«Единая Россия» отмечает победу: Шипулину простили вольности кампании

Виктор Шептий (справа) и Сергей Бидонько (слева) понимают друг друга с полуслова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Свердловские «единороссы» празднуют победу. Выдвинутый партией кандидат Антон Шипулин победил на довыборах депутата Госдумы по Серовскому одномандатному округу, обойдя своего ближайшего соперника почти вдвое, свободный мандат депутата Заксобрания по Орджоникидзевскому одномандатному округу достался «единороссу» Владимиру Смирнову. На этом перемены для партии не закончатся, пул свердловчан в Госдуме будет меняться — таким мнением в интервью «URA.RU» поделился секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий.

— Виктор Анатольевич, уже подсчитано более 50% бюллетеней на выборах в Госдуму. Как вы оцениваете результаты? И как выглядит «Единая Россия» во всех остальных выборах регионального и муниципального уровня?

Виктор Шептий уверен, что костяк партии в Госдуме сохранится, но обновление лиц неизбежно Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Мы уверенно сохранили наше представительство в Госдуме, о чем я уже доложил председателю партии Дмитрию Медведеву. Мы сохранили представительство и в свердловском Заксобрании: результат Владимира Смирнова достойный и это практически те же цифры, что и у [его предшественника, ныне — спикера Гордумы Екатеринбурга] Игоря Володина в 2016 году. В Верхней Туре у нас 16 мандатов из 16. На 80% довыборов победили наши кандидаты. Сейчас мы досчитываем Верхотурье, но уверены, что и там будут очень убедительные результаты.

В этой связи я был хотел поблагодарить всех избирателей, вне зависимости от того выбора, который они сделали, всех своих коллег в местных отделениях, которые работали не за страх, а за совесть, всех специалистов по организации и проведению выборов — мы научились работать на высоком профессиональном уровне.

— Если говорить про самые крупные выборы: что даст партии Антон Шипулин в Госдуме?

На игнорирование партийной символики у Шипулина были свои причины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Команда, которая у нас уже сформирована в Госдуме, укрепится с его приходом. Продолжится работа в системе депутатской вертикали, которая помогает решать вопросы людей из маленьких муниципалитетов на региональном и даже федеральном уровнях.

— Вот только вертикаль, о которой вы говорите, уже полгода не собиралась.

— Перерыв в каникулярный период, наверное, вполне понятный. Если говорить про вертикаль как принцип организации работы депутатов разных уровней, то, я думаю, Свердловская область здесь задает новые стандарты в работе депутатского корпуса. На моей памяти было три созыва депутатов Госдумы, но у этого организовано более плотное взаимодействие с людьми и различными сообществами.

«Антон Шипулин — серьезный шаг к укреплению доверия к нашей партии», — уверен Шептий Фото: Марина Молдавская © URA.RU

— Партия поддержала Шипулина, но все заметили, что в агитматериалах он шел без эмблемы партии.

— Большая часть агитматериалов была брендирована. Часть шла без бренда. Мы это обсуждали и согласились с коллегами из технологического штаба Антона, что это допустимо, когда на аудиторию может работать его иное амплуа — спортивное, например, или как представителя благотворительного фонда.

— Губернатор поддержал Шипулина и после этого, как кажется людям, все уже было схвачено и выиграно. Это обманчивое мнение или партии действительно не пришлось особо напрягаться и все сложилось само собой?

— Мы видели, что оппоненты пытались использовать все методы для борьбы с ним. В том числе и судебное оспаривание отдельных вопросов. На выборах работала большая команда, сегодняшний результат говорит о том, что она сработала хорошо.

Губернатор Евгений Куйвашев требовал обеспечить легитимность и эта задача была выполнена, уверен Виктор Шептий Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Виктор Анатольевич, сегодня вы провели «звезду» в Госдуму. Это, возможно, скажется на позициях партии, про который говорят, как стабильно снижающийся в последнее время. Как намерены дальше работать над повышением этого рейтинга?

— Я смотрел все социологические исследования, которые проводились не только в Серовском округе, но и в Екатеринбурге. И общая эта динамика — позитивная. А формирование депутатского корпуса из таких вот людей, как Антон Шипулин — серьезный шаг к укреплению доверия к нашей партии.

— Есть мнение, что в ближайшую кампанию многие нынешние депутаты Госдумы переизбираться не будут и в будущую кампанию уже пойдут новые лица. Есть такая перспектива?

— Безусловно, но все-таки период пятилетней работы сильно закаляет. Думаю, что сочетание двух этих факторов говорит о том, что костяк команды наших депутатов будет сохранен.

Победа Владимира Смирнова в Орджоникидзевском округе также позволила партии считать свои результаты «удачными» Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Сегодня в Екатеринбурге прошли выборы по Орджоникидзевскому району. Вспомнился законопроект вашего коллеги Вячеслава Вегнера про смену пропорций — когда 25% избирается по спискам, а 75% по одномандатным округам. Такой законопроект может иметь перспективу?

— Если менять соотношение, то даже чисто в технической части — очень много хлопот. Это нам надо будет нарезать 37 округов с примерно с равным количеством избирателей. Причем сделать так, чтобы территории, которые входят в округ, обязательно граничили между собой. Но «Единая Россия» готова добиваться результатов в виде формирования фракции большинства при любых конфигурациях.

— В этой кампании не только Шипулин — новичок. Это были первые большие выборы политического вице-губернатора Бидонько и его команды. Они справились?

— Мы рука об руку работаем с политическим блоком администрации. А с Сергеем Юрьевичем и того комфортнее работать, потому что он ведь был нашим кандидатом в свое время и знает эту кухню изнутри, знает все подходы и традиции проведения избирательной кампании. Смело можно сказать, что мы с ним с полуслова друг друга понимаем. И в целом политический блок обладминистрации выполняет свою работу на высоком уровне.