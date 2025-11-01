Новые правила заселения в гостиницы делают размещение более удобным для россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне смогут заселяться в отели по загранпаспорту и водительским правам. Об этом сообщило Правительство России на официальном сайте.

«При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт», — говорится в постановлении. С 1 января 2026 года список документов расширится еще больше — россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению.