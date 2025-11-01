Руководящий пост в гордуме Кургана получил депутат от ЛДПР Антон Рудаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Избранный 29 октября заместителем председателя Курганской городской думы Антон Рудаков будет исполнять свои обязанности на общественных началах, без оплаты. Должность возродили впервые с 2019 года. Об этом URA.RU сообщили собеседники, знакомые с ситуацией.

«Там много аппаратной работы, при этом все за бесплатно — на общественных началах. На такое можно согласиться ради статуса и записи, ведь это руководящая должность в структуре парламента города. Но он настроен решительно, и менеджерских навыков ему хватит. К тому же человек уже второй созыв работает», — рассказал источник агентства.

Должность заместителя председателя Курганской городской думы, по словам источников, была упразднена в 2019 году после назначения Игоря Прозорова спикером. Это следует из данных о структуре думы на сайте муниципалитета. Теперь этот пост возвращен — уже при новом составе парламента и избранной депутатами 29 октября 2025 года председателе думы Любови Силантьевой.

Связаться с Рудаковым не удалось. Редакция URA.RU не располагает его контактом и соцсетями.