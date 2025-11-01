Власти снесут павильон в центре Екатеринбурга

Павильон находится слева от Главпочтамта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга снесет павильон «Цветы от Аллы», который расположен рядом с Главпочтамтом. Владельцы должны были демонтировать киоск до 31 октября, однако срок истек, теперь этим займутся службы города.

Ожидается, что демонтаж павильона начнется после окончания судов. Павильон признали самовольной постройкой согласно постановлению мэра Алексея Орлова. В здании находится цветочный магазин «Цветы от Аллы». Он был открыт еще в начале 1990-х годов и стал одним из первых частных киосков по продаже цветов в городе.