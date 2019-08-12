Последствия 50-тысячного митинга в Москве: для власти, звезд, регионов

Будущее протестов в России зависит от правильности выводов, которые сделает власть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Разрешенные властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, проведенные в десятках городов России 10 августа, могут привезти к эрозии стабильности в стране. Бесспорно, что акции в провинциальных городах провалились, но митинг в столице, в котором приняли участие от 20 до 50 тысяч человек — имеет прямо противоположные оценки. И от правильности выводов зависит, выйдут ли тысячи протестующих на улицы других российских городов. Происходящее — повторение 2011 года? Насколько серьезен этот вызов для президента России Владимира Путина? Есть ли перелом в массовом сознании россиян?

1. Митинг 10 августа в Москве собрал много или мало участников?

В заявке на проведение митинга в Москве 10 августа, поданной незарегистрированными кандидатами Еленой Русаковой и Денисом Шендеровичем, главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой и зарегистрированным кандидатом Дмитрием Клочковым, было заявлено участие до 100 тысяч человек. По данным московского ГУ МВД, акцию посетили 20 тысяч горожан, по данным проекта «Белый счетчик» — 50 тысяч. Последняя согласованная акция протеста «За свободный интернет» в Москве прошла 10 марта и набрала, по оценкам «Белого счетчика», более 15 тысяч участников.

Организаторы акции планировали позвать 100 тысяч человек Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков утверждает, что празднование Курбан-байрама в Москве в воскресенье посетило около 240 тысяч человек. Пресс-служба правительства Севастополя отчиталась, что в субботу, 10 августа, байк-шоу мотоклуб «Ночные волки» «Тень Вавилона» посетили более 50 тысяч зрителей.

2. Почему знаменитости стали лицами митинга? И если в выступлениях журналиста Леонида Парфенова не было ничего необычного, то призывы популярного блогера Юрия Дудя, рэперов Face и Оксимирон, публично пригласивших своих подписчиков выйти на оппозиционную политическую акцию, — это новинка. Насколько акция срежессирована и для чего?

Телеведущий Владимир Соловьев сказал «URA.RU», что считает итогом участия знаменитостей превращение политического митинга в концерт. «Артисты стали лицом протеста, потому что нет [оппозиционных] политиков. В итоге пришли люди самых разных политических и вкусовых убеждений, поэтому получилась разношерстная аудитория, которая не совсем понимала, зачем она вышла [на проспект Сахарова]. О московских выборах там речи и не шло: кто-то пришел послушать концерт, а кто-то — напомнить о себе», — пояснил Соловьев.

3. Теперь «звезда» тот — кто пришел на оппозиционную акцию протеста?

Несмотря на модность теории заговора, ни один источник агентства не подтвердил спланированности участия Дудя и рэперов для рекламы согласованной акции в противовес запрещенным или ставки одной группы федеральной власти против другой. Источник, близкий к мэрии Москвы, считает, что и блогер, и рэперы выступили с заявлениями, потому что понимают настроение своей аудитории, общественный запрос на активизм.

Юрий Дудь знает о политических запросах своей аудитории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Его появление могут подтвердить и другие звезды. Популярная актриса «Comedy Woman» Екатерина Варнава опубликовала в своем Instagram спецзаявление, в котором попросила не требовать от нее политического активизма, но при этом опровергла свое участие в мероприятии мэрии Москвы 10 августа. Ранее группа «Чайф» подверглась резкой критике за участие в акции мэрии 3 августа, когда в Москве разгоняли несанкционированную акцию протеста.

Журналист Михаил Зыгарь, пожелавший бывшим коллегам с телеканала «Дождь» удачи в телетрансляции с митинга, в комментариях получил оскорбления за свое неучастие в акциях. Десятки российских селебрити в пятницу и субботу или приглашали на митинг, или оправдывались за свое неучастие в силу разных причин. И только лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров сделал это с издевкой.

