто ездили в Финляндию на выходные, это очень распространенная практика».

Брутер предположил, что ЕС решил устранить это слабое звено: «Теперь облегченного режима больше не будет, а вот дальнейшего ужесточения можно еще ожидать. Политика в данном случае перевесила коммерческие интересы».

Финские консульства упрощали въезд в Шенгенскую зону тысячам российских туристов Фото: pixabay/Pixabay License

Эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова заявила « URA.RU », что налицо «закручивание гаек». «Прибалтийские регионы ранее уже ужесточили визовые требования к россиянам, теперь очередь за финнами. Скорее всего, речь идет о коллегиальном решении Евросоюза», — пояснила собеседница агентства. По ее мнению, это означает, что россияне находятся в зоне особого внимания: «Это, конечно, можно объяснить техническим регламентом, правилами, однако есть подозрение, что такой избирательный подход связан именно с гражданами РФ. Можно предположить, что туристический поток снизится». Желтова также отметила, что теперь россиянам не удастся сэкономить на оформлении шенгена — на их банковских счетах обязательно должны храниться деньги, что отражается в документах, предоставляемых в посольство.

После изменений хорошей альтернативой финским консульствам могут стать представительства Греции и Италии — эти страны, по мнению директора туристического агентства «Отдых мечты» Галины Черненко, наиболее лояльны к россиянам. Проще всего сегодня визы россиянам выдает Греция, а быстрее всех и на длительный срок — Франция. «Также часто мы рекомендуем делать либо греческую, либо итальянскую визу. Стоит также иметь в виду, что в Европе, кроме всего прочего, стали обращать внимание на соответствие страны въезда и визы», — рассказала Черненко в беседе с «URA.RU».



Как пояснил «URA.RU» ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, объективных причин для действительно заметного охлаждения отношения Москвы и Хельсинки сейчас нет. «Как известно, в июне по итогам прошедших в апреле парламентских выборов в Финляндии сформировано новое правительство, опирающееся на „красно-зеленую“ коалицию. Первые лица нынешнего кабинета министров ранее давали понять, что ориентированы на прагматичные отношения с Москвой», — пояснил эксперт. По его мнению, в стратегической перспективе серьезные разногласия с Москвой Финляндии невыгодны — это лишает ее преимуществ, которые могут позволить ей играть дополнительную роль в диалоге между Россией и ведущими западными игроками, а также для продвижения инициатив по снижению напряженности в регионе Балтийского моря.