Власти города в ЯНАО сняли флаг из-за опасной погоды

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) временно сняли флаг Российской Федерации, который установлен возле городской администрации. Причиной стали — неблагоприятные погодные условия, сообщила мэрия в официальном telegram-канале.

«Триколор на флагштоке возле администрации города снят в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ожидаются обильные снегопады и морозы. Температура достигнет -17, а порывы ветра усилятся до 7 метров в секунду.