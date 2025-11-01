Власти снесут павильон в центре Екатеринбурга
Павильон находится слева от Главпочтамта
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Администрация Екатеринбурга снесет павильон «Цветы от Аллы», который расположен рядом с Главпочтамтом. Владельцы должны были демонтировать киоск до 31 октября, однако срок истек, теперь этим займутся службы города.
Ожидается, что демонтаж павильона начнется после окончания судов. Павильон признали самовольной постройкой согласно постановлению мэра Алексея Орлова. В здании находится цветочный магазин «Цветы от Аллы». Он был открыт еще в начале 1990-х годов и стал одним из первых частных киосков по продаже цветов в городе.
В июне 2024 года мэрия Екатеринбурга подавала иск к владельцу киоска «Алла-Т» с требованием признать компанию, задолжавшую 2,4 миллиона рублей, банкротом. Однако суд отклонил иск. В феврале 2025 года администрация вновь направила иск о взыскании с компании более 322 тысяч рублей.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!