Власти города в ЯНАО сняли флаг из-за опасной погоды
В Новом Уренгое сняли флаг из-за неблагоприятных погодных условий
01 ноября 2025 в 14:14
Власти города временно сняли флаг
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) временно сняли флаг Российской Федерации, который установлен возле городской администрации. Причиной стали — неблагоприятные погодные условия, сообщила мэрия в официальном telegram-канале.
«Триколор на флагштоке возле администрации города снят в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО ожидаются обильные снегопады и морозы. Температура достигнет -17, а порывы ветра усилятся до 7 метров в секунду.
Подписаться
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал