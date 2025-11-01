В Ростове-на-Дону в жилом доме произошел взрыв
01 ноября 2025 в 14:25
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Произошел взрыв и возгорание в жилом комплексе Ростова-на-Дону. Согласно информации telegram-канала SHOT, в одной из квартир жилого комплекса «Левобережье» произошел взрыв, за которым последовал пожар. Информация о пострадавших уточняется.
