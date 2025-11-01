Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Власти города в ЯНАО сняли флаг из-за опасной погоды

В Новом Уренгое сняли флаг из-за неблагоприятных погодных условий
01 ноября 2025 в 14:14
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) временно сняли флаг Российской Федерации, который установлен возле городской администрации. Причиной стали — неблагоприятные погодные условия, сообщила мэрия в официальном telegram-канале.

«Триколор на флагштоке возле администрации города снят в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ожидаются обильные снегопады и морозы. Температура достигнет -17, а порывы ветра усилятся до 7 метров в секунду. 

