Врио Шумков устроил кастинг в мэры прямо на юбилее Кургана

Вадим Шумков (в центре) успел обсудить с подчиненными насущные проблемы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган отметил 340-й день рождения. Это самое масштабное событие в городе за две недели до выборов (8 сентября курганцам предстоит выбрать городскую думу и губернатора). В этот день врио главы Курганской области Вадим Шумков не стал тратить много времени на торжества — он провел его с максимальной пользой, успев устроить совещание прямо на центральной площади. Корреспондент «URA.RU» побывал на Дне города и заметил то, что было скрыто.

Открытие праздника на центральной площади Кургана состоялось в 11:00. Врио губернатора Вадим Шумков кратко поприветствовал горожан, начав общение с вопроса: «Ну что, Курган, к празднику готов?» Услышав одобрительные возгласы, глава региона поздравил зрителей. «Посмотрите, какой сегодня прекрасный день. Сегодня городу Кургану, как другу, хочется дарить самое лучшее», — продолжил Шумков. Он пообещал, что за предстоящие пять лет город станет уютным и процветающим.

Перед праздником глава города Андрей Потапов (в центре) и Вадим Шумков поприветствовали ветеранов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сразу после приветствия Вадим Шумков направился к зрителям, чтобы лично поздравить курганцев и пожать им руки. Особого внимания удостоились дети — с некоторыми из них глава региона успел познакомиться. Сделав круг по центральной площади, вместе с главой Кургана Андреем Потаповым Вадим Шумков направился на трибуну, чтобы посмотреть представление. Здесь глава региона успел подробно пообщаться с главным федеральным инспектором в Курганской области Артемом Пушкиным.

Глава региона был в явно приподнятом настроении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Настроение у Вадима Шумкова было хорошим, этому способствовала погода и выступления детских коллективов. «Посмотрите, какой день! Сам Господь бог сделал Кургану подарок. Он любит Курган, а значит, и нам надо его любить», — поделился он после представления своими эмоциями.

Вадим Шумков пожал руки юным горожанам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После окончания официальной программы Шумков не спешил покинуть площадь. За трибуной он провел импровизированное совещание, которое продолжалось около 10 минут. «Это представители разных районов области. Проводит „смотрины“ претендентов на глав», — объяснил инсайдер.

После завершения планерки Вадим Шумков индивидуально побеседовал еще с несколькими главами районов. Здесь были замечены в частности глава Половинского района Армэн Хачатурян, глава Шатровского района Леонид Рассохин и глава Далматовского района Александр Столбов. Вадим Шумков также пообщался с курганским промышленником Сергеем Муратовым и лишь затем неспешно направился в здание правительства.

Остальные кандидаты в губернаторы Курганской области также пришли на празднование Дня города. Коммунист Яков Сидоров в полдень находился в кафе, наблюдая за торжеством с веранды. Кандидат от ЛДПР Юрий Ярушин участвовал в пикете в Кургане и встретился с избирателями в поселке Лебяжье. Татьяна Майборода («Справедливая Россия») планировала прогуляться по городу.

После представления на площади прошло импровизированное совещание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы продолжили веселиться на площадках в разных концах города, однако большинство направилось в центр города. Здесь вице-спикер областной думы Евгений Кафеев открыл турнир по керлингу, горожане наблюдали за состязанием силачей, участвовали в конкурсах и покупали угощения в торговых палатках. Среди многочисленных площадок можно было выбрать репертуар на любой вкус — от рока до этнической музыки.

Глава региона пообщался с зауральским ГФИ Артемом Пушкиным (слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Второй раз Вадим Шумков появился на центральной сцене перед выступлением хедлайнера праздника — группы «Любэ». Он кратко поприветствовал горожан. «В этот день необходимо вспомнить добрым словом всех, кто создавал, строил и защищал наш город. Добрая им память, — обратился глава региона. — Нам надо сделать город Курган лучше. Сделаем?» «Да!» — отозвались горожане.

Курганцев поздравил Николай Расторгуев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После этого на сцену вышел лидер «Любэ» Николай Расторгуев и его группа, которые исполнили любимые россиянами хиты. Праздник завершился салютом.

Горожан порадовали танцы с участием детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Парад мотоциклистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Парад ретро-автомобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зрители тепло приветствовали «балет» курганских коммунальных машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спортсмены померились силой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Над площадью поднялся воздушный шар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К финалу праздника площадь была полна народом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU