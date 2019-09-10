Как изменится Тобольск, первая столица Сибири, за пять лет

В Тобольске живет меньше 100 тысяч человек. Но власти и ФПГ понимают, что это не просто небольшой город Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Новый глава Тобольска Максим Афанасьев изучает проблемы города и налаживает отношение с местными элитами. От этого во многом будет зависеть развитие первой столицы Сибири, где сейчас реализуются многомиллиардные проекты. Спикер гордумы Андрей Ходосевич признался «URA.RU», что депутаты думают о новом мэре. А также рассказал о строительстве аэропорта и главных проблемах Тобольска.

— Андрей Анатольевич, скоро в думе стартует новый политический сезон. Какие первоочередные задачи в плане законотворчества вы видите? Какие инициативы требуют внимания депутатов в первую очередь?

По мнению спикера гордумы Тобольска, приоритетная задача — принятие бюджета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— Приоритетная задача — принятие бюджета на 2020 год и плановый период 2021 года. К этой задаче необходимо подойти очень ответственно еще и потому, что нынешним депутатам не придется контролировать бюджет до конца — как я говорил, следующей осенью у нас выборы седьмого созыва гордумы. И от того, как качественно депутаты отработают, как качественно они бюджет рассмотрят и примут — зависит, как город будет жить в 2020 году.

И, к сожалению, у нас имеется долг прошлых лет, долг предыдущего мэра (Владимира Мазура — прим. ред.) — это генеральный план Тобольска, который мы не можем переутвердить уже второй год. Тот генеральный план, который предлагала предыдущая администрация города, по мнению депутатов, не отражал многих моментов, которые в Тобольске уже есть. Город изменился, вырос, в Тобольске появились перспективные направления развития — все это должно быть отражено в плане. Мы уже обсудили эти вопросы с новым мэром Максимом Афанасьевым и надеемся, что до конца года мы генплан утвердим. Без этого нормальное развитие города невозможно.

— Как бы вы оценили первые шаги Афанасьева на своем посту?

Максим Афанасьев был избран на пост мэра Тобольска в мае. Полтора года он сможет работать спокойно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— Видно, что Максим Викторович обладает необходимым опытом управления. Здесь он при определенных условиях реализует себя. Здесь, не надо бояться этих слов, его ждет и карьерный рост. Потому что Тобольск — это не какой-то средний город России. Это за Уралом один из первых городов, это второй по величине город Тюменской области. К нам приезжают первые лица государства, и, конечно, глава Тобольска всегда на виду.

Движется Афанасьев в правильном направлении. Через него мы, депутаты, хотим помочь городу. Надо понимать, что многие вопросы, на которые мы указывали предыдущему главе — остались нерешенными. А Афанасьев может их решить. Конечно, мы ему поможем.

— Вы уже сами сказали, что с предыдущим мэром у депутатов было недопонимание. Как новому главе избежать этих проблем?

— Глядя на Максима Викторовича можно сказать, что человек на своем месте. Конечно, будут трудности, конечно, будут ошибки. Может, будет и непонимание. Но, я думаю, человек, который ведет диалог, он решит любые проблемы.

В Тобольске впервые за долгое время появилось взаимопонимание городских властей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пока я в думе не встречал людей, которые бы отрицательно отнеслись к градоначальнику. Сейчас человек только изучает проблемы, находит пути их решения, находит точки соприкосновения. Можно сказать, что мы только посадили дерево — когда вырастут плоды, посмотрим, насколько они удались.

— Какой срок вы дает на появление этих плодов? Год, полтора, два?

— Полтора года — адекватный срок, я думаю. А вообще — в зависимости от проблемы. Например, у нас есть проблема отсутствия центрального городского парка. Для ее решения нужна помощь губернатора, нужно найти финансирование, подготовить проект — до появления парка может пройти пять лет. Или другой пример — летом мы с Максимом Викторовичем делали объезд микрорайона «Левобережье», жители которого пожаловались, что у них детская площадка совсем развалилась. Глава города пообещал, что площадка к осени будет — на прошлой неделе мы ее открыли. Видите, есть проблемы, которые решаются через месяц. А есть проблемы, которые решатся через десятилетия.

— Назовите ключевые проблемы Тобольска, существующие на данный момент? Может быть, как раз отсутствие городского парка, о котором вы говорили?

«Запсибнефтехим» — один из крупнейших предприятий отрасли в России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— Парк — это все же про отдых, а главная проблема города — это коммуникации. Допустим, у нас обеспеченность ливневой канализацией в городе составляет 10-12%. Есть бесхозные сети, теплотрассы, даже дороги. А если дорога бесхозная, то мы не можем выделить деньги на ее ремонт. Новый мэр уже дал поручение, чтобы за год все бесхозные участки встали на баланс города — потому что только тогда мы сможем распределять бюджет на ремонт сетей планово. Не аварийно, когда что-то где-то порвется, а планово.

— Тобольск — город, где реализуются миллиардные проекты — комплекс «Запсибнефтехим», аэропорт… Как депутаты контролируют их реализацию? Есть ли у вас замечания к инвестору?

— Вообще-то аэропорт строится на земле Тобольского района — поэтому это больше вопрос к муниципалитету. Но, конечно, следим. Я по работе часто летают над площадкой аэропорта, вижу, как он строится просто семимильными шагами! Представитель «Сибура» (главный инвестор в экономику Тобольска — прим. ред.) сказал мне, что в июле 2020 года они будут готовы принять первый самолет из Москвы. Конечно, верится в это слабо — мы просто не привыкли к таким темпам строительства. С другой стороны, учитывая, как быстро строился «Запсибнефтехим» — ничего невозможного нет.

— Вы прожили в Тобольске практически всю жизнь. Сильно ли город изменился со времен вашего детства и юности?

В Сергеем Капковым Ходосевич не знаком, но будет рад его идеям по благоустройству Тобольска Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— Я вам расскажу одну историю. Когда мне было лет 12, мы с друзьями развлекались тем, что катались на лифте. Прямо так и договаривались: «Ну что, идем сегодня на лифте кататься?» Доезжали до девятого этажа и обратно. Все потому что это был первый лифт в Тобольске — мы их раньше не видели. А сейчас город расцвел. Из полуаграрного он стал промышленным. Появились новые больницы, дома. И с появлением нефтехимического кластера город еще больше будет развиваться. Потому что сейчас «Сибур» вкладывает немалые деньги. Смотрите, строится школа на 500 человек. Строится детский сад, строится больница. Строится новый закрытый хоккейный корт и так далее.

— Появилась информация, что бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, известным проектом реконструкции столичного парка Горького, намерен реализовать проект в Тобольске. Слышали что-то про это?

— Капков мне, конечно, известен. Говорят, он перспективный молодой человек, которого Сергей Собянин как мэр Москвы привлекал в различные проекты. Вполне возможно, что и его привлекут к благоустройству Тобольска, но пока, насколько я знаю, он в Тобольске не был. Лично мы с ним не знакомы.