Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Курганский депутат от ЛДПР Рудаков будет работать в думе бесплатно. Инсайд

01 ноября 2025 в 14:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Руководящий пост в гордуме Кургана получил депутат от ЛДПР Антон Рудаков

Руководящий пост в гордуме Кургана получил депутат от ЛДПР Антон Рудаков

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Избранный 29 октября заместителем председателя Курганской городской думы Антон Рудаков будет исполнять свои обязанности на общественных началах, без оплаты. Должность возродили впервые с 2019 года. Об этом URA.RU сообщили собеседники, знакомые с ситуацией.

«Там много аппаратной работы, при этом все за бесплатно — на общественных началах. На такое можно согласиться ради статуса и записи, ведь это руководящая должность в структуре парламента города. Но он настроен решительно, и менеджерских навыков ему хватит. К тому же человек уже второй созыв работает», — рассказал источник агентства.

Должность заместителя председателя Курганской городской думы, по словам источников, была упразднена в 2019 году после назначения Игоря Прозорова спикером. Это следует из данных о структуре думы на сайте муниципалитета. Теперь этот пост возвращен — уже при новом составе парламента и избранной депутатами 29 октября 2025 года председателе думы Любови Силантьевой.

Продолжение после рекламы

Связаться с Рудаковым не удалось. Редакция URA.RU не располагает его контактом и соцсетями.

Ранее URA.RU писало, что экс-председатель Игорь Прозоров сложил полномочия. Это произошло после его победы на выборах в Курганскую областную думу 15 сентября 2025 года. За кандидатуру Силантьевой 29 октября единоглассно проголосовали 20 присутствующих депутатов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал