На 8 сентября 21 свердловский мэр получил неожиданные вводные

Главы обязаны показать результат, не выкручивая адмресурс на максимум Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

статья из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

До дня голосования на довыборах депутата Госдумы РФ по Серовскому округу осталось три дня. Вся ответственность за победу единоросса возложена на глав муниципалитетов. Мэры, которые не смогут обеспечить Шипулину чистую победу, потеряют работу.

Серовский округ занимает половину территории всей Свердловской области, кандидатам нужно вести кампанию сразу в 21 муниципалитете, которые разделяют сотни тысяч километров. Собеседники «URA.RU» говорят, что на практике в территориях — информационный вакуум. О намеченном на 8 сентября голосовании в Серове, крупнейшем муниципалитете округа, говорится «постольку-поскольку»: «Призывов от кого-ибо к людям, чтобы они приходили и голосовали нет. В том числе я не видел уведомлений и листовок от участковой избирательной комиссии с адресом участка», — рассказал «URA.RU» серовский общественник Сергей Мельник.

Штаб Антона Шипулина изготовил больше агитматериалов, чем все конкуренты вместе взятые «URA.RU»

Дата выборов на установленных на улицах Серова плакатах не указана, нет и упоминания о Госдуме, утверждает серовский адвокат Сергей Семеновых. Помощник главы регионального избиркома Анастасия Анисимова в комментарии «URA.RU» опровергла эту информацию: по ее данным, на всех плакатах указано округе указано, что выборы состоятся 8 сентября. Всего в округе размещены 258 билбордов и их аналогов, 252 плаката. На подъездах до 7 сентября расклеят более 357 тысяч листовок с адресами участков.

Депутата госдумы выбирает седьмая часть жителей округа — около 446 тысяч человек. Александр Столбов — бывший депутат Серовской городской думы — недоволен работой политиков по повышению явки: «Кандидаты провели кампанию очень плохо». В то же время, по данным избиркома, претенденты на кресло депутата Госдумы изготовили более 850 тысяч агитационно-печатных материалов. Четверо кандидатов вместе изготовили чуть меньше газет и листовок, чем титульный кандидат.

Сергей Бидонько поручил сделать победу Шипулина максимально легитимной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как сообщили «URA.RU» руководители сразу нескольких муниципальных образований, впервые за несколько десятилетий они не только не получили вводных о привлечении жителей на избирательные участки с помощью админресурса — напротив, им строго запрещено это делать.

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий обратил внимание, что отсутствие административного давления — один из главных запросов избирателей, выявленных в ходе социологических исследований. «Именно поэтому партийцы мобилизуют своих сторонников исключительно законным способами», — отмечает он.

Собеседник агентства из числа мэров при этом признает, что личную ответственность глав муниципальных образований при этом никто не отменял: «Территории, где Шипулин получит максимальный процент голосов, смогут претендовать на дополнительные трансферты из областного бюджета. Их руководителям будет предоставлен режим наибольшего благоприятствования при решении любых интересующих их вопросов. Провалившие выборы мэры скорее всего лишатся всех преференций и не получат поддержку при переизбрании».

Профсоюз Качканарского ГОКа отказался поддерживать Шипулина Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Вице-губернатор Сергей Бидонько счел преждевременными разговоры о поощрении, либо оргвыводах в отношении мэров городов Серовского округа: «Давайте дождемся результатов голосования после этого поговорим».

Исключения сделаны для двух территорий, продолжает один из глав на условиях анонимности. Это Качканар, где некоторые представители профкома градообразующего предприятия агитируют в соцсетях за кандидата от КПРФ Габбаса Даутова, и Нижняя Тура, жители которых в первой половине года протестовали против повышения коммунальных платежей.

Не принимают участие в кампании и областные чиновники. Если в ходе предыдущих выборов за каждым из муниципалитетов закреплялся куратор из правительства (чаще всего, один из министров, реже — кто-то из замминистров), то в течение этого лета в северных территориях министров, за исключением главы Минздрава Андрея Цветкова, не видели.

«Вице-губернатор Бидонько дал одно поручение — чтобы полученный [в ходе выборов] результат даже теоретически не смог никто оспорить.

Андрей Цветков во время выборов «не вылезал» из округа: на севере области дефицит врачей и тяжелая ситуация с медицинским обслуживанием в целом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поэтому, любое использование административного ресурса отвергается в принципе с порога», — пояснил «URA.RU» известный градоначальник. Вице-губернатор Сергей Бидонько в комментарии «URA.RU» напомнил, что представители областной власти выступают в качестве организатора выборов: «Наша задача — чтобы эта процедура [выборы] прошла в полном соответствии с законом».

Собеседник в штабе Антона Шипулина подтвердил, что необходимости в активизации сторонников не возникло: «К сожалению, наши конкуренты довольно слабо отработали с избирателями. Нет соперников, которых можно было бы реально опасаться. Поэтому не было смысла обращаться с просьбами к мэрам и руководителям заводов о направлении людей на участки»: добавил представитель штаба Антона Шипулина.

Избиратели предпочтут картошку участию в выборам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Представитель областного правительства считает, что у происходящего есть и другая, более практическая причина: «Ведется работа по „сушке явки“. Никто не приглашает избирателей на выборы. Даже на официальных предвыборных плакатах Шипулина не указано, когда и в какой орган власти выбирается депутат. Это делается, чтобы к урнам для голосования пришло как можно меньше оппозиционно настроенных жителей округа, которые могут отдать голоса оппонентам единоросса».

Достижению последней цели будет способствовать погода. «В предстоящие выходные наконец-то прекратятся дожди, потеплеет и большинство наших жителей отправятся копать картошку. И первыми поедут те, кто живут бедно, чтобы успеть сделать запасы. Им не до выборов, не до критики власти будет», — прогнозирует известный мэр.