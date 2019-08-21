Власти ЯНАО создают супер-запрет алкоголя. Жестче только в Якутии

Общественники хотят вынести магазины с алкоголем и табаком за границы населенных пунктов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

На Ямале хотят ужесточить правила продажи алкоголя и сигарет. Сейчас спиртное нельзя купить с 22:00 до 10:00. Если поправки примут, то запрет на продажу будет с 20:00 до 12:00. Общественники пошли еще дальше и предложили перенести специализированные магазины со всем алкоголем и табаком за пределы населенных пунктов.

Больше 60% опрошенных ямальцев поддержали ограничение продажи алкоголя с 20:00 до 12:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве округа «URA.RU» сообщили, что в национальном проекте «Демография» поставлена задача по снижению потребления алкоголя и популяризации здорового образа жизни. В мае ВЦИОМ провел опрос среди ямальцев, и 60% респондентов поддержали ограничение продажи алкоголя. «Данная мера — только один из вариантов решения задач, поставленных в национальном проекте. Инициатива будет всесторонне обсуждаться с жителями, предпринимателями, экспертным сообществом. Только после этого возможно ее внесение в Законодательное собрание округа», — уточнили в правительстве.

По федеральному закону алкоголь нельзя продавать с 23 часов до 8 часов по местному времени. Правило действует, например, в Москве, Челябинской, Свердловской областях. Но регионы вправе ужесточать закон: около 50 субъектов из 85 установили свое время запрета на продажу алкоголя.

Например, в ХМАО запрет действует с 20:00 до 8:00, в Тюмени — с 21:00 до 8:00, в Санкт-Петербурге — с 22:00 до 11:00, на Чукотке — с 20:00 до 12:00, в Якутии — с 20:00 до 14:00.

В национальном рейтинге трезвости за 2018 год ЯНАО оказался на 69-м месте в списке самых непьющих регионов. Годом ранее округ занимал 33-е место, то есть вредная привычка усилилась. По данным «Север-пресс», за последние три года объем продаж крепкой алкогольной продукции на душу населения вырос на 11%. Например, в Надымском районе на душу населения приходится 27,8 литра алкоголя в год, в Лабытнанги — 23,6 литра.

То, что проблема на Ямале стоит остро, подтвердил глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, приезжавший в округ в 2018 году. «Мы в курсе, что правительство Ямала этот вопрос рассматривает. Ситуация действительно сложная и по употреблению алкоголя, и по последствиям. Проблема острая и ярко выражена как в Салехарде, так и в отдаленных районах региона», — отметил эксперт.

Антитабачный эксперт Дарья Хатурина считает, что вынести все магазины со спиртным и сигаретами можно за пределы небольших населенных пунктов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По его словам, уменьшать время продажи спиртного нужно. «Это положительно скажется на улучшении ситуации с криминалом, и статистика улучшится в ближайшие два-четыре года, но надо понимать, что ограничительными мерами здесь не обойдешься», — отметил Хамзаев. По его словам, необходимо обратить внимание на контрафактный алкоголь и чаще проводить разъяснительные беседы с населением о вреде спиртного.

Но одобрит или нет данную инициативу Заксобрание, будет зависеть от «Единой России» (у партии подавляющее большинство голосов). Связаться с лидером фракции «ЕР» Виктором Казариным оперативно не удалось, но его коллеги по партии поддерживают инициативу. «Мое личное отношение к этому вопросу — положительное. Я считаю, что данная мера не ущемит возможности предпринимательского сообщества, которые занимаются именно этим направлением бизнеса. И в идеологическом, и в оздоровительном плане, она может принести результаты», — поделился мнением депутат Игорь Гарелишин. Поддерживает и представитель ЛДПР в Заксобрании Иван Вершинин: «Сейчас изучим вносимый законопроект и позицию общественников, в том числе в Надыме. Свою позицию мы опубликуем». Ранее его партия поднимала вопрос об ограничении времени продажи алкоголя.

Общественники на Ямале пошли еще дальше и решили бороться не только с алкоголем, но и с табаком. Активисты движения «Надым — трезвый город» провели акцию «Алкоголь и табак — за пределы населенных пунктов».

Жителям рассказали, что нужно оградить детей от спиртного и сигарет, ведь подобные товары они каждый день видят на прилавках магазинов. «Сейчас в планах найти в большинстве городов округа активистов, которые тоже будут этим заниматься», — рассказал активист из Надыма Игорь Серебряков. С подобными инициативами также выступили и активисты в соседнем ХМАО. Однако пока, по словам Хамзаева, в России эта идея нигде не реализована.

Старший научный сотрудник Высшей школы экономики и антитабачный эксперт Дарья Хатурина считает, что вынести все магазины со спиртным и сигаретами за пределы некоторых городов можно. «Такие инициативы осуществимы в небольших сельских пунктах при принятии их общественным консенсусом», — уточнила она. Большая часть жителей Ямала, отметим, как раз проживает в небольших муниципалитетах.

Однако у инициативы есть и противники. Глава центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз считает, что люди просто станут покупать алкоголь заранее. «Но кто-то не будет или не успеет. Это дает однозначный дополнительный толчок к росту нелегальной розничной продаже. Она и так есть на Ямале. Будет еще лучше жить. Любое ограничение ведет за собой нелегальную розницу», — отметил эксперт.

Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил, что радикальные меры по ограничению продажи алкоголя и табака могут вернуть население в 80-е годы. «Запретить или вынести продажу на конкретные точки — это издевательство над людьми. Зачем это делать и заставлять людей стоять в очередях, как было при [экс-президенте СССР Михаиле] Горбачеве? Я помню все это: у человека праздник, а он по четыре часа в очереди стоит. До мордобоев доходило», — отметил он.