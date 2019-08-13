Кремль ответил на 24 (!) вопроса о митингах в Москве

Песков впервые вышел на связь с журналистами после отпуска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 августа около 40 минут отвечал по телефону на вопросы журналистов о прошедших митингах в Москве. Вопросов к Кремлю у СМИ накопилась масса — последнее общение в режиме конференц-колла проходило еще 18 июля — представитель главы государства был в отпуске. С тех пор несанкционированные акции протеста, которые начались из-за недопуска кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму, случились трижды. Песков не оставил ни один вопрос без ответа. «URA.RU» расшифровало диалог пресс-секретаря президента с прессой.

«Коммерсант ФМ»: «Считают ли в Кремле правомерным преследование участников протестных акций [в Москве] по статье о массовых беспорядках?»

По словам Пескова, силовики делают все для обеспечения безопасности митингующих Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дмитрий Песков: «…Вы знаете, что имели место быть и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков. В данном случае правоохранительные органы выполняли свои обязанности. Они делают все необходимое для пресечения подобных попыток [беспорядков], а также обеспечения безопасности в ходе согласованных акций».

«Коммерсант ФМ»: «По мнению Кремля, несогласованный митинг можно квалифицировать, как массовые беспорядки?»

— Если это приобретает форму массовых беспорядков, то да.

«Коммерсант ФМ»: «В законе написано про поджоги, массовые погромы, насилие, вооруженное сопротивление представителям власти… Вроде бы, этого не наблюдалось, или у Кремля другая информация?»

— Мы видели кадры, которые подпадают под то же насилие по отношению к представителю правопорядка. Сейчас выполняются следственные действия, которые нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи насилия или оказания сопротивления представителям власти. Идет следствие, оно должно выдвинуть обвинения, которые потом будут подтверждены или опровержены в суде.

«Коммерсант ФМ»: «Считают ли в Кремле соразмерными, оправданными или наоборот несоразмерными и неоправданными действия полиции?»

— Мы считаем абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей власти, и считаем абсолютно оправданными жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков.

В случае появления каких-либо исков, они должны исследоваться должным образом.

«Коммерсант ФМ»: «Вы говорите общественные беспорядки. Не массовые, а некие общественные?»

— Я не знаю в чем разница. Здесь, по-моему, прекрасно понятно, о чем я говорю.

Протестующих удивляет, что их преследуют по статье о массовых беспорядках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Коммерсант ФМ»: «В УК написано массовые…»

— Я не говорю языком УК. Если мы будем говорить языком УК, согласитесь, тогда вообще не будет получаться конференц-колла.

«Дождь»: «Вы сказали, что считаете недопустимым несоразмерное применение силы со стороны органов власти. Наблюдали ли вы такие случаи по отношению к [протестующим] людям? По картинке, массовых беспорядков и поджогов не было, а вот жесткие удары людей, удар девушки в живот…»

— Безусловно, мы фиксируем и обращаем внимание на все материалы, по факту которых ведутся внутренние проверки. Также обращаем внимание и на те материалы, которые фиксируют неповиновение и агрессию к сотрудникам органов правопорядка. Но еще раз повторяю, администрация президента не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет. Это не прерогатива Кремля. Единственный, кто в праве выносить решение — суд.

«Эхо Москвы»: «Вы сказали, что это не прерогатива Кремля, но все-таки министры назначаются президентом. Не возникли ли вопросы к Министерству внутренних дел РФ и Росгвардии, ведь действия сотрудников органов правопорядка получили определенную общественную оценку?»

— Я еще раз хочу напомнить, что МВД, как и другие силовые ведомства, заявляло, что определенные случаи находятся в проверке. Главное, что наши правоохранители выполняют свою функцию.

Песков считает оправданным применение силы для пресечения общественных беспорядков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Эхо Москвы»: «Как они исполняют эту функцию? Кремль не смущает, что они исполняют ее анонимно, без опознавательных знаков, жетонов, даже с закрытыми лицами?»

— Это не прерогатива Кремля.

Associated Press: «То, что президент [Владимир Путин] до сих пор никак не высказался о протестах, которые длятся третьи выходные, означает, что для главы государства это не общественно важные события?»

— Президент, разумеется, обращает внимание на происходящее. Но речь идет о столице, об акциях в разных жанрах. Безусловно, глава государства обращает на это внимание.

Но в России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются важными для президента. Совсем не по каждому надо высказывать свою точку зрения.

Associated Press: «То есть эти события пока не воспринимаются, как из ряда вон выходящие?»

— Безусловно нет.

