Ополченцы с Донбасса перекроят криминальный мир России

Ополченцы с Донбасса могут поменять все расклады в криминальном мире России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшее время российский криминальный мир рискует кардинально поменяться. Это связано с тем, что ситуация на Донбассе может пойти по новому сценарию — политологи усматривают предпосылки к тому, что Москва ослабит в регионе свое влияние, к чему ее призывает международное сообщество. В таком случае тысячи вчерашних ополченцев в непризнанных Донецкой и Луганской республиках окажутся не у дел. Поток вооруженных и хорошо подготовленных боевиков неизбежно устремится в Россию, где может стать новой криминальной силой, утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты.

Тысячи боевиков

Вчерашние участники ополчения на Донбассе могут стать криминальной силой, говорят эксперты Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Тысячи ополченцев с Донбасса в этом году могут перебраться в центральные регионы России, прогнозирует в разговоре с «URA.RU» адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов. «Есть вероятность, что в свете динамично меняющейся политической ситуации Россия фактически может уйти из Донбасса. Это означает, что нынешним ополченцам украинские власти сразу же организуют их зачистку. Тем более, многие из так называемого ополчения все эти годы занимались разграблением, мародерством местного населения. Люди этого не забыли», — пояснил собеседник агентства.

Именно поэтому, говорит Миронов, тысячи ополченцев поедут в Россию, прежде всего, в центральные регионы, где сконцентрированы основные ресурсы: «Эти люди хорошо вооружены, прошли подготовку, они привыкли убивать и не боятся этого. Там много отъявленных отморозков, для которых единственный путь — заниматься криминалом».

Он полагает, что вчерашние ополченцы сформируют самостоятельные банды, которые имеют все шансы оказаться очень влиятельными: «Оттуда могут приехать тысячи людей, а сильной по российским меркам считается бригада, которая насчитывает 100-200 человек».

Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной Республики Игорь Стрелков не исключает, что ополченцы могут встать на путь криминала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков в разговоре с «URA.RU» подтвердил, что часть воевавших на Донбассе людей «наверняка попадет в криминал». «Попадет не такая уж маленькая часть, потому что в случае предательства Донбасса очень многие люди будут обозлены на весь мир. Учитывая, что у них практически не будет средств к существованию, то многие действительно пополнят криминальный мир», — пояснил Стрелков.

Он подчеркнул, что «профессиональный военный — это не профессиональный бандит». «Если в Афгане воевали в основном хорошо обученные спецназовцы, то на Донбассе спецназовцев практически нет. Там обычные пехотинцы, люди самых обычных военных профессий», — сказал Стрелков.

Кровавый передел

Эксперт в области безопасности Александр Колесников полагает, что в ближайшее время Россию ожидает передел криминального мира. «Донбасскую угрозу не следует недооценивать. Выходцев оттуда очень много, они крайне опасны, прошли полноценную военную подготовку. При этом надо понимать, что все бизнес-сферы на сегодняшний день поделены, Это означает, что новая криминальная сила неизбежно инициирует передел», — пояснил он «URA.RU».

Криминальный мир России находится на пороге больших перемен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По его словам, бойцы из ДНР и ЛНР попытаются силой занять многие наиболее привлекательные ниши. Колесников не исключил, что новые банды попробуют взять под контроль рынки, торговые точки, автомобильный бизнес, а также незаконную деятельность, связанную с проституцией: «У вчерашних ополченцев нет в отличие от воров никаких понятий — они же не блатные».

Представитель одной из российских ОПГ на условиях анонимности пояснил «URA.RU», что ополченцы с Донбасса «готовы отгрызать свою долю криминального рынка». «А чего от них ждать? На заводы за станок они точно не пойдут. Они за прошедшие пять лет к совсем другому привыкли. Присоединяться к действующим коллективам [организованным преступным группам] тоже не будут, они чужеродны, их не примут», — пояснил собеседник агентства. По его словам, теоретически бойцы из непризнанных республик могут пополнить ряды Росгвардии: «Хотя это тоже маловероятно. Если произошедшее на Донбассе признают военным преступлением, то нашим властям явно не с руки брать военных преступников на государственную службу».

Новые «спортсмены»

Кровопролитие, которое было в 90-е годы, вполне может вернуться в современную Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Однако у этой истории есть и другая подоплека — вполне возможно, что с помощью бойцов с Донбасса российские силовики попытаются инициировать эксперимент. Как пояснил адвокат Иван Миронов, власти могут задействовать ополченцев для того, чтобы ослабить влияние действующих воров в законе. По его словам, нечто похожее в стране уже происходило в конце 80-начале 90-х годов. Тогда правоохранители хотели добиться соблюдения баланса в криминальном мире, сделав ставку на так называемых «спортсменов».

«В итоге война между „спортсменами“, которые не признавали никаких понятий, и ворами вылилась в кровопролитные войны с массовыми убийствами. Есть ощущение, что сейчас на место тех „спортсменов“ хотят запустить вот этих ребята», — сказал Миронов.

Он отметил, что «многие полевые командиры [в Донбассе] так или иначе работали в неком союзе с нашими генералами». «Можно предположить, что сейчас воров и все группы, на которые они опираются, целенаправленно отодвигают — очищают территорию под пацанов, которые массово будут возвращаться с Донбасса. Но это не хулиганы, не спортсмены, которые в начале 90-х приезжали из регионов в Москву — ломали людям руки, ноги, снимали куртки. Сейчас мы имеем дело с людьми, заточенными на убийства. Они не боятся крови».