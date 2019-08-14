В Госдуме уточнили, какие старые машины хотят запретить

Валерий Гартунг уточнил, что запрет затронет только коммерческие авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предложение комитета Госдумы по промышленности запретить эксплуатацию старых автомобилей коснется только коммерческого транспорта. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил первый зампредседателя комитета, председатель Челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.

«Речь идет не о личных легковых автомобилях, а о коммерческих транспортных средствах. Все-таки личный автомобиль может по-разному эксплуатироваться. Он, например, может быть коллекционным, то есть никак не использоваться. Как его ограничишь?» — поделился парламентарий. Гартунг подчеркнул, что это предложение пока существует только в форме идеи, и конкретную инициативу его комитет не выдвигал.

По словам депутата, ограничение по возрасту для автомобилей следует ввести, чтобы обезопасить россиян на дорогах. «У нас есть ограничения по сроку службы для вагонов, самолетов — те сроки, после которых риски аварии резко возрастают. Невозможно бесконечно продлять ресурс. Нам нужно беречь жизни людей», — отметил Гартунг.

Ранее зампред комитета по промышленности Альфия Когогина предложила Минтрансу и Минпромторгу проработать вопрос о запрете использования авто, достигших «предельных сроков эксплуатации», напоминает «Национальная служба новостей». В разговоре с «URA.RU» президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук раскритиковал эту идею.