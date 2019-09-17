Екатеринбург показали в матерном мультсериале про мэра и митрополита

По сюжету мультика, представитель церкви помогает мэру сохранить рейтинг Фото: скриншот из мультфильма

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В Екатеринбурге ждут новую медиаатаку на проект строительства собора Святой Екатерины. В политтусовке увидели угрозу в мультсериале «Свердловск», который высмеивает мэрию города, силовиков и церковь.

Первая серия «Свердловска» была опубликована на Youtube 1 сентября. У нее почти три тысячи просмотров и 137 «лайков» при 17 «дизлайках». События разворачиваются на фоне узнаваемых зданий Екатеринбурга: администрации города и Храма на Крови. По сюжету глава города страдает от падения рейтингов и делится переживаниями со священником. Тот соглашается поддержать мэра, если тот поможет прогнать попрошаек от храма. К делу привлекают полицейского, который балуется наркотиками в постели с юной девушкой.

В мультике использованы образы ключевых зданий города Фото: скриншот из мультфильма

Также в мультфильме есть образы свердловского телевидения (тут видна отсылка к уральской телекомпании ЕСТВ, которая не действует уже более 10 лет), школьницы по фамилии Михалкова (отсылка к Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»). В 20-минутном ролике — обилие мата, поэтому «URA.RU» не может опубликовать видео.

«Пока политического заказа в мультфильме не видно, но он может проявиться в следующих сериях. Здесь явно просматривается антиклерикальная повестка.

Возможно, в будущем она будет касаться голосования по строительству храма Екатерины. Очевидно, что к чему-то готовят, но тема пока не видна», — оценил мультсериал в беседе с «URA.RU» политолог Александр Белоусов.

По сюжету, ради повышения рейтингов мэр прочитал рэп на школьной линейке Фото: скрин из мульфильма

Как стало известно «URA.RU», создатели мультфильма — местные режиссеры Михаил Калегин и Александр Гаряев. В прошлом они владели рекламным агентством «Сноб», но оно было ликвидировано в 2015 году (данные сервиса «Сбис»). Нарисовать мультфильм авторы решили «после просмотра новостей».

В беседе с «URA.RU» Гаряев рассказал, что никогда не участвовал с Калегиным в политических кампаниях, и у «Свердловска» никаких заказчиков нет. «Это наша задумка. При создании мультфильма мы отталкивались от того, что происходит в России. Вообще изначально хотели взять случайный город из глубинки, но остановились на Свердловске, так как живем здесь».

Собеседник агентства подчеркнул, что в мультике нет прямых отсылок к реальным людям. Всего авторы хотят выпустить 13 серий — по одной в месяц. «Бюджета у нас нет, пока мы заработали на проекте только 150 рублей — через сбор средств в интернете», — заметил Гаряев.

В ролике часто появляется здание мэрии Екатеринбурга Фото: скрин из мультфильма

Журналист «URA.RU» обратился за комментарием к вице-мэру Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики Екатерине Куземка, она ответила, что не считает нужным комментировать «непонятно кем и зачем созданные продукты, дискредитирующие горожан». Представители екатеринбургской Епархии получили от «URA.RU» ссылку на ролик, но пока не сообщили, как относятся к нему.

Напомним, в Екатеринбурге с 13 по 19 мая шли несанкционированные митинги против строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. В итоге мэрия согласилась провести общегородской опрос, чтобы определить территорию под храм. В проект бюллетеня включено три потенциальные площадки для строительства храма: бывшее здание Приборостроительного завода, пустырь близ перекрестка улиц Фурманова-Белинского и участок за Макаровским мостом (в рамках улиц Энергостроителей, Челюскинцев и Набережной Рабочей Молодежи). Ожидается, что голосование пройдет в первой половине октября.

В ролике есть отсылки к областному ТВ Фото: скриншот из мультфильма