Утечка из Госдумы временно заморозила запрет на старые авто

«КамАЗ» заподозрили в неприкрытом лоббировании своих коммерческих интересов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За инициативой об ограничении эксплуатации старых грузовых машин в стране может стоять «КамАЗ». Об этом заявили опрошенные «URA.RU» эксперты. По их мнению, речь идет о «классическом лоббизме» со стороны зампреда думского комитета по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной, супруги гендиректора крупнейшего в России производителя грузовой автотехники. Однако источники агентства утверждают, что произошла утечка информации о готовящейся инициативе, что, скорее всего, заставит отложить идею на некоторое время.

Письмо Когогиной, которое было адресовано различным министерствам и ведомствам, оказалось в распоряжении СМИ. В нем, в частности, Когогина предлагает проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». Позднее в беседе с «URA.RU» первый зампредседателя комитета ГД по промышленности Валерий Гартунг уточнил, что запрет эксплуатации старых автомобилей коснется только коммерческого транспорта.

В желании убрать с дорог старые грузовики некоторые пытаются уличить «КамАЗ» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Речь идет о «классическом примере неприкрытого лоббизма», заявил в разговоре с «URA.RU» вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин. «Налицо коммерческая история. Подобные вещи обычно делаются в тишине, и потом общественность узнает не о проекте или идее, а уже принятом решении, и ничего сделать нельзя. В данном случае, видимо, произошла утечка информации, и только поэтому, скорее всего, идея будет сбита на взлете. Думаю, тему отложат на некоторое время», — предположил собеседник агентства.

С ним солидарен председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач, который полагает, что за инициативой могут усматриваться лоббистские усилия «КамАЗа». Однако он полагает, что Минтранс не даст положительное заключение на инициативу. По оценкам эксперта, идея неизбежно вызовет противодействие со стороны бизнеса: «Получается, что весь рынок хотят „причесать“ в одну сторону не совсем рыночными способами».

Храпач не видит адекватных аргументов в пользу данной идеи. Так, по его словам, обновление автопарка вовсе не означает снижение числа ДТП. «Ключевой момент в эксплуатации транспорта — его техническое обслуживание. Водитель может заснуть за рулем как старого, так и нового автомобиля. Если же мы говорим о негативном влиянии на экологию, то опять же, если транспортное средство обслуживается регулярно и по нормам, установленным производителем, то и в этом случае замена подвижного состава со старого на новый критично не повлияет на экологическую ситуацию», — пояснил эксперт.

У озвученной идеи сразу нашлось немало критиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Он привел данные, согласно которым 65% всей продукции перевозится в стране именно грузовым транспортом. «Повышение тарифа на стоимость перевозки повлияет на стоимость продукции, которая перевозится. А перевозится у нас все — от спичечных коробков до металлопроката. В итоге за эту инициативу заплатят рядовые потребители, которые будут вынуждены компенсировать потери, связанные с заменой автопарка».

По данным ГИБДД, основной причиной ДТП является превышение скоростного режима и неудовлетворительные дорожные условия, напомнил Храпач. При этом, сказал эксперт, только 0,3% ДТП совершается из-за технической неисправности транспортного средства.

Антон Шапарин из Национального автосоюза указывает на возможную подоплеку идеи — при сборке «КамАЗов» используется «куча зарубежных решений». «Транспортное средство становится все более и более зависимым от зарубежных поставщиков. Это означает, что оно, скорее всего, будет все более дорогим и менее конкурентоспособным», — сказал эксперт. По его словам, в рамках ВТО ввести дополнительные ограничения на ввоз подержанных иностранных грузовиков не получится: «Насколько я понимаю, „КамАЗ“ пытается улучшить экономическое состояние путем применения на своем рынке формулы, согласно которой люди — это новая нефть». Он указал на то, что средний возраст автомобиля в РФ — около 14 лет.

Многие перевозчики предпочитают старые фуры иностранного производства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Если предложенная инициатива будет реализована, то «перевозки в стране встанут», прогнозирует координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко. «Многие предпочитают использовать старую технику, она проверена, более надежна. Некоторые, например, считают, что 15-летний Volvo, если его нормально обслуживать, подчас лучше нового „КамАЗа“, — пояснил собеседник „URA.RU“. Он предположил, что таким образом отдельные лоббисты „решили прощупать почву“, либо „заставить всех покупать ‚КамАЗы‘.

Речь не идет об интересах только одной компании, указал в разговоре с «URA.RU» экономический аналитик Антон Шабанов. «Если говорить о возможных преференциях, то они будут не только для „КамАЗа“, но и для других производителей коммерческого транспорта. Речь, скорее, о стимуле закупать новые промышленно используемые машины и отечественного производства», — добавил собеседник агентства. При этом он отметил, что о запрете закупок иностранной техники никто не говорит.

По данным аналитического агентства «Автостат», первенство на рынке грузовиков традиционно удерживает «КамАЗ», доля которого в июле составила более 30% от общего объема. Вторую строчку занял другой отечественный бренд — ГАЗ, за ним следуют шведский Volvo и немецкий MAN. При этом аналитики указывают, что по итогам семи месяцев текущего года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране снизился на 4,6%.

Ранее сама Альфия Когогина в интервью СМИ отмечала, что после перехода на работу в Госдуму больше не является лоббистом челнинского автопроизводителя. При подготовке материала до Когогиной корреспондент «URA.RU» не дозвонился — ее телефон был выключен. К моменту публикации получить комментарий представителей «КамАЗа» не удалось — в пресс-службу направлен официальный запрос.