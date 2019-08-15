Шумков представил Путину план, как вывести Зауралье из кризиса

Вадим Шумков (слева) рассказал Владимиру Путину о Курганской области

Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым проблемы региона. Детали встречи с главой России 15 августа опубликованы на официальном сайте главы государства.

Во время встречи Шумков подробно описал непростую ситуацию в регионе: невысокие зарплаты, падающую рождаемость, отток населения, растущий госдолг. В качестве одной из мер поддержки Шумков попросил перевести в регион отчисления крупных налогоплательщиков, связанных с Зауральем. Путин пообещал подумать над этим предложением. «Нельзя подрывать, конечно, регионы, где люди традиционно работают и центры прибыли создают, потому что эти регионы в свои планы развития тоже вносят определенные параметры», — отметил президент.

Также врио губернатора поблагодарил за серьезную помощь региону благодаря реализации нацпроектов. «В городе Кургане сейчас одновременно под ремонт зашел 41 километр дорог. Это 12% дорожной сети всего города. Со времен развала СССР такого показателя не было», — отметил Шумков. Он добавил, что в разы вырос объем ремонта социальных объектов. Также Шумков рассказал о мерах по привлечению населения в регион благодаря льготам на выделение участков и материалов для строительства жилья.

Кроме того глава Зауралья рассказал о мерах по развитию АПК и промышленности, а также газификации области. «У нас 10 приграничных районов, и все они без газа. Оттуда как раз миграционный отток составляет порядка 30 процентов», — поделился Шумков проблемой, которую необходимо решить. «Вам нужно это скоординировать. „Газпром“ подведет магистральную трубу, а дальше разводку надо осуществлять», — ответил Путин.

Ранее о встрече губернатора с президентом сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Это уже вторая рабочая встреча Путина с Шумковым. Первая состоялась в начале октября 2018 года после назначения Шумкова на пост врио губернатора.