Телеведущая Татьяна Лазарева, бывшая одним из лиц протеста конца 2011 года, при этом не считает, что в обществе изменился тренд и теперь для сохранения и наращивания аудитории все селебрити будут оппозиционными:

«Такая популярность, которую знаменитости получают от участия в протестных акциях, не приносит особых дивидендов. Если артисту хочется быть популярным и доступным, чтобы его везде „допускали“, нужно идти не на оппозиционные митинги, а, скорее, на мероприятия, которые организует московское правительство», — сказала она нашему агентству.

4. Почему протест не был массово поддержан в регионах?

Владимир Соловьев объясняет это отсутствием на провинциальных митингах известных музыкантов. То есть, это были именно акции протеста, а не концерты. А поскольку протест не имеет широкой поддержки, то и многотысячных шествий не произошло. Ранее сообщалось, что в Красноярске на митинге было около десяти человек, во Владивостоке — восемь, в Челябинске — чуть больше 20. В Екатеринбурге и Тюмени — около сотни в каждом.

5. В какой ситуации региональные митинги станут массовыми?

Журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова считает, что протесты в регионах будут вызваны не политическими конфликтами, а низким уровнем жизни. «Негатив в отношении власти идет от людей, которым уже нечего терять, потому что у них ничего нет. И сейчас очень интересный вопрос, смогут ли эти два протеста — в Москве и в регионах — найти общий язык», — высказалась Винокурова.

Протесты в регионах вызваны низким уровнем жизни, а не политикой, считают эксперты Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

6. Как акции в Москве скажутся на тактике избирательных штабов провластных кандидатов в губернаторы и «Единой России» — на выборах в региональные Заксобрания, назначенные на 8 сентября?

Политолог, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Шульман считает, что в Единый день голосования все провластные кандидаты будут перестраховываться от скандалов: «Для участников и организаторов выборов в регионах акции в Москве — это предмет очень внимательного наблюдения. Если ты — организатор выборов, то теперь любые попытки агитировать не за кандидата от власти ты можешь объявить иностранным вмешательством и массовыми беспорядками. С другой стороны, понятно, что нельзя в каждом регионе, где 8 сентября пройдут выборы, устраивать такого рода оглушительный скандал, как в Москве.

Мало кто захочет той славы, которую получили мэрия и мэр Москвы в результате всего происходящего в столице. Можно только посочувствовать тем, кто будет сейчас организовывать региональные избирательные кампании и участвовать в них, потому что и с одной, и с другой, и с третьей стороны чувствуется напряженность, но не чувствуется никакой ясности».

7. Что будет дальше с протестом?

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев утверждает, что сейчас конфликт власти и участников митинга находится в состоянии «шаткого равновесия», потому что у оппозиции нет четкого плана действий, а у власти — желания что-либо менять.

8. Когда наступит мир?

«Главный риск для московских властей после митинга 10 августа — потенциально невысокая легитимность Мосгордумы, — предупреждает директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. — Сдерживание оппозиции и отвлекающие акции как основа реагирования власти на протесты недостаточны. Московским властям надо перехватить повестку: агитация „лояльного пула“ кандидатов и парламентской оппозиции должна стать главной содержательной линией кампании. Параллельно необходимо создать новые площадки и механизмы диалога для вовлечения в обсуждение городских проблем незарегистрированных кандидатов и новых протестных групп».

Власть должна наладить диалог с недовольными россиянами Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

«Сейчас требуется совершенно другое участие власти в событиях — не силовое, а интеллектуальное, — настаивает Константин Калачев. — Нужно уметь убеждать и уговаривать, нужно предъявить убедительные аргументы того, что доводы оппозиции несостоятельны».

Если же ситуация не будет разрешена, Россию ждет новый виток протестных настроений. По прогнозам политолога, в этом случае власть столкнется с настоящими проблемами не в преддверии Единого дня голосования 8 сентября, а позднее — примерно через два года, когда решения избранных депутатов и губернаторов обретут очертания.