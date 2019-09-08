Как Екатеринбург стал мировой столицей, где решают олимпийскую интригу

В сентябре Екатеринбург — столица олимпийского бокса Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Екатеринбург снова в мировой повестке: в воскресенье, 8 сентября, в городе стартует XX Чемпионат мира боксу среди мужчин. Турнир впервые пройдет в России. Екатеринбург шел к статусу столицы бокса и неожиданно принял исторические соревнования: потеряв поддержку Международного олимпийского комитета, соревнования стали возможностью любителей бокса защитить чемпионат.

Главная интрига соревнования: чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге потерял статус отборочного турнира к Олимпиаде-2020 в Токио. Это связано с тем, что его проводит AIBA (Международная ассоциация бокса), которая утратила доверие Международного олимпийского комитета (МОК) из-за коррупционных скандалов. В итоге для отбора боксеров на ОИ-2020 МОК проведет другие соревнования. По мнению некоторых экспертов, из-за этого сборные могли отправить в Екатеринбург вторые составы боксеров, чтобы поберечь главных спортсменов для отборочных турниров на Олимпиаду.

Через год после Чемпионата мира по футболу на улицах Екатеринбурга — снова много иностранцев. В соревнованиях по боксу участвует 88 стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако эти опасения не подтвердились. В Екатеринбург приехали 467 спортсменов из 88 стран — это рекорд в истории ЧМ по боксу. Для сравнения: на прошлом чемпионате мира по боксу в Гамбурге (Германия) было 279 боксеров из 85 стран.

Свердловские власти считают, что предстоящий чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге может стать даже более значительным, если все пройдет по плану. Спортсмены не получат прямые путевки на Олимпиаду в Токио, но на кону — будущее любительского бокса. «Смысл такой: проведение „чистого“ чемпионата мира по боксу с участием независимых судей, которых рекомендовал МОК, а также заинтересованность большинства стран мира в создании нового формата и состава AIBA при активном участии России. Это подтверждает статус Екатеринбурга как столицы бокса. Проведение этого турнира позволит выстроить новые коммуникации, Россия сможет претендовать на участие в возрождении любительской боксерской организации мира», — пояснил «URA.RU» министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

То, что в Екатеринбурге выступают звезды уровня Поветкина — уже само собой разумеющееся. Но так было не всегда Фото: Антон Басанаев © URA.RU

«Я считаю, что по состоянию на сегодняшний день Екатеринбург можно назвать столицей бокса. Чемпионат мира — большое событие», — подтвердил «URA.RU» шеф-редактор портала Vringe.com Антон Горюнов.

Чемпионат мира в Екатеринбурге пройдет по любительскому (его еще называют олимпийским) боксу, хотя столицей единоборств город стал благодаря боксу профессиональному. Обратить внимание на Урал влиятельных людей из мира единоборств заставило увлечение главы Русской медной компании Игоря Алтушкина. В 2016 году он создал организацию для продвижения профессионального бокса — RCC boxing promotions. Она устроила в Екатеринбурге несколько боев если не мирового, то всероссийского масштаба. В июле 2016-го на ринг в ДИВСе вышел известный во всем мире российский боксер Сергей Ковалев, в следующем году были организованы бои с участием Дениса Лебедева и «Русского Витязя» Александра Поветкина. По приглашению РМК в Екатеринбург и Челябинск несколько раз в качестве гостя приезжал легендарный Майк Тайсон.

Рядом с Хабибом Нурмагомедовым — глава РМК Игорь Алтушкин, который сделал Екатеринбург столицей бокса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При поддержке РМК в октябре 2018 года в Екатеринбурге прошел четвертьфинал всемирной боксерской суперсерии. По данным источников «URA.RU», именно после этого турнира Федерация бокса России (ФБР) решила проводить в столице Урала чемпионат мира по боксу, который изначально хотели отдать Сочи. Также Игорь Алтушкин предложил ФБР провести в Екатеринбурге Всемирный боксерский форум (прошел в июне 2019 года).

Участие суперзвезд в шоу и официальных мероприятиях было частью стратегии Игоря Алтушкина по развитию единоборств на Урале. Громкие бои сделали бокс настолько популярным, что пятитысячные арены собирали зрителей уже на поединки местных звезд. В мае 2018 года была открыта Академия Единоборств РМК, где турниры стали проводиться намного чаще, а любители получили возможность тренироваться плечом к плечу с профессионалами. «У нас появилась любительская сборная, которая тренируется бесплатно со своим наставником. Наша задача — выстроить путь от первой тренировки до профессиональной карьеры», — говорит генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.

Развитие профессионального бокса влияет и на популярность любительского, олимпийского Фото: Анна Майорова © URA.RU

При этом в Свердловской области параллельно работают спортшколы и клубы, которые готовят спортсменов именно для олимпийского бокса. За последние три года количество боксеров в области увеличилось на 23%. Так, по данным Федерации бокса Свердловской области, в 2016 году боксом в регионе занимались 7073 человека, работали 34 детского-юношеские школы, еще четыре — олимпийского резерва и 56 спортклубов. На текущий момент боксом занимаются 8743 человека в 96 спортклубах и 42 спортивных школах Свердловской области.

Руководитель промоутерской группы «Рать» (спонсирует екатеринбургский бизнесмен Сергей Трофимов) Александр Скаредин также отмечает, что благодаря большим спортивным шоу бокс стал модным. Однако он не стал бы ставить в прямую зависимость рост численности тех, кто занимается боксом, от количества крупных профессиональных турниров: профессионалы и любители — это разные направления. По этой же причине Скаредин считает, что чемпионат мира не добавит популярности боксу в Екатеринбурге.

Билеты на открытие чемпионата в пятитысячный конгресс-холл Екатеринбурга уже раскупили Афиша открытия ЧМ по боксу — 2019

«Любительские соревнования имеют совершенно другую динамику, плюс там не будет такого шоу, как во время противостояния профессиональных боксеров за титул, как было в Челябинске (бой Ковалев-Ярд — прим.ред)», — поделился Скаредин.

Впрочем, этот прогноз не подтверждает статистика продажи билетов на турнир. На момент публикации текста в продаже не осталось билетов на торжественную церемонию открытия, которая состоится 8 сентября в 18:00. Но на соревнования билеты есть по цене от 300 до 1000 рублей. Также можно заказать «Пакет гостя», включающий в себя разный набор мероприятий в рамках чемпионата стоимостью от 5000 до 15000 рублей. Чемпионат мира по боксу будет проходить в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» до 21 сентября.