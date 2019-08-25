Врио Шумков устроил кастинг в мэры прямо на юбилее Кургана

Курган отметил 340-й день рождения. Это самое масштабное событие в городе за две недели до выборов (8 сентября курганцам предстоит выбрать городскую думу и губернатора). В этот день врио главы Курганской области Вадим Шумков не стал тратить много времени на торжества — он провел его с максимальной пользой, успев устроить совещание прямо на центральной площади. Корреспондент «URA.RU» побывал на Дне города и заметил то, что было скрыто.
Открытие праздника на центральной площади Кургана состоялось в 11:00. Врио губернатора Вадим Шумков кратко поприветствовал горожан, начав общение с вопроса: «Ну что, Курган, к празднику готов?» Услышав одобрительные возгласы, глава региона поздравил зрителей. «Посмотрите, какой сегодня прекрасный день. Сегодня городу Кургану, как другу, хочется дарить самое лучшее», — продолжил Шумков. Он пообещал, что за предстоящие пять лет город станет уютным и процветающим.
Сразу после приветствия Вадим Шумков направился к зрителям, чтобы лично поздравить курганцев и пожать им руки. Особого внимания удостоились дети — с некоторыми из них глава региона успел познакомиться. Сделав круг по центральной площади, вместе с главой Кургана Андреем Потаповым Вадим Шумков направился на трибуну, чтобы посмотреть представление. Здесь глава региона успел подробно пообщаться с главным федеральным инспектором в Курганской области Артемом Пушкиным.
Настроение у Вадима Шумкова было хорошим, этому способствовала погода и выступления детских коллективов. «Посмотрите, какой день! Сам Господь бог сделал Кургану подарок. Он любит Курган, а значит, и нам надо его любить», — поделился он после представления своими эмоциями.
После окончания официальной программы Шумков не спешил покинуть площадь. За трибуной он провел импровизированное совещание, которое продолжалось около 10 минут. «Это представители разных районов области. Проводит „смотрины“ претендентов на глав», — объяснил инсайдер.
После завершения планерки Вадим Шумков индивидуально побеседовал еще с несколькими главами районов. Здесь были замечены в частности глава Половинского района Армэн Хачатурян, глава Шатровского района Леонид Рассохин и глава Далматовского района Александр Столбов. Вадим Шумков также пообщался с курганским промышленником Сергеем Муратовым и лишь затем неспешно направился в здание правительства.
Остальные кандидаты в губернаторы Курганской области также пришли на празднование Дня города. Коммунист Яков Сидоров в полдень находился в кафе, наблюдая за торжеством с веранды. Кандидат от ЛДПР Юрий Ярушин участвовал в пикете в Кургане и встретился с избирателями в поселке Лебяжье. Татьяна Майборода («Справедливая Россия») планировала прогуляться по городу.
Курганцы продолжили веселиться на площадках в разных концах города, однако большинство направилось в центр города. Здесь вице-спикер областной думы Евгений Кафеев открыл турнир по керлингу, горожане наблюдали за состязанием силачей, участвовали в конкурсах и покупали угощения в торговых палатках. Среди многочисленных площадок можно было выбрать репертуар на любой вкус — от рока до этнической музыки.
Второй раз Вадим Шумков появился на центральной сцене перед выступлением хедлайнера праздника — группы «Любэ». Он кратко поприветствовал горожан. «В этот день необходимо вспомнить добрым словом всех, кто создавал, строил и защищал наш город. Добрая им память, — обратился глава региона. — Нам надо сделать город Курган лучше. Сделаем?» «Да!» — отозвались горожане.
После этого на сцену вышел лидер «Любэ» Николай Расторгуев и его группа, которые исполнили любимые россиянами хиты. Праздник завершился салютом.