Bloomberg: «… Кремль полностью доверяет оценке правоохранительных органов происходящего на улицах Москвы?»

— Я уже ответил на этот вопрос, не думаю, что мне есть, что добавить.

Bloomberg: «… Сначала массовые выступления в Москве были связаны с отказом в регистрации кандидатов в Мосгордуму. Какая ваша оценка ситуации вокруг отказов в регистрации кандидатов…?»

Кремль не берется оценивать действия силовиков Фото: Антон Белицкий © URA.RU

— Любой кандидат в депутаты правомочен обратиться в суд и оспорить решение избирательной комиссии. Законом предусмотрена четкая процедура, здесь нет никакой двусмысленности.

Bloomberg: «… Действия полиции в отношении к протестующим привели к тому, что на проспект Сахарова в минувшие выходные вышло так много людей. Часть недовольства была связана с чрезмерным применением силы, в том числе уголовными делами».

— Мы с вами не должны руководствоваться эмоциями. Использовать фразы «неправомерное применение силы», «неправомерное отстранение от выборов», «неправомерный арест» может по итогам проверки только то ведомство, которое это делает, либо суд. Давайте дождемся вердиктов, в случае, если будут подаваться соответствующие иски.

Bloomberg: «… То, что так много людей вышло [на улицы Москвы] заслуживает внимания и конструктивного диалога?»

— Безусловно это заслуживает внимания. Как я сказал, мы внимательно отслеживаем моменты, по которым возникают вопросы. И это делаем не только мы, но и городские власти. Ведь речь идет о выборах в Мосгордуму.

«Эхо Москвы»: «[Председатель ЦИК] Элла Памфилова уже прокомментировала возможность отмены или переноса выборов 8 сентября. Дело в том, что президент имеет право это сделать, соблюдая некоторые условия. Рассматривается ли вопрос об отмене или переносе выборов?»

— Мне неизвестно о том, чтобы этот вопрос рассматривался.

BBC: «Многие называют то, что происходит в Москве неким политическим кризисом. Как в Кремле предлагают решить эту ситуацию?»

— Мы не согласны с теми «многими», которые называют происходящее политическим кризисом.

BBC: «То есть самые масштабные протесты в Москве за последние 10 лет — это не кризис?»

Путин пока не видит необходимости комментировать митинги в Москве Фото: Сайт Президента России

— Нет, это не кризис. Во всем мире происходят акции протеста, они вызваны конкретными вопросами и иногда носят смешанный характер, например, даже «протестно-гулятельно-развлекательный». Здесь надо адекватно оценивать происходящее.

BBC: «А есть предложения по разрешению ситуации?»

— Этим занимаются городские власти, избирательная комиссия. Для тех, кто считает, что в ходе регистрации кандидатов произошла несправедливость, существуют определенные законные процедуры.

BBC: «Но претензии, которые высказываются, гораздо шире. Речь идет о поведении правоохранительных органов, о том, что фактически был мирный протест, а его называют массовыми беспорядками…»

— Конечно, есть обычные мирные протесты, которые согласовываются определенным образом, а есть массовые беспорядки. Это два разных явления.

Не представившийся журналист: «А несогласованный протест по определению является массовыми беспорядками? Или есть форма несогласованного митинга, который не является массовыми беспорядками?»

— Я не хотел бы выступать адвокатом той или иной стороны, поэтому не буду отвечать на вопрос.

«Медуза»: «После начала протестных акций активизировались не только силовые органы. Сначала прокуратура направила иск, чтобы забрать ребенка из семьи протестующих, потом военкоматы начали высылать повестки, в том числе, женщинам, участвующим в митингах, затем судебные приставы пришли взыскивать долги именно с тех, кто протестовал. Где находится центр принятия решения, который дает команду всем ведомствам?

— Не нужно искать черную кошку, там, где ее нет. Нет никакого центра принятия решения, ведомства выполняют свои функции. Говорить, что судебные приставы взыскивают долги с тех, кто принимал участие в митингах, глупо. Вы знаете, сколько людей являются должниками.

«Медуза»: «В эфире „Москва.24“ приставы сами отчитались, что работали именно по протестующим».

— Это понятно, но они также могут отчитаться, что работают и по всем остальным гражданам-должникам. В том числе они работают и по тем, кто участвует в этих действиях, которые могут квалифицироваться, как массовые беспорядки.

«Медуза»: «Но повестка в военкомат девушке — это что-то совсем необычное».

— Дело в том, что администрация президента не имеет никакого отношения к повесткам. У нас есть военкоматы, есть Министерство обороны, вы можете адресовать свои вопросы туда.