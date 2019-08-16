Подчиненные подставили врио Шумкова на встрече с президентом

Вадиму Шумкову собрали презентацию с неправильной информацией, а она легла на стол президенту Фото: Kremlin.Ru

Подчиненные врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова подставили главу региона, подготовив неверную информацию для доклада президенту Владимиру Путину. На встрече с главой государства 15 августа Шумков представил ему презентацию, где были указаны завышенные тарифы на электроэнергию.

Эта информация значится в стенограмме разговора президента и врио губернатора на Kremlin.Ru. «Тарифы на электроэнергию — разрыв 4,78», — дана в начале стенограммы реплика Владимира Путина, изучавшего презентацию врио губернатора. «Очень высокий», — согласился Вадим Шумков.

Как уточнили «URA.RU» в энергокомпании СУЭНКО, такой большой разницы в тарифах уральских регионов не существует. Лишь приблизительно похожую разницу между ценами на электроэнергию на Урале можно получить только, если сравнить тариф огромной нефтяной компании в Тюменской области, которая получает электроэнергию по тарифу высокого напряжения (ВН), и курганского киоска, который тарифицируется как потребитель низкого напряжения (НН), потребляющий небольшой объем энергии. Так, согласно официальным данным, в июле 2019 года в Тюмени по тарифу ВН стоимость электроэнергии составляла 3,742 рубля за кВтч, а в Кургане по тарифу НН 6,358 рубля за кВтч.

«Такое сравнение некорректно, это говорит о низкой квалификации чиновников, которые готовили доклад к встрече Путина», — прокомментировал источник, знакомый с ситуацией, удивившись данным в стенограмме.

В реальности тарифы не соответствуют озвученным цифрам Скрин таблицы, предоставленной ПАО «СУЭНКО»

На деле по итогам 2018 года тарифы для населения Курганской области оказались даже ниже среднего значения — они меньше, чем в 55 субъектах России. Во втором полугодии 2019 тариф для населения в Зауралье составил 3,32 рубля за кВтч, а в Пермском крае — 4,13 рубля за кВтч, в Калужской области — 4,82 рубля за кВтч, в Калмыкии — 4,83 рубля за кВтч.

Что касается тарифа для промышленности, в Зауралье они ненамного выше, чем у соседей по УрФО. Однако есть немало регионов, где электроэнергия для предприятий стоит дороже — это Санкт-Петербург (НН — 6,446 рубля за кВтч) и Ленинградская область (НН — 7,944 рубля за кВтч), Краснодарский край (НН — 8,378 рубля за кВтч), Кировская (НН — 7,027 рубля за кВтч), Ростовская (НН 7,133 рубля за кВтч), Нижегородская области (НН -7,217 рубля за кВтч), Калмыкия (НН- 8,378 рубля за кВтч), республика Марий Эл (НН — 7,254 рубля за кВтч) и другие.

Раздел, связанный с энергетикой — это зона ответственности департамента государственного регулирования цен и тарифов, который в конце 2018 года возглавила Ирина Гагарина, которая ранее была руководителем УФАС по Курганской области. «Я не давала такую цифру, не могу прокомментировать», — сказала Ирина Гагарина в разговоре с «URA.RU».

«Тему с высокими тарифами сочинил заместитель полпреда Борис Кириллов под выборы [экс-губернатора Алексея] Кокорина в 2014 году.

Высокими ценами и, как следствие, низкой инвестпривлекательностью можно было четыре года оправдывать разруху в экономике и ничегонеделание зауральских чиновников, — заявил источник, знакомый с ситуацией.

— Шумкову, конечно, можно тоже этим оправдывать свои потенциальные ошибки, но через несколько лет курганские тарифы все равно сравняются с уровнем уральских соседей (они растут быстрее, а для населения в Зауралье рост тарифов и вовсе заморожен). И что тогда ему останется?»

Тарифы для населения в Зауралье ниже, чем у большинства россиян Скрин слайда, предоставленного ПАО «СУЭНКО»

По словам собеседника в правительстве региона, проблемы с энергетикой в Курганской области возникли после кризиса 90-х годов, когда в области закрылось множество промышленных предприятий, а также значительно сократилось население. При этом чем ниже потребление, тем дороже обходится сама электроэнергия. Сейчас же, по словам источника в профильной сфере, самые большие сложности энергетикам доставляют неплатежи бюджетов разного уровня. На 31 июля долги бюджетных предприятий Зауралья составляли 33,3 млн рублей. Из них почти 24 млн рублей — это потребление электроэнергии.

Тем не менее тариф для потребителей низкого напряжения в Курганской области (6,358 рубля за кВтч) ниже, чем для Калужской, считающейся образцовым регионом с точки зрения привлекательности инвесторов (6,538 рубля за кВтч), а для высокого — практически идентичный (4,883 против 4,669).

Разговор первых лиц страны и Курганской области логично могут повлечь изменения на энергетическом рынке. По мнению экспертов, перемены, вызванные неверными цифрами, могут привести к печальным последствиям, которые напрямую скажутся на жителях Кургана. В настоящий момент энергосистема Зауралья проходит переоформление режима «вынужденной» генерации по теплоснабжению. Ее отмена повлечет за собой значительное повышение тарифа для населения на тепло, объяснил «URA.RU» генеральный директор ПАО «Курганская генерирующая компания» Сергей Долгов.

«Если власти откажут в присвоении нам этого статуса, то стоимость производства тепловой энергии на станции вырастет ориентировочно на 40%, оплачивать его будут потребители в городе Кургане, в том числе — население», — предупредил Долгов. Он пояснил, что сейчас тариф для потребителей тепла в областном центре ниже за счет того, что затраты распределяются на потребителей электроэнергии по всей области (за исключением населения).