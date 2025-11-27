«Достать с того света»: как врачи скорой помощи ХМАО спасают людей в экстремальных ситуациях

В Пыть‑Яхе бригада дважды за вечер реанимировала 45‑летнего мужчину с острым инфарктом миокарда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Скорая помощь в Югре работает почти 65 лет. За это время фельдшеры спасли тысячи людей. В 2024 году выполнено почти 450 тысяч выездов, схожая нагрузка держится и в этом году. Ежедневно на линию выходят 137 бригад, которые выполняют в среднем более 1200 вызовов. Каждый выезд — лотерея: роды в машине, клинические смерти, утопленники. Медики не знают, с чем столкнутся, но готовы ко всему. О самых ярких случаях — в материале URA.RU.

Между жизнью и смертью

Клиническая смерть чаще всего связана с тяжелыми нарушениями работы сердца. С начала года в Югре зафиксировано около десяти таких случаев. В Пыть-Яхе бригада дважды за вечер вернула к жизни 45-летнего мужчину, который жаловался на сильную боль в груди. Фельдшеры поставили диагноз «острый инфаркт миокарда» и начали помощь, но сердце пациента остановилось.

«Первая клиническая смерть произошла у него дома. Мы сразу начали сердечно-легочную реанимацию и дефибрилляцию, восстановив ритм сердца. По пути в больницу состояние оставалось стабильным, но когда машина подъехала к приемному отделению, произошла вторая остановка. После трех дефибрилляций пациент пришел в сознание и помнил все происходящее. Он даже помнил наши слова: не переживай, мы тебя спасем, все будет хорошо», — рассказали врач Эмма Норбаа и фельдшер Ирина Левина.

В Сургуте бригада скорой больше получаса реанимировала 49-летнего мужчину. Чтобы сердце заработало, понадобилось девять дефибрилляций. В Ханты-Мансийске команда «завела» сердце пациентки за пять минут. В Югорске спасли 47-летнюю женщину, у которой сердце остановилось после жалоб на боль в плече — реанимация длилась 32 минуты. Директор окружного депздрава Роман Паськов напомнил, что при любых сомнительных симптомах нельзя откладывать вызов скорой: промедление может стоить жизни.

Когда расстояния не преграда

Фельдшеры признаются, что никогда не знают, какой вызов поступит. Простуда, инсульт, ДТП, роды или спасение утопленника — все это их повседневность.

В Сургуте начал тонуть подросток, он пробыл под водой около пяти минут. Звонок приняла фельдшер Светлана Катаева. Она не только оформила вызов и направила реанимационную бригаду, но и по телефону вела оказание первой помощи. Люди на месте выполняли ее инструкции, и школьник начал дышать до приезда медиков.

В Нефтеюганске у молодой женщины начались стремительные роды. Малыш появился прямо в машине скорой. Медики приняли роды, обрезали пуповину и доставили маму и ребенка в больницу.

При крупных ДТП нередко работают сразу несколько бригад. Так, на трассу Сургут–Когалым выезжали пять машин скорой из Сургута и Федоровского. В аварии пострадали 16 человек. Трое — двое взрослых и ребенок — погибли на месте, остальных спасли врачи.

Лучшие в стране