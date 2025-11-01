Старые бирки на елку: у актеров тюменского драмтеатра появилась новая идея. Фото
У актеров драмтеатра снова назрела креативная идея
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Актеры тюменского драмтеатра предложили сделать из старых гардеробных бирок — арт-объекты. Идея появилась после недавней замены номерков и была озвучена в посте на странице театра во ВКонтакте.
«По театральному, такие вещи уже не просто пластик. Эти бирки хранят много историй, тепло рук зрителей, секреты женских сумочек. Может, придумать из них какой-то арт-объект?», — обратились артисты к своей аудитории.
Зрители с энтузиазмом стали делиться своими идеями в комментариях под публикацией. Марина Самарина предложила использовать бирки для декора новогодней елки в фойе театра.
Наталья Лисовская высказала идею создания напольного покрытия путем заливки номерков эпоксидной смолой. Анна Николаева предложила креативное решение — прикрепить номерки к вешалке, имитируя золотые листочки на дереве.
А Полина Мурар видит в старых бирках возможность создать арт-портрет, символизирующий зрительскую аудиторию театра. Агентство URA.RU показывает, как это могло бы выглядеть.
Так могло бы выглядеть дерево из бирок
Фото: URA.RU
Ранее актеры Тюменского драмтеатра посвятили песню подследственному экс-директору Сергею Осинцеву. Клип на композицию был опубликован после того, как он возобновил работу в театре.
